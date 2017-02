Zugunglück: Bergungsarbeiten dauern an

Nach dem ICE-Unglück in Frankfurt-Griesheim gehen die Arbeiten weiter. Verletzt wurde niemand. Die S-Bahnen sollen am Freitagmittag wieder fahren.

Frankfurt am Main –

Nach dem spektakulären Zugunglück am Bahnhof Frankfurt-Griesheim dauern die Bergungsarbeiten weiter an. Ein Ende sei aber absehbar, sagte Regina Marusczyk, Pressesprecherin der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main, am Freitagvormittag der "FR": "Am Mittag soll das erste Gleis wieder befahrbar sein. Dann sollen zumindest die S-Bahnen wieder im Halbstundentakt fahren."

ICE entgleist bei Frankfurt Ein leerer ICE ist in der Nacht zum Freitag in Frankfurt am Main gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Foto: Max Zeising Foto: Max Zeising « zurück 1 | 10 weiter »

Derzeit ist der Streckenabschnitt zwischen Frankfurt-Höchst und Frankfurt-Griesheim noch gesperrt. Die Züge der S2 fallen nach Angaben der Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Offenbach Ost aus. Die Linie S1 wird umgeleitet und hält nicht in Frankfurt-Nied und Frankfurt-Griesheim. An umliegenden Bahnhöfen hatten sich am Freitagmorgen Menschentrauben gebildet.

In der Nacht zum Freitag war ein leerer ICE gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Bei dem Unfall im Stadtteil Griesheim war niemand verletzt worden. Dem Lokführer gehe es dem Umständen entsprechend gut, sagte Marusczyk: "Er hat einen Schock bekommen."

Volle Bahnsteige in Offenbach. Foto: Patrick Schlereth

Der Zug sollte im ICE-Werk am Bahnhof Frankfurt-Griesheim gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Kurz vor Ankunft kam er von der Strecke ab. Wie es genau zu dem Unfall kam, konnte die Bahnsprecherin noch nicht sagen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben nach ersten Schätzungen auf über eine Million Euro.

Nun soll der entgleiste Zug laut Bahn mit zwei Spezialkränen aus Fulda geborgen werden. Diese seien auf dem Weg zur Unglücksstelle. Der intakte Teil des ICE wurde bereits am Freitagmorgen abtransportiert. Aktuell werden Oberleitungen und Signale auf mögliche Beschädigungen untersucht. Um den Bahnhof Frankfurt-Griesheim tummeln sich Schaulustige, die sich die Bergungsarbeiten anschauen und Fotos machen. (dpa/mze)