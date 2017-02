Entgleister ICE Frankfurt: Schaulustige spekulieren über ICE-Unglück

Ein ICE fräst sich in einen Bahnsteig und macht den Frankfurter Stadtteil Griesheim um eine Attraktion reicher. Unter den Schaulustigen schießen die Spekulationen über die Unfallursache ins Kraut.

Auf dem Bahnsteig an Gleis 1 in Griesheim ist am Freitagmorgen etwas weniger Platz als sonst. Der Grund dafür ist der ICE Sonneberg, dessen Triebwagen dort „geparkt“ hat, wo sonst die Reisenden auf ihre S-Bahn Richtung Innenstadt warten. Notfallmanager Martin Bucher staunt. „So was habe ich in 16 Jahren bei der Bahn auch noch nicht gesehen.“ Kurz darauf murmelt ein anderer Bahnmitarbeiter: „Das ist schon heftig.“

Griesheim ist an diesem Freitag um eine Attraktion reicher. Wo die Fachleute staunen, wundert sich der Laie erfahrungsgemäß. Die Schaulustigen drängeln sich ans Absperrband vor Gleis 1, machen Fotos mit ihren Smartphones und diskutieren lebhaft, wie das wohl möglich war, dass ein 58 Tonnen schwerer Triebwagen quasi auf dem Trockenen landet. Überall versuchen die Neugierigen, näher an die Unfallstelle heranzukommen. Ein paar Schaulustige hätten am Morgen schon versucht, sich als Polizisten auszugeben, um unmittelbar auf den Bahnsteig zu gelangen und Bilder machen zu können, verrät ein Auszubildender der Deutschen Bahn. Er ist gemeinsam mit seinen Kollegen vor Ort, um sich das Spektakel mal aus der Nähe ganz genau anzuschauen. „Für die Auszubildenden ist das ja auch mal ganz interessant“, sagt Bahnsprecherin Regine Marusczyk. Die Auszubildenden sind nicht die Einzigen, die sich als Bahn-Mitarbeiter ausweisen, um sich das legendäre Malheur am und auf dem Bahnhof Griesheim mal anzuschauen.

Rund neun Stunden ist es her, dass der ICE, der hier im Bahnhof Griesheim eigentlich nur wenden sollte, um ins nahe Instandsetzungswerk zu fahren, ungebremst auf den Prellbock auf dem Abstellgleis auffuhr, diesen durchbrach und erst nach 20 Metern auf dem Bahnsteig zum Stehen kam. Neben dem gestrandeten ICE-Triebwagen liegen ein zerknautschtes Schild, das mitgerissen wurde, und große Asphaltbrocken. Welche Kräfte gewirkt haben müssen, als der ICE sich in den Asphalt fräste, kann man nur erahnen. Etwa anderthalb Meter neben dem ICE steht nicht nur heute, sondern auch sonst der Grillpoint Griesheim. Mitarbeiter Könplwak Assad macht Bilder von dem neuen Nachbarn. Dann zeigt er im Inneren der Imbisshütte an die Decke, wo sich ein langer Riss gebildet hat, der vorher noch nicht da gewesen sei.

Auf der anderen Straßenseite schaut eine Bewohnerin aus dem Eckhaus Alte Falterstraße / Am Gemeindegarten. „Ich bin heute Nacht aus dem Bett gefallen und dachte an Terror.“ Das Geräusch habe an „ein bremsendes Flugzeug“ erinnert. Schlafen können habe sie seit dem Unfall um 1.39 Uhr nicht mehr, sagt die Frau von ihrem Fenster im ersten Stock aus.

Unter die Schaulustigen hat sich mittlerweile der Kindergarten „Wanderflöhe“ gesellt. Im Kindergarten sei das heute morgen schon Thema gewesen; dann könne man auch gleich einen Ausflug machen, sagt die Betreuerin. Auch die Kinder warten jetzt auf die Ankunft des Krans, der längst überfällig ist. Er kommt aus Fulda, muss in Frankfurt-Ost aber Station machen, um an eine Diesellok angehängt zu werden. Denn Strom gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Oberleitung in Griesheim. Um kurz vor 11 Uhr fährt der Kranzug mit quietschenden Bremsen auf Gleis zwei ein. Es wird aber noch rund zwei Stunden dauern, bis die Bergung beginnt. Zunächst beratschlagen die etwa 20 Fachleute, wie der Triebwagen am besten gehoben und wieder aufs Gleis gesetzt werden soll. Hektik bricht hier nicht aus, so eine Bergung muss gut vorbereitet werden. Die Feuerwehr steht auch parat, falls durch die Spannung beim Anheben einer der zwei Öltanks mit insgesamt 1400 Litern leck wird.

Etwa fünf Stunden später ist der Triebwagen Sonneberg wieder fahrbereit. Männer in orangefarbenen Anzügen klatschen sich ab, „Feierabend“, ruft einer. Notfallmanager Heres ist noch da, die Schaulustigen sehen jetzt anders aus. Eine Dame beklagt sich via Handy lautstark bei ihrem Gesprächspartner, dass sie das Beste verpasst habe, „aber hier ist ein Spektakel“. Am spektakulärsten sind jetzt die Verwüstungen auf dem Bahnsteig. Die zwei Schneisen, die der Triebwagen in den Asphalt gefräst hat, sind gut zu sehen. Die Instandsetzungsarbeiten werden laut Heres ein paar Tage dauern. Der Bahnsteig muss wieder asphaltiert und begradigt werden. Dann wird Griesheim wieder um eine Attraktion ärmer sein.

Natürlich schießen jetzt auch die Spekulationen über die Unfallursache ins Kraut. Ein Mann erzählt nach der geglückten Bergung via Handy, der Zugführer habe eigentlich an dem Nebengleis vorbeifahren wollen und dann zu spät bemerkt, dass ihn die Weiche auf das Nebengleis mit Prellbock und somit in eine Sackgasse führte.

Der verunglückte Triebwagen wird jetzt dorthin geschleppt, wo er schon in der vergangenen Nacht hinsollte. Nur die Instandsetzung wird jetzt etwas umfangreicher.