Streik der Busfahrer in Frankfurt: Seit über einer Woche abgehängt

Manche Stadtteile in Frankfurt sind durch den Busfahrerstreik komplett ohne ÖPNV, da sie nicht an das S-, U- und Straßenbahnnetz der Bahn und des VGF angeschlossen sind.

Auf der Berkersheimer Bahnstraße herrscht am Montagvormittag überraschend viel Verkehr. Auf dem kleinen asphaltierten Weg, der die nördlichen Stadtteile Harheim und Berkersheim verbindet, sind unablässig Fußgänger und Fahrradfahrer in Richtung S-Bahn-Station Berkersheim unterwegs. Die überdachten Fahrradständer an Gleis 1, von wo aus die Linie S6 in Richtung Frankfurt abfährt, sind alle belegt. Motorisierten Verkehr aber sucht man vergebens. Nur Anlieger dürfen die Bahnstraße mit privaten Autos befahren. Landwirtschaftliche Gefährte dürften passieren, ebenso Linienverkehr. Doch für Erstere ist es zu kalt, und Letzterer wird seit einer Woche bestreikt.

Es gibt Stadtteile in Frankfurt, in denen man die Auswirkungen des Streiks im Busverkehr kaum zu spüren bekommt. Weil sie an das S-, U- und Straßenbahnnetz der Bahn und des VGF angeschlossen sind. In Harheim und Nieder-Erlenbach hingegen besteht der öffentliche Personennahverkehr ausschließlich aus Buslinien. Minibusse der Linie 25 etwa verbinden den Ortskern von Harheim mit dem Berkersheimer Bahnhof. Doch die kleine Haltestelle, an der sonst in Stoßzeiten bis zu achtmal in der Stunde Busse abfahren, ist derzeit verwaist.

Wer in Harheim nicht auf das Auto umsteigen möchte, macht sich daher zumeist auf den Weg zur nächstgelegenen S-Bahn-Station. „Man muss auf die Uhr gucken, dass man den Zug auch erwischt“, sagt ein Geschäftsmann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ein kleines Stück des Weges hat er mit dem Auto zurückgelegt. Abgestellt hat er es in der Riedhalsstraße, einer Sackgasse am Harheimer Ende der Bahnstraße. Dort ist am Sportplatz der SG Harheim in den letzten Tagen eine Art nichtoffizieller Park-and-Ride-Platz entstanden. Man weiß sich zu helfen in Harheim. „Ich glaube, die Nieder-Erlenbacher hat es schlimmer getroffen“, sagt der Geschäftsmann.

Streik wird heute fortgesetzt

Eine realistische Einschätzung. Frankfurts nördlichster Stadtteil wird in der Regel von vier Buslinien bedient. Die Linien 25, 27, und 29 verbinden Nieder-Erlenbach mit der S-Bahn-Station Berkersheim und dem U-Bahn-Halt Nieder-Eschbach, die Linie 65 mit dem Bahnhof in Bad Vilbel. Seit dem Beginn des Busfahrerstreiks am 9. Januar haben die Nieder-Erlenbacher nur die Wahl, auf private Autos umzusteigen, Taxis zu nutzen oder zu laufen. Vom Ortszentrum aus 3,8 Kilometer nach Bad Vilbel oder 3,4 Kilometer nach Berkersheim.

Gegen 12.30 Uhr steht Lucy Voggel an der Bushaltestelle „Rathaus Nieder-Erlenbach“ und wartet. Das digitale Thermometer an der Volksbank-Filiale auf der anderen Straßenseite zeigt ein Grad unter null an. Der Bus wird nicht kommen, das weiß sie. Sie wartet darauf, dass ihre Mutter sie mit dem Auto einsammelt.

„Das ist für uns alle ein bisschen blöd“, sagt Lucy Voggel, die die private Anna-Schmidt-Schule besucht, „viele an unserer Schule kommen aus Harheim, Frankfurt oder wie ich aus Bad Homburg.“ An normalen Tagen braucht sie mit Bus und Bahn gut 30 Minuten bis zur Schule. Jetzt wird sie morgens von ihrem Vater gefahren, mittags holt sie ihre Mutter wieder ab.

Nicole Czober, Lucys Mutter, zeigt durchaus Verständnis für die Streikenden: „Zwölf Euro die Stunde für einen Busfahrer, der so viel Verantwortung hat, ist natürlich zu wenig.“ Dennoch sei ihre Geduld nach einer Woche Streik inzwischen reichlich strapaziert. Bei der Schulwahl hätten sie und ihr Mann gerade darauf geachtet, dass diese gut mit dem Bus erreichbar sei. „Ich gehöre nicht zu den Eltern, die wollen, dass ihr Kind in die Schule gefahren wird. Jetzt aber sitzen wir alle wieder in der blöden CO2-Kiste.“ Nach einer Woche ist es ihrer Meinung nach Zeit, den Streik zumindest vorübergehend auszusetzen. „Sie sollen verhandeln. Wenn das scheitert, können sie ja erneut streiken.“

Czobers Hoffnung dürfte sich vorerst nicht erfüllen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Montag den Vorschlag der hessischen Omnibusunternehmer, einen Schlichter einzusetzen, als „verfrüht“ abgelehnt. Der Streik wird auch heute fortgesetzt.