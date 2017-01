U5 in Frankfurt: Noch immer Probleme mit der U5

Von Nadine Benedix

Der anhaltende Lärm an der U5 in der Eckenheimer Landstraße beschäftigt den Ortsbeirat 3. Das Gremium moniert die Lautstärke der Wagen. Auch mit der Gestaltung der Haltestellen ist es noch nicht zufrieden.

Obwohl die Bauarbeiten an den Haltestellen der U5 im Nordend nun endlich fertig sind, ist der Ortsbeirat 3 noch nicht ganz zufrieden. Bei einer Begutachtung der Haltestellen Musterschule und Glauburgstraße fallen den Ortsvertretern verschiedenste Mängel auf. Die Lautstärke der durchfahrenden Bahnen sei noch immer zu hoch, meint Willi Preßmar, Stadtbezirksvorsteher im Nordend. Insbesondere beim Anfahren machten die Bahnen einen enormen Lärm.

Um diesen zu verhindern plant die VGF, alle Wagenräder, die auf der Strecke verkehren, mit sogenannten Schallabsorbern auszustatten. Diese werden speziell auf die neuen U-Bahn-Wagen Typ U5 – nicht zu verwechseln mit der Linie U5 – angepasst. „Alle neuen U-Bahnen sind vom Typ U5, unser neustes Modell. Diese werden nach und nach mit Absorbern ausgestattet“, erklärte Michael Rüffer, der zuständige Bereichsleiter der VGF. Der Austausch der Wagenräder sei bisher zum Teil geschehen, man warte noch auf die Lieferung der restlichen Absorber.

Anders als am Scheffeleck, könne man an der Haltestelle Musterschule nicht mit einer Schmieranlage gegen den Lärm der U-Bahnen vorgehen. „Die Schmieranlage am Scheffeleck hat zu einer enormen Lärmminderung beigetragen. An der Musterschule jedoch halte ich das Schmieren der Schienen für zu gefährlich. Radfahrer oder Schulkinder könnten dadurch ausrutschen“, erläuterte Rüffer. Willi Preßmar sieht jedoch noch einen weiteren Lärmfaktor. „Problematisch ist auch die Fahrweise mancher U-Bahnfahrer.

Wenn diese langsam und kontinuierlich fahren, ist der Lärm rund um die Haltestelle sehr viel geringer“, sagte der Stadtbezirksvorsteher und fordert deshalb eine gemäßigtere Fahrweise. Rüffer versteht die Problematik, allerdings müssten die U-Bahnfahrer häufig wegen roter Ampeln oder anderer Verkehrshindernisse abbremsen. „Auf einer belebten Straße wie der Eckenheimer Landstraße, kann man kaum kontinuierlich fahren.“

Nicht nur der anhaltende Lärm der U-Bahnlinie beschäftigt den Ortsbeirat. Die Gestaltung der Haltestellen lässt ebenfalls noch einige Wünsche offen. So sei die Haltestelle Musterschule nicht ausreichend vor Wind geschützt. Manfred Zieran (Ökolinx) forderte hier den Anbau seitlicher Glasfassaden an den Unterstand der Haltestelle.

Die VGF zeigte sich für diese Idee aufgeschlossen. Da der Platz zur U-Bahn hin jedoch begrenzt sei, könne man nur eine etwa 30 Zentimeter breite Glasfassade anbauen. Auch an der Haltestelle Glauburgstraße fehlten noch immer die Glasfassaden. Dazu rosten die neu gebauten Haltestellen bereits. „Wir müssen hier noch einmal die Baufirma bemühen. Der Rost muss weg, und eine erneute Verrostung muss verhindert werden“, sagte Karlheinz Lebisch, VGF-Geschäftsbereichsleiter für Infrastruktur. Auch die Glasfassaden, die umfangreichen Windschutz bieten sollen, werden erst in den nächsten Monaten geliefert.

Dem Vorschlag des Ortsbeirats 10 in Preungesheim, die U5 mit drei statt zwei Wagen auszustatten, steht die VGF kritisch gegenüber. „Wir sehen an dieser Stelle bisher keinen Bedarf“, sagte Rüffer.