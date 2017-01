Streiks im Nahverkehr: Busfahrer streiken auch am Dienstag

Bushaltestelle an der Konstablerwache in Frankfurt. Foto: dpa

Der Streik im Busverkehr geht auch am Dienstag weiter. Die bisherigen Auswirkungen des Ausstands im Überblick.

In Frankfurt und in weiten Teilen des Rhein-Main-Gebietes warteten Schulkinder und Pendler am Montagmorgen vergebens auf den Bus - und auch am Dienstag wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter privater Busunternehmen zum unbefristeten Streik aufgerufen. Dass bis zu 2000 Fahrer die Arbeit niederlegen, macht sich bereits bemerkbar: Die S- und U-Bahnen in Frankfurt sind besonders in den Stoßzeiten merklich voller als an anderen Tagen. Auch in Straßenbahnen gibt es vielerorts Gedränge.

Die bisher bekannten Auswirkungen des Ausstands im Überblick:

Frankfurt: Fast alle 63 Linien im Busverkehr der Stadt sind nach Angaben des RMV betroffen. Der Betrieb kommt weitgehend zum Erliegen, das wird aller Voraussicht nach auch die Nachtbusse betreffen. Fahren werden lediglich die Kleinbuslinien 57 in Zeilsheim sowie 81 und 82 in Oberrad, die Linien OF-64 und OF-67 und die Linie 551 zwischen Offenbach und Bad Vilbel.



Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer hohen Streikbereitschaft unter den Fahrern. Die örtlichen Verkehrsgesellschaften und der RMV raten den Fahrgästen, sich vor der Abfahrt immer im Internet und bei Service-Hotlines zu informieren, welche Linien fahren und welche nicht.

Auch am Dienstag soll der unbefristete Streik fortgesetzt werden. Wie es danach weitergeht, wollte Verdi-Fachbereichsleiter Ronald Laubrock aus strategischen Gründen am Montag nicht sagen. Es könnte also möglich sein, dass Mittwoch wieder alles normal läuft. Mit der Betonung auf „könnte“. Und auch nur bis auf weiteres: „Wir wollen ja nicht unser komplettes Pulver in der ersten Woche verschießen“, sagte Laubrock.

Warum wird gestreikt?

Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand ihre Tarifforderungen unterstreichen. Neben einer stufenweisen Anhebung des Stundenlohns von 12 auf 13,50 Euro werden Verbesserungen bei der Pausenregelung für die Fahrer gefordert. Kein Verständnis für den Streikaufruf von Verdi hat der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO). Er fordert die Gewerkschaft in einer Mitteilung auf, „mit realistischen Forderungen an den Verhandlungstisch zurückzukommen“.

Die Arbeitgeber seien sich dabei einig, dass sie den Beruf attraktiver machen möchten, denn Busfahrer seien gefragte Mitarbeiter. Was Verdi verlange, entspreche aber Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent. Das sei nicht machbar, sagt der LHO-Verhandlungsführer Volker Tuchan. „Wir bewegen unsere Busse nicht im Wunschland, sondern auf dem Pflaster hessischer Straßen.“ Die Busunternehmen befänden sich im hart umkämpften Wettbewerb um Linienverkehre im Land. (mit dpa)