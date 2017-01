Streik: Busfahrer im Ausstand

Am Montag müssen Pendler und Schüler auf Züge und Straßenbahnen ausweichen. Denn die Busfahrer in Hessen streiken. Für Fahrgäste in Frankfurt könnte der Streik noch glimpflich abgehen.

Die Frankfurter gehen von einem Totalausfall aus: „Es ist damit zu rechnen, dass am Montag von Betriebsbeginn an nahezu alle der 63 Buslinien bestreikt werden“, sagt Klaus Linek, Sprecher der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Nicht nur dort ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Fahrgäste sich an den Haltestellen kalte Füße holen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass ihre Tochter DB Busverkehr Hessen ebenfalls vom Ausstand betroffen sein wird.

„Es muss mit Ausfällen im Schülerverkehr gerechnet werden“, warnt Bahnsprecher Thomas Bischoff. In Darmstadt hingegen werden Kinder am Montag keine Ausreden haben. Dort fallen zwar voraussichtlich alle Buslinien des HEAG-Verkehrskonzerns aus, so die für den örtlichen Nahverkehr zuständige Dadina. Doch die Schulbusfahrten, für die die EAD und einige andere private Busgesellschaften zuständig sind, seien nicht betroffen.

Die Nachricht kam am Mittwochabend: „Im privaten Omnibusverkehr wird es ab Montag in vielen hessischen Städten zu Ausfällen kommen.“ So hat die Gewerkschaft Verdi den unbefristeten Streik angekündigt, dessen Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet, in Marburg, Fulda und Gießen liegt. Die Verhandlungen um einen Entgelttarif sowie den Manteltarif seien gescheitert, die Punkte Ecklohn, Urlaubsanspruch und betriebliche Altersversorgung strittig. „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten Vollzeit arbeiten und trotzdem auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind“, ließ Verdi-Streikleiter Jochen Koppel wissen, der am Donnerstag telefonisch nicht erreichbar war. Der Beruf des Busfahrers müsse den Stellenwert erhalten, den er verdiene. Auch fordert Verdi verbesserte Pausenregelungen.

Betroffene Kommunen Betroffen sind laut Verdi vor allem Frankfurt, Darmstadt, Marburg, Hanau, Fulda, Gießen, Maintal, Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis.

Für Fahrgäste in Frankfurt könnte der Streik noch glimpflich abgehen, hofft Traffiq-Sprecher Linek. Sie könnten ja auf ein gut ausgebautes Netz von S-Bahnen, U-Bahnen oder Trams ausweichen. Eltern rät er einzuplanen, dass ihre Kinder möglicherweise nicht auf dem gewohnten Weg am ersten Tag nach den Weihnachtsferien zur Schule kommen.

Die Dadina empfiehlt ebenfalls die Straßenbahn, Regionalzüge und gewisse Buslinien als Alternative. Schwieriger wird es auf dem Land, wo die Busse neben dem Auto oder dem Fahrrad die einzige Möglichkeit sind, in den nächsten Ort zu kommen.

DB Busverkehr Hessen bedient unter anderem Linien in den Landkreisen Main- und Hochtaunus, Darmstadt-Dieburg und in der Wetterau. Fahrgäste im Vordertaunus würde der Streik besonders hart treffen. Nach dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember gab es dort große Probleme; DB Busverkehr hatte versichert, sie zum Schulanfang am Montag behoben zu haben. Die Feuerprobe am Montag fällt nun womöglich dem Streik zum Opfer.

Der Verband Hessischer Busunternehmer mahnte Verdi, die Forderungen „auf ein realistisches Maß zu bringen“. Nur gemeinsam werde es gelingen, den Beruf des Busfahrers attraktiver zu machen.