Donald Trump: "Was hat er geraucht?"

Trump spircht mit der Presse an Bord der Air Force One. Foto: AFP

US-Präsident Trump verwirrt die Öffentlichkeit mit seinen Äußerungen über angebliche aktuelle Vorfälle durch Flüchtlinge in Schweden. Die Regierung in Stockholm reagiert.

US-Präsident Donald Trump hat mit Aussagen über einen angeblichen Vorfall mit Einwandern in Schweden für Kopfschütteln im Königreich gesorgt. Die Regierung in Stockholm forderte am Wochenende das US-Außenministerium auf, zu erklären, was Trump gemeint habe. Der frühere Außenminister Carl Bildt twitterte: "Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht? Fragen über Fragen."

Auch das schwedische Außenministerium forderte von der US-Regierung eine Erklärung für die Äußerungen Trumps. Das US-Außenministerium sei um Klarstellung gebeten worden, sagte Ministeriumssprecherin, Catarina Axelsson, am Sonntag in Stockholm. Ähnlich äußerte sich Arbeitsministerin Ylva Johansson in einem Gespräch mit dem schwedischen Staatsfernsehen. "Wir wollen wissen, was er meint", sagte Johansson.

"Der US-Präsident spricht und die ganze Welt hört zu", sagte Johansson. "Er spricht über Schweden in einer Art, bei der wir nicht verstehen, was er meint und worauf er sich bezieht - im Zusammenhang mit Terrorakten in anderen Ländern", kritisierte die Ministerin.

Was passierte in Schweden? Nichts besonderes

Trump hatte am Samstag vor Anhängern in Florida auf Schweden als ein Land verwiesen, in dem es aktuell ein Problem mit Einwanderern gebe. "Schauen sie sich an, was in Deutschland passiert ist", hatte Trump gesagt. "Schauen sie sich an, was gestern Abend in Schweden passiert ist. Schweden! Wer hätte das gedacht. Schweden. Sie habe viele aufgenommen. Sie haben Probleme, die sie nicht für möglich gehalten hätten." Trump versucht zurzeit mit Verweis auf die Sicherheit, schärfere Einreisebestimmungen in seinem Land durchzusetzen.

In Schweden ist in den vergangenen Tagen kein gravierender Vorfall mit Einwanderern bekanntgeworden. Trump ist mehrfach dafür kritisiert worden, Dinge zu behaupten, die sich kaum durch Fakten stützen lassen.

Das Präsidialamt in Washington erklärte am Sonntagabend, Trump habe allgemein über eine zunehmende Kriminalität und jüngste Vorfälle in Schweden gesprochen und nicht ein bestimmtes Ereignis gemeint. Es habe Berichte über steigende Kriminalität in Schweden gegeben. Der Präsident habe möglicherweise einen solchen Bericht auch im Fernsehsender Fox gesehen. Der Sender, den Trump manchmal lobt, hatte am Freitag über mutmaßliche Kriminalitätsprobleme in Schweden berichtet, die mit Einwanderern im Zusammenhang stehen sollen.

Statistiken zufolge geht die Kriminalitätsrate in dem EU-Land seit 2005 zurück, obwohl Schweden Hunderttausende Einwanderer aus Ländern wie Syrien oder dem Irak aufgenommen hat. In der schwedischen Bevölkerung sorgten Trumps Äußerungen für Heiterkeit. Auf Twitter machte der Hashtag #LastNightInSweden die Runde. Nutzer posteten Fotos von Rentieren, Hackfleischbällchen und Montageanleitungen für Ikea-Möbel.



Im ersten Monat von Trumps Amtszeit gab es schon mehrfach Fehlinformationen aus dem Washingtoner Führungszirkel über angebliche Anschläge und Massaker. Trumps Sprecher Sean Spicer redete innerhalb einer Woche drei Mal über einen Anschlag in Atlanta, meinte aber einen Anschlag in Orlando. Trumps Beraterin Kellyanne Conway sprach von einem "Bowling-Green-Massaker", das es nicht gab. (FR mit Agentur)