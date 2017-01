Streik in Hessen: „Nahezu alle Busfahrer werden nach Tarif bezahlt“

Der grüne Verkehrsminister Al-Wazir spricht im FR-Interview über niedrige Löhne und Privatisierung. Und er sagt, was im Busfahrerstreit nötig wäre.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hofft, dass sich die Tarifparteien im Busfahrerstreit schnell wieder an einen Tisch setzen. Der Grüne hat selbst Erfahrungen mit dem Streik gemacht – er hat zwei schulpflichtige Kinder.

Herr Al-Wazir, werden Busfahrer in Hessen zu schlecht bezahlt?

Mir ist sehr bewusst, dass ein Busfahrergehalt gerade im Rhein-Main-Gebiet keine großen Sprünge zulässt. Allerdings werden in Hessen nahezu alle Busfahrer nach Tarif bezahlt. Entweder nach dem so genannten TV-N oder nach dem LHO-Tarif, um den sich die jetzige Auseinandersetzung dreht. Beide Tarife sind übrigens auf Gewerkschaftsseite von Verdi ausgehandelt worden.

Was kann die Politik tun, um die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verbessern?

Die schwarz-grüne Koalition hat mit dem Vergabe- und Tariftreuegesetz erstmals gesetzlich vorgegeben, dass im ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nahverkehr, Red.) nach Tarif bezahlt werden muss. Damit haben wir eine klare Grenze zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingezogen, und das hilft, Lohndumping zu verhindern. Aber es ist natürlich nicht Aufgabe der Politik, sondern Sache der Tarifparteien, die Tarife zu verhandeln.

Was kann die Politik tun, um Angebote für Fahrgäste zu verbessern?

Die Verkehrsverbünde erhalten in den kommenden fünf Jahren so viel Geld wie noch nie zuvor in Hessen – rund vier Milliarden Euro. Erstmals seit langem gibt das Land auch wieder eigene Mittel in Millionenhöhe dazu und leitet nicht nur Bundesgelder weiter. Die Erhöhung der Finanzierungsvereinbarung enthält auch eine Fortschreibung der Tarife im Rahmen der Entwicklung der letzten Jahre.

Ist die Privatisierung der Busverkehre ein Problem?

Die Ausschreibung der Verkehre ist seit längerem von der EU vorgegeben. In Hessen wurde dies sehr früh und sehr ausgiebig angewendet. Das hatte Vor- und Nachteile: Einerseits wurde das ÖPNV-Angebot in Hessen deutlich ausgeweitet und qualitativ verbessert – weil die Verbünde und lokalen Aufgabenträger, also die Kreise und größeren Städte, in den Ausschreibungen entsprechende Vorgaben gemacht haben. Andererseits führte dies natürlich auch zu mehr Druck auf die Löhne. Gerade deshalb war es ja so wichtig, dass wir im Tariftreuegesetz erstmals den ÖPNV mit einbezogen haben.

Wären direkte Vergaben besser als Ausschreibungen?

Direktvergaben durch die Kommunen an Eigenbetriebe sind grundsätzlich möglich. Allerdings: Die Eigenbetriebe müssen die Leistungen zu einem marktüblichen Preis anbieten. Generell sind natürlich die Kosten für den ÖPNV, der bereits jetzt stark von der öffentlichen Hand bezuschusst wird, im Blick zu behalten. Denn drastisch steigende Kosten im ÖPNV müssten ja auch gedeckt werden. Das würde entweder zu noch höheren Zuschüssen aus Steuermitteln, weiter steigenden Ticketpreisen oder Kürzungen beim Leistungsangebot führen.

Haben Sie Verständnis für den Streik der Busfahrer?

Einerseits müssen Beschäftigte ihre Interessen durchsetzen, und dazu gehören im Zweifel auch Streiks, die natürlich spürbar sein müssen, sonst haben sie keine Wirkung. Andererseits weiß ich aus eigener Erfahrung in dieser Woche, was es bedeutet, wenn die Kinder morgens nicht zur Schule und nachmittags nicht mehr zurück kommen. Ich glaube, dass es im Interesse von allen wäre, wenn die Tarifparteien sich schnellstmöglich wieder an einen Tisch setzen. Wenn das auch zu keinem Ergebnis führt, dann wäre das eine klassische Situation, in der eine Schlichterin oder ein Schlichter bestellt werden sollte.