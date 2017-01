Verkehr in Frankfurt: Linke will Leihsystem für Räder

Wer in Frankfurt mit Bussen und Bahnen unterwegs ist, soll auch Mieträder nutzen dürfen, finden die Linken. Finanziert werden könnte das System aus Mitteln der Stellplatzablöse, so ihr Vorschlag.

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt sollten nach Ansicht der Linken im Römer auch Leihräder ausleihen können. In einem Antrag, der am Abend im Verkehrsausschuss allerdings zurückgestellt wurde, setzen sich die Linken dafür ein, dass die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ein Fahrrad-Ausleihsystem errichtet.

„Es gibt zwar schon Call-a-Bike und Nextbike, aber beide Angebote sind nicht in den öffentlichen Nahverkehr integriert“, sagte Martin Kliehm (Linke). Wer einen Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr löse, sollten die Strecke auch mit dem Leihrad zurücklegen können, forderte er. Kliehm wies darauf hin, dass in Hamburg und Stuttgart die erste halbe Stunde der Fahrten mit Call-a-Bike-Rädern kostenlos sei. Anders in Frankfurt.

Weitere Metropolen hätten vergleichbare Angebote längst etabliert, führte er aus: Brüssel, Barcelona und Lyon. Finanziert werden könnte das System in Frankfurt aus Mitteln der Stellplatzablöse.

In diesem Topf liegen 55,7 Millionen Euro. Das Geld ist zur Förderung von umweltfreundlichem Verkehr vorgesehen sowie für Parkplätze und Garagen. Die Stellplatzablöse ist eine Gebühr, die Bauherren an die Stadt zahlen müssen. Die hessische Bauordnung schreibt ihnen vor, bei Neubauten eine bestimmte Zahl an Parkplätzen zu errichten. Gleichzeitig schränkt die Stadt diese Zahl der Parkplätze per Satzung ein, wenn andere Verkehrsmittel wie Bus, Bahn oder Carsharing bereit stehen.

In Mainz gibt es schon ein Fahrradleihsystem der Mainzer Verkehrsgesellschaft MVGmeinRad. Dort müssen die Räder an festen Stationen abgegeben werden. In Wiesbaden ist eine Einführung eines Leihsystems geplant. „Wir wollen, dass die Fahrräder nicht an Stationen, sondern an jeder Straßenecke abgegeben werden könnten“, stellt sich Kliehm ein Frankfurter Leihsystem vor. Darüber wird die Koalition allerdings frühestens in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses diskutieren.

„Prüfen und berichten“ soll die Stadtregierung einen Linken-Antrag, den Radverkehr durch eine bessere Ausleuchtung des Straßenraumes sicherer zu machen.

„Lanelights“, das sind LED-Leuchten im Boden, sollten aufflackern, sobald sich ein Radfahrer einer Kreuzung nähert, so Kliehm. Das Licht-Signal mache Fahrer von Autos und Lastwagen, die abbiegen wollen, auf Radfahrer aufmerksam. Damit ließen sich Abbiege-Unfälle vermeiden. Allein im Jahr 2015 sind laut Polizeistatistik 284 Menschen in Frankfurt beim Abbiegen verletzt worden. Handlungsbedarf sieht Kliehm auf der Gerbermühlstraße zur Osthafenbrücke hin und auf der Friedensbrücke Ecke Stresemannallee. „Ein Feuerwerk an Lichtern könnte Verkehrsteilnehmer ablenken“, gab Eugen Emmerling (SPD) zu Bedenken. Er warnte vor einer Reizüberflutung im Straßenverkehr.