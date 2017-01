Sturmtief „Egon“: Verkehrsstörungen und Schäden in Hessen

Sturmtief "Egon" fegt über das Rhein-Main-Gebiet hinweg. Die Einsatzkräfte müssen umgestürzte Bäume beseitigen, vielerorts brauchen Pendler am Freitagmorgen eine Extraportion Geduld. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

Das Sturmtief „Egon“ hat in weiten Teilen Hessens und im Rhein-Main-Gebiet mit Windböen in Orkanstärke Schäden verursacht. Auch am Freitagmorgen fuhren Feuerwehr und Polizei noch verstärkt Einsätze, unter anderem wegen umgestürzter Bäume und herumfliegender Gegenstände. Bisher gibt es keine Meldungen über Verletzte. Die Feuerwehr Frankfurt meldet für die Zeit zwischen 2 und 6 Uhr am Morgen 38 sturmbedingte Einsätze. Unter anderem machten sich Dach- und Fassadenteile selbstständig, Äste brachen von Bäumen ab, Bauzäune und Verkehrszeichen fielen um.

Mehr als ein Dutzend Mal rückte die Feuerwehr in Wiesbaden aus. In den Stadtteilen Biebrich und Dotzheim stürzten Bäume auf geparkte Autos. In Mainz meldet die Polizei rund 100 sturmbedingte Einsätze bis zum Freitagmorgen. Im Kreis Marburg-Biedenkopf meldeten Zeugen der Polizei gegen drei Uhr „fliegende Trampoline“. In den Marburger Ortsteilen Michelbach und Moischt sicherten die Einsatzkräfte daraufhin je eines der Turngeräte.

Flugbetrieb eingeschränkt

Am Morgen war der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen nur eingeschränkt möglich. Zeitweise musste die Abfertigung auf dem Vorfeld eingestellt werden, sagte ein Fraport-Sprecher der FR. „Zeitweise hatten wir eine Landerate von Null“, so der Sprecher. Das bedeute, dass sich für Maschinen in der Luft Verspätungen ergäben. Noch nicht gestartete Flieger an anderen Orten dürfen dann nicht in Richtung Frankfurt abheben. Es gab nach Angaben des Sprechers in Frankfurt 110 Annullierungen von Flügen. Das aber müsse man in Relation setzen, betonte er: Es gebe mehr als 1100 Flugbewegungen an einem normalen Tag an Europas viertgrößtem Flughafen, gemessen am Passagieraufkommen.

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat die Sturmwarnung für den Flughafen inzwischen auf eine "Windwarnung" herabgestuft. Inzwischen normalisiert sich der Betrieb am Airport wieder halbwegs, allerdings beeinträchtigen entstandene Verspätungen auch die Abläufe des restlichen Tages.

S-Bahn-Linien gestört

Im Raum Frankfurt, wo der Nahverkehr durch den andauernden Streik der Busfahrer ohnehin eingeschränkt ist, fallen wegen Sturmschäden im Berufsverkehr S-Bahnen aus. Gegenstände im Gleisbereich stoppten unter anderem die S-Bahn-Linie 5 in Richtung Bad Homburg. Einzelne Züge wendeten im Bahnhof Rödelheim. Noch immer kommt es auf der Strecke zu Verspätungen. Auch die Linien S 1 und S 9 zwischen Frankfurt und Wiesbaden fahren eingeschränkt. Die S 1 wendet in Mainz-Kastel. Die S 9 fährt wie die S 8, wie der RMV mitteilt. Auch die Bahnstrecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Im Taunus sowie in der Region Waldeck-Frankenberg kam es am Vormittag zu heftigem Schneefall. Steckengebliebene Lastwagen und Busse behinderten auch den Winterdienst, wie die Polizei in Wiesbaden meldet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartetet am Tag vor allem in Nordhessen neue Schneemengen, unterhalb von 400 Metern werde es nasskalt, sagte ein Meteorologe. Abends könnten dann Schauer neuen Schnee bringen. (mit dpa)