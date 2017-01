Autobahn 661: Sechs Spuren für die A661

Von Denis Hubert

Der Ausbau der Autobahn 661 genießt bei Bund und Land nicht oberste Priorität. Die FDP im Ortsbeirat 12 will die Dringlichkeit des Vorhabens hochstufen lassen - auch damit die Anschlussstelle Bonames/Kalbach wieder eröffnen kann.

Der Ausbau der Autobahn A661 zwischen Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei genießt nicht oberste Priorität. So wurde das Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan 2030 vom „vordringlichen Bedarf“ in den „weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ zurückgestuft. Die FDP im Ortsbeirat 12 ist damit nicht einverstanden.

In einem Antrag für die kommende Gremiumssitzung am Freitagabend werben die Liberalen darum, den sechsspurigen Ausbau wieder in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen. Das Land Hessen solle sich beim Bund dafür einsetzen, und zwar mit einer Initiative im Bundesrat.

Der bauliche Zustand der A661 genüge bereits seit langem nicht mehr dem tatsächlichen Bedarf, heißt es in der Vorlage. Das erhebliche Verkehrsaufkommen führe im Berufsverkehr nicht nur zu Rückstaus im Bereich der Anschlussstelle Heddernheim. Es belaste den Stadtteil Kalbach-Riedberg auch mit viel Lärm. Linderung, so die Liberalen, brächte nur der Ausbau der A661 mit dann zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen.

Anschlussstelle aufmachen

Zudem bittet die FDP darum, die Autobahnauffahrt Bonames/Kalbach wieder zu öffnen. Die Anschlussstelle ist seit zwölf Jahren dicht. Darauf hatten sich Bund und Land mit der Begründung geeinigt, dass die umliegenden Auffahrten Nieder-Eschbach und Heddernheim zu dicht beisammen lägen. Seitdem gab es auch im Ortsbeirat 12 viele Versuche, die Auffahrt wieder aufzumachen. Kalbacher erhoffen sich so eine Entlastung des Verkehrs.

Die Wiedereröffnung ist aber an den Ausbau der A661 geknüpft. Ohne den müsste die Stadt die Maßnahme selbst finanzieren. Auch deshalb wirbt die FDP im 12er darum, das Vorhaben in den vordringlichen Bedarf hochzustufen.

Die Chancen stehen schlecht: Laut dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte die Landesregierung dem Bundeskabinett vorgeschlagen, die Dringlichkeit eines Ausbaus der A661 herunterzustufen. Grund ist, dass das Verbreitern der A3 und der A5 die Verkehrsprobleme im Rhein-Main-Gebiet besser lösten, so Al-Wazir. hub

Der Ortsbeirat 12 tagt am Freitag, 20. Januar, ab 20 Uhr in der Grundschule Riedberg, Zur Kalbacher Höhe 15. Vertreter der Stadt stellen dann den Entwurf für die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts vor.