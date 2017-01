Busfahrer-Streik in Frankfurt: Fußmarsch am Morgen

Manche Frankfurter Stadtteile sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen. Doch die Fahrgäste bleiben gelassen. Unübersichtlich ist die Situation auf dem Busbahnhof der Kreisstadt Hofheim.

Manche Auskünfte klingen wie Hohn. Zumindest im Frankfurter Osten. „Die S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Regionalzüge verkehren planmäßig und bieten im dicht ,gestrickten‘ Frankfurter Nahverkehrsnetz vielfach eine Alternative“, teilt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Montag auf seiner Internetseite mit. Was der RMV nicht sagt: In manchen Stadtteilen gibt es gar keinen Schienenverkehr.

Seckbach zum Beispiel. Bei der Haltestelle Seckbacher Landstraße (U4) täuscht der Name. Sie befindet sich in Bornheim. Nun gut, ganz formal gesehen liegt die U-Bahn-Station Gwinnerstraße (U7) im Stadtteil. Aber um dort hinzugelangen, müsste man erst durchs gesamte Industriegebiet wandern. Vom Seckbacher Rathaus etwa beläuft sich die Strecke auf knapp zwei Kilometer. Kein Weg, den man morgens auf teils vereisten Bürgersteigen mit Kindern zurücklegen möchte, die eigentlich um 9 Uhr in Kindergarten und Krabbelstube im Nordend sein müssten.

Aber was hilft’s. Das Auto scheint für viele keine Alternative zu sein. Jedenfalls sind die Straßen nicht wesentlich voller als sonst. Dafür herrscht von etwa 7.30 Uhr an auf den Bürgersteigen in Seckbach reger Betrieb. Wobei die meisten Menschen dann doch zur Seckbacher Landstraße laufen. Die Karawane zieht vom Henry-und-Emma-Budge-Heim am Rathaus und an der Zentgrafenschule vorbei bis zum Hufelandhaus und über die Brücke über der Autobahn zur Seckbacher Landstraße. Wer zügig läuft, schafft die Strecke in einer guten halben Stunde.

Unterwegs informieren die Fußgänger die Menschen, die an den Bushaltestellen stehen. Viele sind es nicht. Die allermeisten haben früh genug vom Streik erfahren. Das zumindest rechnet auch Klaus Linek, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Traffiq, den Gewerkschaften an: „Wir sind froh, dass sie den Streik dieses Mal offen kommuniziert haben“, sagt Linek auf Anfrage der Frankfurter Rundschau.

Am frühen Nachmittag zieht der Sprecher eine vorläufige Bilanz. Sieben von 63 Buslinien werden befahren. Das sind die Linien 57, 81 und 82, die vom Urberacher Omnibusbetrieb bedient werden, der nicht bestreikt wird. Und die sogenannten Midibusse auf den Linien 35, 45, 47 und 48, die etwas kürzer sind als normale Linienbusse und allesamt in Sachsenhausen unterwegs sind. Die DB Busverkehr Hessen hat diese Routen an einen Subunternehmer ausgelagert, dessen Fahrer nicht streiken. Bei den großen Unternehmen aber – vor allem bei In-der-City-Bus und Alpina Transdev Rhein-Main – bleiben alle Fahrzeuge im Depot. Und das wird auch am heutigen Dienstag voraussichtlich so sein.

Traffiq In Frankfurt hat die Verkehrsgesellschaft Traffiq Angaben zu Bussen aus der Fahrplanauskunft im Internet herausgenommen. Die Gesellschaft rät dazu, einfach die Adresse von Start und Ziel einzugeben. Dann ermittelt das System auch, welche Fußmärsche zurückzulegen sind. Informationen gibt es unter www.traffiq.de.

Die Seckbacher trifft das hart, die Bewohner manch anderer Stadtteile noch härter. Bergen etwa ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten (zumindest mit öffentlichen Verkehrsmitteln). Auch nach Nieder-Erlenbach kommt man nicht.

Die Stimmung bei den Fahrgästen, die am Morgen durch Seckbach zur U-Bahn laufen, ist aber noch ganz gut. Die Busfahrer hätten das Recht zu streiken, sagt etwa Klaus Mussen. Er unterstütze ihre Forderung nach mehr Geld, wünsche sich aber einen schnellen Abschluss. In den vergangenen Monaten sei er vom „ewig langen Streik im Kindergarten“ und vom Ausstand der Piloten betroffen gewesen. Allzu oft wolle er jedenfalls nicht zur Seckbacher Landstraße laufen.

Ortswechsel. Unübersichtlich ist die Situation auf dem Busbahnhof der Kreisstadt Hofheim. Bis zum frühen Nachmittag sind etwa 50 Prozent der Fahrten ausgefallen. „Und es gab viele Verspätungen“, berichtet ein Mitarbeiter, der den Busverkehr im Auftrag des RMV beobachtet, der FR. Teilweise sind die Bussteige gähnend leer. „Die meisten Menschen haben wohl gar nicht damit gerechnet, dass die Busse fahren und sind gleich auf das Auto oder die S-Bahn umgestiegen“, sagt der Geschäftsführer der Main-Taunus Verkehrsgesellschaft (MTV) Roland Schmidt der FR.

Betroffen vom Ausstand der Busfahrer im Main-Taunus-Kreis sind vor allem die fünf Linien, die von DB Busverkehr Hessen (BVH) betrieben werden. Die Busse der Hessischen Landesbahn (HLB) sowie von Transdev, die vor allem im Westen des Kreises und entlang der Mainschiene unterwegs sind, fahren im Wesentlichen gemäß Fahrplan.

Die bestreikten Buslinien von BVH fahren allesamt von Hofheim aus in den Osten des Kreises, nach Eschborn, Schwalbach, Bad Soden und weiter in Richtung Hochtaunuskreis. Es sind die Linien 252, 810, 810A, 812 und 813. Auf ihnen hatte bereits im Dezember tagelang Chaos geherrscht, weil die Bahntochter zu wenige ortskundige Fahrer engagiert hatte und die Technik in den neuen Bussen streikte. Viele Fahrten waren ausgefallen, es hatte massive Verspätungen gegeben.

Über die Weihnachtsferien, so bestätigt DB-Sprecher Thomas Bischoff auf FR-Anfrage, habe man das Personal intensiv geschult und die Fahrzeugtechnik überprüft. Am gestrigen Montag sollten zusätzliche Servicemitarbeiter eingesetzt werden, um am ersten Schultag für eine stabile Verkehrsabwicklung zu sorgen. Einzelne Fahrten für Schüler habe man auch durchgeführt, sagt Bischoff. Die übrigen Touren seien jedoch komplett ausgefallen. Wie es weitergeht, wenn die Busfahrer heute erneut streiken, ist unklar. „Auch wir erhalten dazu vorab keine Informationen“, sagt Roland Schmidt der FR.