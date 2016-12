Angriff in Kriftel: Mann fährt Frau tot

Ein Mann und eine Frau küssen sich in Kriftel auf einem Zebrastreifen. Ein Autofahrer ärgert sich darüber und fährt das Paar an. Die Frau stirbt. Der Autofahrer muss sich vor Gericht verantworten.

Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt wird sich wegen eines tödlichen Angriffs in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) vor dem Frankfurter Landgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn Anklage wegen des Verdachts des Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erhoben, berichtete Oberstaatsanwältin Nadja Niessen am Mittwoch.

Der Angriff ereignete sich am 6. September an einem Kreisel in Kriftel an der Straße Auf der Hohlmauer. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war der Autofahrer verärgert, weil eine 41 Jahre alte Frau und ihr 38-jähriger Freund in dem Kreisverkehr auf einem Zebrastreifen standen und sich küssten. Der angetrunkene 26-Jährige fuhr auf das Paar zu und hielt zunächst kurz vor der Frau und dem Mann an. Als die 41-Jährige und der 38-Jährige nicht von der Fahrbahn gingen, fuhr er "unter billigender Inkaufnahme auch tödlicher Verletzungen", so die Staatsanwaltschaft, das Paar an.

Der 38-Jährige stürzte rücklings zu Boden und verletzte sich dabei leicht an Bein und Hand. Seine Freundin wurde von dem Fahrzeug des 26-Jährigen erfasst und blieb zunächst auf der Motorhaube liegen. Dennoch soll der Autofahrer mit unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt durch den Kreisel fortgesetzt haben. Die Frau geriet dabei unter das Auto und erlitt tödliche Verletzungen.