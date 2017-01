Wegen Mauer : Peña Nieto sagt Treffen mit Trump ab

Wegen der Mauer-Pläne von Donald Trump steuern Mexiko und die USA auf einen schweren diplomatischen Konflikt zu. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Nach einer Reihe von Provokationen aus Washington hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump abgesagt. Das teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Die USA und Mexiko steuern nach dem Startschuss des US-Präsidenten Donald Trump für den Bau einer Grenzmauer auf einen schweren diplomatischen Konflikt zu.

Trump hatte zuvor erklärt, ein für Dienstag geplantes Treffen mit seinem Kollegen Enrique Peña Nieto könne gleich abgesagt werden, wenn Mexiko nicht für die Anlage an der rund 3000 Kilometer langen Grenze bezahlen wolle. Peña Nieto hat dies wiederholt abgelehnt. Während sich am Donnerstag in den USA führende republikanischen Abgeordnete hinter Trump stellten mit der Ankündigung, das Milliarden-Projekt voranzutreiben, stieg in Mexiko der Druck auf die Regierung, eine härtere Haltung einzunehmen. Bei dem geplanten Treffen soll es auch um das Freihandelsabkommen Nafta gehen. Trump fordert günstigere Bedingungen für die USA.

Trump hatte am Mittwoch den im Wahlkampf versprochenen Mauerbau offiziell angeordnet - zeitgleich mit der Ankunft einer von Mexikos Außenminister Luis Videgaray angeführten Delegation in den USA. In Mexiko wurde das von vielen Politikern als bewusste Brüskierung verstanden.

Mexikos Oppositionschef Andres Manuel Lopez Obrador nannte Trumps Anordnung eine Beleidigung. Peña Nieto erklärte am späten Abend, er "bedauere und missbillige" Trumps Plan. Am Donnerstag erklärte Trump per Twitter: "Wenn Mexiko nicht willens ist, für die Kosten der dringend benötigten Mauer aufzukommen, wäre es besser, das anstehende Treffen gleich abzusagen." Der mexikanische Finanzminister Jose Antonio Meade erklärte in einer ersten Reaktion, ein solcher Schritt würde die Unsicherheit nur weiter erhöhen.

Trump bezeichnet seine Pläne als Maßnahmen gegen illegale Einwanderung und zur Bekämpfung von Drogenkriminalität. "Wir sind mitten in einer Krise an unserer südlichen Grenze", sagte er. Die illegale Einwanderung aus Zentralamerika schade sowohl den USA als auch Mexiko. "Eine Nation ohne Grenzen ist keine Nation." Er werde die Rechtstaatlichkeit in den USA wieder herstellen.

Der Republikaner ordnete außerdem eine Aufstockung des Personals der Grenzschutzbehörde und ein strengeres Vorgehen beim Aufgreifen von illegalen Einwanderern an der Grenze zu Mexiko an.

Pena Nieto steckt in der Zwickmühle

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Trump hat wiederholt erklärt, Mexiko werde für die Mauer zu "100 Prozent" zahlen, auch wenn die USA das Geld zunächst vorschießen müssten. Vergangenes Jahr hatte er die Höhe bei "wahrscheinlich acht Milliarden Dollar" anberaumt. Der ranghöchste Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sprach am Donnerstag von zwölf bis 15 Milliarden Dollar. McConnell und sein Pendant im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, ließen bei einer gemeinsamen Erklärung offen, wie die Sperranlage bezahlt werden solle. Man erwarte einen Sonderhaushaltsentwurf des Präsidenten, erklärten sie.

Peña Nieto steckt in einer Zwickmühle. Einerseits kann er es sich kaum erlauben, den wichtigsten Handelspartner seines Landes zu ignorieren. Andererseits stehen in seinem Land im Juli 2018 Wahlen an. Derzeit ist er der seit Jahren unbeliebteste Präsident. Peña Nieto wies als Reaktion auf Trumps Anordnungen die 50 Konsule in den USA an, dort lebende Mexikaner juristisch zu unterstützen. Aus dem Umfeld der Regierung war zu erfahren, Ziel sei es, die US-Gerichte mit Klagen gegen Ausweisungen zu überschwemmen. Schon jetzt sind in den USA eine halbe Million solcher Fälle anhängig.

Trump dürfte bald auch einen Erlass unterzeichnen, der sich gegen Einwanderer aus muslimischen Ländern richtet. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte einen Entwurf einsehen, demzufolge Personen aus Syrien dem Sudan, Somalia, Irak, Iran, Libyen und Jemen die Einreise verweigert werden soll. Trumps Mitarbeiter sollen prüfen, welche Vorschriften für Menschen aus diesen Ländern künftig gelten sollen. Dem Sender ABC sagte der Präsident außerdem, er werde Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien und der Region einrichten. Vertriebene Syrer sollen in den Zonen auf eine Rückkehr in ihre Heimat oder eine Umsiedlung in Drittländer warten. (rtr/dpa)