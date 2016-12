VGF Frankfurt: U-Bahnen sollen leiser werden

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) stellt das 200. Fahrzeug der neuesten Generation in Dienst und bemüht sich, den Lärm der U-Bahnen zu minimieren.

Die U-Bahnlinie 6 ist mittlerweile quasi der Oldtimer im Frankfurter Streckennetz. Denn zwischen Heerstraße und Frankfurt-Ost fahren noch die alten Wagen aus der dritten Generation. Auf allen anderen Strecken verkehrt bereits die fünfte Fahrzeuggeneration, die mit „U5“ abgekürzt wird – nicht zu verwechseln mit der U-Bahnlinie U5.

Nun sei der 200. Wagen dieser modernen Fahrzeuggeneration in Dienst gestellt worden, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit. Der letzte U2-Wagen war im April außer Dienst gestellt worden.

Das moderne Jubiläumsfahrzeug sei leicht zu erkennen, denn der 25 Meter lange Wagen trägt die Werbung für die Städtepartnerschaft zwischen Birmingham und Frankfurt, die dieses Jahr passenderweise auch ein Jubiläum feiert und 50 Jahre alt wird.

Auch wenn es die Wagen der neuesten Generation sind, gibt es immer noch Verbesserungsbedarf. So wurde nun probeweise an einigen Wagen ein Türfindesignal eingebaut, um sehbehinderten und blinden Fahrgästen die Orientierung am Bahnsteig zu erleichtern.

Die Wagen selbst sind ja schon ganz gut zu hören, was dort, wo die Bahnen oberirdisch verkehren, nicht jeden Anwohner freut. Am Scheffeleck hat die VGF daher jetzt eine Schmieranlage in Betrieb genommen. Sie benetzt die Schienen der U-Bahn-Linie U5 beim Überfahren mit Flüssigkeit. Das soll das kreischende Geräusch der Bahn mindern.

Die Anlage befindet sich auf dem Gleis in Richtung Preungesheim. Anwohner hatten sich zuvor über das Quietschen beschwert. Unterdessen geht die Nachrüstung der neuen U-Bahnen mit Radschallabsorbern weiter. Alle umgebauten Fahrzeuge würden zuerst auf der Linie U5 eingesetzt, so die VGF.

Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen dann schließlich alle bis dahin 224 ausgelieferten Fahrzeuge des Typs „U5“ schallgedämpft sein.