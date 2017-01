Streik in Hessen: Busfahrer streiken weiter

Die Busfahrer machen eine spontane Demonstration zum Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt. Noch ist ein Ende des Arbeitskampfes in Hessen nicht in Sicht. Es geht um die Bezahlung, aber auch um Anerkennung.

Einknicken kommt nicht in Frage. Panagiotis Z. ist sich sicher: Wenn die Arbeitgeber am Freitag nicht mit einem neuen Angebot auf die Gewerkschaft zukommen, wird weitergestreikt. „Unbefristet“, wie ein Kollege betont. Knapp fünfzig Busfahrer sind am Donnerstag vor dem Neujahrsempfang der Stadt auf den Römerberg gekommen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Angemessene Bezahlung, bessere Pausenregelung und eine betriebliche Altersvorsorge.

Seit 2001 arbeitet der 56-jährige Panagiotis Z. für „Busverkehr Hessen“, eine Bahn-Tochter, wie er sagt. „Angefangen habe ich 2001 mit zehn Euro. Jetzt bekomme ich 12 Euro.“ Die Gewerkschaft Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung auf 13,50 Euro die Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer hat 12,65 Euro angeboten. Die Fronten sind verhärtet, die Busfahrerinnen und Busfahrer von zwanzig Busgesellschaften landesweit im Ausstand.

Die Busfahrer, die an diesem Abend vor dem Römer stehen, sind der Meinung, „wenn wir aufhören zu streiken, haben wir verloren. Aber wir wollen gewinnen“, ruft einer aus der Menge herüber. „Uns allen tun die Kinder leid“, sagt Panagiotis Z. und bedauert sehr, „dass sie der Nässe und Kälte ausgesetzt sind.“ Die geforderten 1,50 Euro mehr – das sei doch „keine astronomische Summe“, der jetzige Stundenlohn eine Mogelpackung: Für die Pausen werde ihnen ein Anteil von acht Minuten abgezogen.

In Baden-Württemberg bekämen die Busfahrer 15,31 Euro die Stunde, erzählt Ali Y. von der Firma Sippel. „Und wir arbeiten für 12 Euro – da stimmt doch was nicht.“ Mustapha B. von der Firma Alpina meint, man müsse den Gästen des Neujahrsempfangs zeigen, dass es so nicht weitergehen könne. Erst am Nachmittag sei die Entscheidung gefallen, eine Delegation zum Römer zu schicken. Die Busfahrer tragen weiße Verdi-Westen mit der Aufschrift „Wir sind es wert.“ Flugblätter gibt es keine, auch Reden sind eigentlich nicht vorgesehen, sagt Mustapha B.

Privatisierungswahn

Das stimmt nicht so ganz, denn der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Römer, Michael Müller, lässt es sich nicht nehmen, den „Privatisierungswahn von CDU und Grünen“ zu geißeln. Der öffentliche Nahverkehr sei „ein öffentliches Gut“ und müsse entsprechend bezahlt werden. Auch der neue DGB-Chef Philipp Jacks sagt ein paar Worte und begrüßt die Aktion. Es sei richtig, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.

Zu den Auswirkungen des Busfahrer-Streiks in Frankfurt befragt, meinte Traffiq-Pressesprecher Klaus Linek, dass man hier in der Stadt „in zweierlei Hinsicht relativ glücklich“ sein könne. Im Unterschied zum Vogelsberg oder auch dem Main-Taunus-Kreis verfüge man über ein Netz aus S-Bahnen, Straßen-, U-Bahnen, Regionalzügen und eigenen Bussen. So seien die Linien 35,45,47,48, 57, 81 und 82 im Einsatz. Auch könnten regionale Buslinien, wie etwa die 551, die von Offenbach über Bergen-Enkheim nach Bad Vilbel fährt, genutzt werden.

Der zweite Grund, warum sich der Traffiq-Sprecher relativ glücklich schätzen darf, ist die Informationspolitik von Verdi. Die Gewerkschaft hatte den Busfahrerstreik rechtzeitig angekündigt, so dass auch Traffiq rechtzeitig informieren konnte. „Wenn die Leute Bescheid wissen, sind sie gelassener“, sagte Linek und empfahl sich immer wieder „frisch“ schlau zu machen – gerade jetzt, wo es auf das Wochenende zugeht, entweder über die Fahrplan-Auskunft im Internet oder über das Servicetelefon: 24 24 80 24.