Züge : Bahnstrecke Biblis-Mannheim ist gesperrt

Wegen eines Notarzteinsatzes ist die Strecke zwischen Biblis und Mannheim gesperrt. Foto: REUTERS

Der Bahnverkehr in Südhessen ist an diesem Abend massiv gestört: Die vielbefahrene Riedstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Frankfurt/Mannheim – Pendler und Fernreisende, die mit dem Zug in Richtung Süden unterwegs sind, müssen sich heute Abend gedulden: Die Gleise zwischen Bibils und Mannheim sind seit etwa 18 Uhr gesperrt. Als Grund nennt die Deutsche Bahn einen Notarzteinsatz am Gleis. "Die genauen Auswirkungen können wir zurzeit nicht abschätzen", informiert das Unternehmen in ihrer elektronischen Fahrplanauskunft. Die Störung dauere voraussichtlich bis 21.30 Uhr. Die Strecke Mannheim - Frankfurt ist eine der meistbefahrenen in Deutschland. Mehrere Fernverkehrslinien führen darüber. Dazu kommt der Güterverkehr; hier ist die Strecke Teil der internationalen Verbindung der Seehäfen Genua (Italien) und Rotterdam (Niederlande). Nachfolgende ICE werden von Biblis aus über Worms und Ludwigshafen umgeleitet. Auch Regionalexpresse der Linie 70 fahren diesen Weg. Regionalbahnen verkehren zwischen Mannheim und Lamperheim. Bürstadt ist nur von Worms aus zu erreichen. Busse bieten einen ergänzenden Ersatzverkehr.