Donald Trumps Dekret: „Muslime unter Generalverdacht“

Die deutsch-iranische Autorin Katajun Amirpur spricht im Interview über die Diskriminierungspolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Sie sei Wasser auf die Mühlen des IS.

Frau Amirpur, können Sie zur Zeit in die USA einreisen?

Nein, das könnte ich nicht. Ich bin Doppelstaatlerin und dementsprechend falle ich wie beispielsweise auch Omid Nouripour, der ja lustigerweise stellvertretender Chef der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe des Bundestages ist, unter dieses Einreiseverbot. Allerdings muss man dazu ja auch sagen, dass schon vorher für Menschen wie mich große Schwierigkeiten bestanden haben.

Inwiefern?

Wir konnten schon seit einiger Zeit nicht wie andere Deutsche mit dem Visum, das am Flughafen ausgestellt wird, in die USA einreisen. Wir mussten uns über Wochen einer langwierigen Prozedur unterziehen, einschließlich Gesichtskontrolle im Konsulat in Frankfurt.

Das gilt für Sie und Ihren Mann Navid Kermani, der auch als Kandidat fürs Bundespräsidentenamt gehandelt wurde …

Das gilt für ihn auch, ja. Vielleicht hätte Trump ja eine Ausnahme gemacht, wenn mein Mann Bundespräsident geworden wäre.

Wie bewerten Sie das Dekret der Trump-Regierung?

Es ist eine rassistische Praxis und neben vielen anderen negativen Aspekten ist es natürlich auch Wasser auf die Mühlen des „Islamischen Staates“. Denn das ist ja genau die Dichotomie, die vom IS immer aufgemacht wird: dass es um den Westen gegen die Muslime geht.

Dabei hat Trump ja versprochen, den IS zu schwächen oder zu bezwingen.

Aber genau dieses Narrativ des IS, dass der Westen gegen die Muslime kämpft, wird jetzt von Trump bestärkt und fortgeschrieben. Von IS-Seite wird es mit Sicherheit benutzt werden, um die Propaganda zu verstärken gegen „die im Westen“: Seht ihr, wird es von IS-Seite heißen, die wollen uns alle als Kollektiv nicht. Sie nehmen arme Flüchtlinge nicht auf, nicht einmal die, die ein Anrecht darauf hätten, dass ihnen geholfen werde in die USA einzureisen. Trumps Erlass hat eine dramatische Dimension.

Welche Wirkung hat es denn auf die Muslime in den westlichen Ländern, also in Europa und den USA?

In den veröffentlichten Stellungnahmen heißt es, dass sich diese Praxis, das Ansinnen auch ganz klar gegen die Muslime in den USA richtet. Das sagen Muslime wie auch Nicht-Muslime. Madeleine Albright etwa erklärte, sie wäre bereit, sich als Muslimin registrieren zu lassen, um ihre Solidarität zu zeigen. Es wird als eine sehr massive Maßnahme gegen die in den USA lebenden Muslime gewertet. Muslime werden als solche unter Generalverdacht gestellt, dass sie Terrorakte verüben, denn das ist die Aussage des ganzen Vorgangs. Trump sagt ja klipp und klar, dass er so versucht, Terrorakte zu verhindern, indem er nämlich Menschen muslimischen Glaubens gar nicht mehr ins Land lässt.

Was ist für die Muslime in den USA zu befürchten?

Sie stehen bei jedem Attentat unter Verdacht. Das beklagen viele Muslime in den USA – aber nicht nur dort – schon seit längerem, dass sich das Klima des Misstrauens gegen sie verstärkt hat. Es gab ja bereits bei einem Attentat Reaktionen in dem Sinne: Hätte Trump hier durchgreifen können, wäre das nicht passiert. Aus der Sicht mancher US-Amerikaner macht er das durchaus richtig.

Hilft es nicht, dass sich viele Menschen gegen das Dekret wenden, in Großbritannien gab es auch Demonstrationen.

Wenn sich jetzt viele mit den Muslimen solidarisieren, wie wir es an den Flughäfen gesehen haben, ist das sicherlich gut. Auf der anderen Seite ist aber auch eine Reaktion auf diese Reaktion zu befürchten, Menschen, die meinen, es sei genau richtig, wie Trump das macht. Es könnte eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt werden.

