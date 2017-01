Streik der Busfahrer in Hessen: Hoffnung für die Fahrgäste

Von Steven Micksch

Nach elf Tagen Streik der Busfahrer in Hessen sehen Gewerkschaft und Arbeitgeber eine Lösung in dem Tarifstreit nur in der Schlichtung.

Nun also doch! Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) und die Gewerkschaft Verdi haben sich im Tarifstreit der hessischen Busfahrer auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. Nachdem Politiker und Leidtragende des aktuell zwölftägigen Streiks schon seit geraumer Zeit auf einen Schlichter gedrängt haben, sind jetzt auch die beiden Verhandlungsparteien zu der Einsicht gekommen, dass ein Vermittlungsversuch notwendig ist.

„Am Ende hat es keine andere Möglichkeit gegeben“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel. Doch die Einigung auf eine Schlichtung bedeutet keinesfalls eine sofortige Entwarnung für die Berufspendler und Schüler in Hessen – solange kein Termin für die Schlichtung stehe, werde, wie Verdi mitteilt, weitergestreikt. „Spätestens an dem Punkt, an dem eine Schlichtung verabredet ist, sollten Streiks unverzüglich beendet werden“, sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan. Das Verhalten von Verdi sei für den Verband nicht nachvollziehbar. Im Endeffekt bedeutet es, dass definitiv heute und am Wochenende die Busse weiter ruhen. Auch die Solidarstreiks würden heute sowie Samstag und Sonntag fortgesetzt. „Am Montag sind die Streiks dann ausgesetzt“, sagte Koppel. Dadurch würden die Busse bereits ab Montagmorgen wieder wie gewohnt fahren. Gesetzt den Fall, dass beide Parteien sich heute auf den momentan angedeuteten Beginn der Schlichtungsverhandlungen am Montag verständigen können.

Am Donnerstag konnten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft trotz mehrstündiger Verhandlungen in Frankfurt nicht auf eine Lösung einigen. Dabei, so Tuchan, habe der LHO mit seinem neuen Angebot deutliche Zeichen gesetzt. „Wir hatten für die Verhandlungen ein verbessertes Angebot auf bis zu 13,78 Euro Stundenlohn vorgelegt, in der Erwartung, heute zum Abschluss zu kommen.“ Dieser Betrag wäre für Städte ab 100 000 Einwohnern vorgesehen gewesen, in denen momentan sowieso zwischen 12,40 und 12,78 Euro gezahlt würden – unterm Strich sollten damit alle Stundenlöhne um einen Euro in drei Schritten bis 2019 angehoben werden.

Friedenspflicht

Doch stattdessen habe Verdi erklärt, der Streik solle auch am Wochenende fortgesetzt werden solle. Die Enttäuschung beim LHO sei entsprechend groß. „Verdi war nicht bereit, die Streiks auszusetzen. So verfahren, wie die Situation war, ist eine Schlichtung aber vielleicht nicht verkehrt“, resümierte Tuchan. Verdi-Verhandlungsführer Koppel klagte, es sei nicht zu Verhandlungen gekommen, da die Arbeitgeber stets ein Aussetzen des Streiks gefordert hätten, um dann von ihrer Seite ein besseres Angebot vorzulegen. „Wir hatten das feste Ziel zu verhandeln, aber das war bei dieser Forderung nicht möglich“, erklärte Koppel, warum die Verhandlungen auch am elften Tag gescheitert waren.

Für die Arbeitgeberseite sei die Aufnahme eines Schlichtungsverfahrens die einzige zeitnahe Möglichkeit gewesen, um die Streiks zu einem sicheren Ende zu bringen. „Während der Schlichtung herrscht dann Friedenspflicht“, sagte Tuchan. Zumindest das wird bei den Personen, die auf fahrende Busse angewiesen sind, für ein erstes Aufatmen sorgen. „Natürlich wollen wir, dass es nun schnellstmöglich weitergeht – für die Fahrgäste und auch für die Tarifverhandlungen“, sagte der LHO-Geschäftsführer.

Dafür müssen beide Parteien am heutigen Freitag noch die Details des Schlichtungsverfahrens abstimmen. Kernpunkte sind die Fragen, wie viele Schlichter eingesetzt werden sollen, wer die Schlichter sind, wo verhandelt wird und vor allem, wie lange das Verfahren dauern soll. Die Tendenz, so Koppel, gehe nach ersten Verständigungen am Donnerstag zu zwei Schlichtern – jede Partei werde einen benennen. Unabhängig müssen die beiden dann nicht sein.

Zur Dauer der Schlichtung erklärt der Verdi-Verhandlungsführer: „Es gibt eine Daumenregel, die etwa 14 Tage besagt.“ Dank Friedenspflicht erhalten die Leidtragenden im hessischen Busfahrerstreik somit etwas Planungssicherheit. Nach dem 14-tägigen Schlichtungsverfahren werden sich beide Streikparteien wohl auf einen Kompromiss einigen. Koppel zumindest zeigt sich zuversichtlich: „Der Sinn ist, dass wir am Ende zu einen Ergebnis kommen.“