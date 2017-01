Vereidigung von Donald Trump: „America first“ als Leitlinie

Mit seiner Einschwörungsrede bestätigt der neue US-Präsident Donald Trump alle Befürchtungen.

Washington. –

Der wuchtige Mann mit schräger Frisur neigt zur Übertreibung. Donald Trump steht vor dem Lincoln-Denkmal in Washington, lässt sich von seinen Anhängern bejubeln und verspricht nicht mehr nur, dass er Amerika wieder groß machen werde. Nein. Trump packt noch eins drauf.

Er sagt: „Wir werden Amerika großartiger machen als es jemals gewesen ist.“ Dann sagt Trump, er habe eine Bewegung in Gang gebracht, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe: „Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen. Ich bin nur der Botschafter. Ich liebe euch.“

Jubel, Trubel, Feuerwerk.

Neuer US-Präsident Trump an die Welt: «Amerika zuerst» Donald Trump ballt seine Faust, als er zu seiner Amtseinführung am Kapitol eintrifft. Foto: Andrew Harnik « zurück 1 | 18 weiter » Bildergalerie (17 Bilder)

Eine Nacht und ein paar Stunden später schwört der New Yorker Milliardär vor dem Kapitol den Amtseid. Nun ist Realität, was vor anderthalb Jahren noch Lachkrämpfe bei den Amerikanern ausgelöst hat. Ein rätselhafter Populist ist Präsident des mächtigsten Landes der westlichen Welt.

Mehr dazu

Trump übernimmt ein gespaltenes Land. Allein in der Hauptstadt demonstrieren am Freitag Tausende gegen den 70 Jahre alten Neupräsidenten, der keinerlei Erfahrung in der Politik hat, dafür aber reichlich Erfahrung als Moderator einer Realityshow im Fernsehen. Auf der anderen Seite jubeln am Freitag in Washington aber auch Tausende dem neuen Präsidenten zu. Sie hoffen, dass der Geschäftsmann seine großen Versprechen bald wahr werden lässt: mehr Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung.

Die sogenannte Inauguration des neuen Präsidenten ist in der Vergangenheit in der Regel ein Feiertag gewesen, an dem patriotischer Schwulst die Gegensätze in der Gesellschaft für einen kurzen Augenblick überdeckt hat. Doch bei Trumps Amtseinführung kann davon keine Rede sein. Die einen feiern, die anderen weinen oder schweigen einfach. Auch Trumps Konkurrentin Hillary Clinton ist gekommen. Ihre Mimik lässt aber nicht erkennen, welche Gedanken ihr durch den Kopf gehen. Sie hat bei der Wahl am 8. November fast drei Millionen Stimmen mehr als Trump erhalten, verlor aber wegen des eigentümlichen US-Wahlsystems.

Barack und Michelle Obama übergeben am Freitag das Weiße Haus an Donald und Melania Trump. Ein Wangenküsschen für die Damen. Obama winkt ein letztes Mal als Präsident. So ist es Tradition. Am Abend dann tanzt der neue Präsident mit seiner Frau auf einigen Bällen in der Stadt. So ist es üblich. Doch in die feierliche Grundstimmung mischt sich an diesem Tag ungewöhnlich viel Nervosität. Denn alle fragen sich: Was wird Trump mit dem Land anstellen? Abgesehen von Ankündigungen hat er sich dazu noch nicht detailliert geäußert.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Bislang kannten die Amerikaner Donald Trump vor allem als Twitter-König, der sich mit Kurzbotschaften an sein Volk und den Rest der Welt wendet. Was das über seine Regierungsarbeit aussagt, darüber rätseln Anhänger wie Gegner des New Yorker Immobilienmilliardärs. Bislang ist die Unberechenbarkeit Donald Trumps die einzige feste Größe.

Das Wetter schreckt die Zuschauer der Vereidigung nicht ab. Foto: rtr

Zwar hat sich die Welt inzwischen an Trumps provozierende Botschaften gewöhnt. Doch ist es noch nicht gelungen zu entschlüsseln, ob und wann sich dahinter ernsthafte Vorschläge, persönliche Urteile oder einfach nur Launen verbergen. Weil Trump angekündigt hat, das Twittern auch nach seinem Einzug ins Weiße Haus nicht aufgeben zu wollen, deutet sich ein ungewöhnlicher Regierungsstil des 45. US-Präsidenten an.