Ist die Liste so zusammengestellt, weil aus den Ländern Attentäter kamen?

Nein. Iraner haben keine Terrorakte in den USA verübt. Sehr viele der Attentäter des Anschlags von 9/11 kamen hingegen aus Ägypten. Für das Land gilt keine Einreisebeschränkung. Insofern ist die Argumentation in sich krude und unlogisch. Sie führt nur dazu, dass Familien auseinandergerissen werden, etwa im Fall der Iraner, von denen jährlich 35 000 in die USA fliegen, da viele Iraner nach der Revolution in die USA gegangen sind und von ihren Verwandten besucht werden. Familien, die durch die iranische Revolution auseinandergerissen worden sind, werden jetzt noch einmal auseinandergerissen. Das verstärkt den Unmut gegenüber den USA.

Und die iranische Regierung?

Sie hat schon immer über die USA gesagt, dass man ihnen nicht trauen kann und dass die USA nicht zwischen einer Politik gegen das iranische Volk und gegen die Regierung unterscheiden. Auch dieses Narrativ wird durch Trumps Dekret bestärkt. Jetzt stimmen auch sehr viele aus der iranischen Bevölkerung mit den Konservativen im Iran überein und sagen: Seht ihr, das richtet sich gegen die Iraner selbst.

Dem Iran wird vorgeworfen, einen Raketentest unternommen zu haben. Der Ton wird wieder schärfer.

Das hatte er angekündigt. Er wollte den Ton gegenüber dem Iran verschärfen und das Atomabkommen wieder aussetzen. Ob das möglich ist, scheint noch offen zu sein. Man hat bei Trump vieles nicht ernst genommen, er wird schon pragmatisch und realistisch reagieren, dachte man, doch nun ist er gewillt, radikal durchzugreifen. Das verstärkt die Sorgen, dass das Atomabkommen mit dem Iran zerstört wird.

Mit welcher Folge?

Das wäre fatal. Es wäre Wasser auf die Mühlen der Konservativen im Iran, die schon immer gesagt haben, man kann mit den USA kein Abkommen schließen, sie werden es untergraben. Die Regierung Ruhani wäre dann in einer sehr schlechten Position gegenüber den Falken.

Wie bewerten Sie die Reaktion der deutschen Regierung?

Sie hat ja reagiert. Einige sagen, Kanzlerin Merkel hätte schärfer reagieren können. Es hätte in der Tat etwas forscher kommen müssen. Aber immerhin hat Merkel Kritik geübt.

Wie ist es für Sie als Wissenschaftlerin, wird Ihre Arbeit behindert?

Nun, das Reisen zu Kongressen ist ja auch nicht mehr möglich. Ich bin schon in den vergangenen zwölf Monaten zu drei Kongressen bzw. Vortragseinladungen deshalb nicht gereist, weil ich mir sagte, ich boykottiere nun meinerseits die amerikanische Regierung, weil ich mich diesem Visa-Prozedere nicht unterziehen will. Es hat ganz konkrete Auswirkungen, der wissenschaftliche Austausch findet nicht mehr statt. Viele der Kongresse, die man sonst besucht, wie beispielsweise der jährliche der American Academy of Religion, sind nun nicht mehr erreichbar. Die Einreisen wurden ja nicht nur für mich erschwert, sondern auch für Leute, die in diesem Bereich tätig sind, die in den Iran oder den Irak gereist sind und anschließend erhebliche Schwierigkeiten hatten, in die USA einzureisen. Das betrifft auch Menschen mit deutschen Pässen, die über keine Einwanderungsgeschichte verfügen.

Wird es nun eine solidarische Reaktion in der muslimisch geprägten Welt geben?

Nein, ganz sicher nicht. Die Saudis, die ja von dem Erlass nicht betroffen sind, werden sich mit Sicherheit nicht für Iraner einsetzen. Und Solidarität haben sie bisher auch nicht mit syrischen oder irakischen Flüchtlingen gezeigt, warum sollten sie es ausgerechnet jetzt tun?

Interview: Michael Hesse