Interview : Trump ist es egal, ob Putin ein „Killer“ ist

US-Präsident Trump: "Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?" Foto: dpa

US-Präsident Donald Trump hat offenbar kein Problem damit, dass sein russischer Amtskollege für die Ermordung von politischen Gegnern verantwortlich ist.

US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview erneut zu seinem russischen Amtskollegen Putin geäußert. "Ich respektiere ihn", sagte er dem Sender Fox News nach dessen eigenen Angaben. "Nun, ich respektiere eine Menge Leute. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen auskomme."

In Anspielung auf Vorwürfe, nach denen Putin und enge Gefolgsleute für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten verantwortlich seien, warf Interviewer Bill O'Reilly ein, dass Putin doch ein Mörder sei. Trump entgegnete darauf: "Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?"

Das vorab aufgezeichnete und zunächst in Auszügen veröffentlichte Interview soll am Sonntagnachmittag während des Vorprogramms zum Football-Großereignis Super Bowl ausgestrahlt werden. (dpa)