Trump giert nach Öffentlichkeit, verabscheut aber zugleich Journalisten. So benutzt er Twitter als Plattform für seine Botschaften. Dort hat er mit mehr als 20 Millionen Nutzern eine gewaltige Anhängerschaft. Das zwingt inzwischen traditionelle Medien in den USA, jede Twitter-Nachricht Trumps unverzüglich zu verbreiten und die Öffentlichkeit in einen Zustand permanenter Aufregung zu versetzen.

Trump wird zum US-Präsidenten vereidigt

Trump versteht es, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn er es wünscht. Zugleich weiß er abzulenken. Als er am Mittwoch vergangener Woche in New York seine erste Pressekonferenz seit einem halben Jahr gab, fanden zeitgleich wichtige Anhörungen von mehreren designierten Ministern in Washington statt. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit aber war vollständig auf Trumps Auftritt gerichtet.

Als ihn die Schauspielerin Meryl Streep öffentlich während einer Filmpreisverleihung attackierte, schoss Trump nur Minuten später über Twitter zurück. Schnell war in den USA nur noch von diesem Streit die Rede, nicht mehr von Politik. Im Wahlkampf machte es Trump ähnlich. Vorwürfe, er habe sich frauenfeindlich geäußert, konterte er regelmäßig mit dem Hinweis, der Ehemann seiner Konkurrentin Hillary Clinton habe Schlimmeres auf dem Kerbholz.

Trumps Vereidigung: Die einen feiern, die anderen weinen oder schweigen einfach. Foto: rtr

Wissenschaftler wie Brendan Nyhan vom Dartmouth College sind der Ansicht, dass hinter diesem Vorgehen Methode stecke. Trump betreibe in gewisser Weise eine permanente Realityshow, um potenzielle Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wie schon im Wahlkampf versuche Trump auch heute, den Fokus der Öffentlichkeit von einer Geschichte zur nächsten zu verschieben. So bleibe nicht genug öffentliche Aufmerksamkeit übrig, um einem Sachverhalt wirklich auf den Grund zu gehen.

Trump legt den Amtseid ab

Trumps überraschende Twitter-Attacken haben in den vergangenen Wochen durchaus Wirkung gezeigt. Rüstungskonzerne wollen billigere Kampfflugzeuge bauen, nachdem ihnen Trump indirekt vorgeworfen hat, Gewinne auf Kosten der Steuerzahler machen zu wollen. Autohersteller wie GM und Ford haben Pläne verworfen, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, oder kündigen die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Inland an. Trump, so lässt sich auf Twitter nachlesen, feiert jede einzelne dieser Ankündigungen als Beleg seiner Brillanz. Schon vor fast 40 Jahren sagte der US-Architekt Der Scutt ehrfurchtsvoll über den damals noch jungen Bauunternehmer: „Dieser Donald, der könnte den Arabern Sand verkaufen.“

Außenpolitisch sorgt Trump allerdings vorerst noch für erhebliche Verwirrung. Ein Beispiel dafür gab er erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der „Times“ aus London. Darin erklärte der künftige US-Präsident die Nato für obsolet, nur um wenige Sätze später zu sagen, das westliche Militärbündnis sei ihm wichtig. Den Nato-Partnerstaaten stellt sich jetzt die Frage, welche Aussage Trumps denn nun tatsächlich gilt und wie es zu bewerten ist, dass ausgerechnet Trumps designierter Verteidigungsminister James Mattis die Nato für notwendig hält. Eine Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. Auch die künftige Russlandpolitik der USA liegt – trotz oder gerade wegen des Streits um mögliche Hackerangriffe aus Moskau zugunsten Trumps – noch im Dunkeln.

Mehr dazu

Seine Sprunghaftigkeit und Inhaltsleere haben Trump im Wahlkampf nicht geschadet. In den Wochen, die seither vergangen sind, ist sein Image allerdings nicht besser geworden. Nur 40 Prozent der Befragten, so eine Umfrage im Auftrag der „Washington Post“ und des Senders ABC, äußern sich derzeit zustimmend zu Trump.