In eigener Sache: vorFR.euDE

Aus FR-online.DE wird FR.DE - Grund zur vorFR.euDE! In Kürze präsentieren wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein komplett neues Webportal - und eine moderne Variante für Ihr Smartphone, die Sie genauso gründlich und ansprechend informieren wird.

Sie finden, unsere Webseite klebt seltsam an linken Bildschirmrand und könnte durchaus etwas breiter sein? Sie mögen ja unsere schönen Bilder - aber so klein darstellt in den Galerien? Und unterwegs wären Sie gerne ausführlicher informiert als bisher?

Finden wir - Redaktion, Produktmanagement und Technikleute der Frankfurter Rundschau - auch. Schon länger. Und deshalb arbeiten wir seit gut eineinhalb Jahren daran, alles besser zu machen. So manches Mal standen uns dabei die Haare zu Berge, so manche Haare haben wir dabei verloren. Doch jetzt ist es bald soweit: Alles wird neu.

Das fängt schon bei der Adresse an. Aus FR-Online.de wird FR.de - mit weniger Buchstaben lässt sich die Adresse einer Nachrichtenseite nicht in den Webbrowser eintippen. Es geht weiter mit den Bildern: Wenn wir welche zeigen, dann richtig - groß und in brillanter Schärfe - selbst auf anspruchsvollen Retina-Displays. Und die mobile Variante bringt künftig alles, was Sie auch auf Ihrem PC im Web sehen.

Eines aber wird bleiben: Egal, ob Sie die Frankfurter Rundschau auf Papier oder E-Paper vor sich haben, als Webseite auf Computer oder Handy, als Multimedia-App auf dem iPad oder als News-App auf dem Smartphone - Sie werden immer reichlich Texte zum Lesen finden. Wir werden auch künftig unsere Inhalte liebevoll und in ganzen Sätzen anmoderieren.

Dabei unterscheiden wir im Layout zwei Arten von Texten: jene, die aktuell und schnell die letzten Nachrichten bringen. Und jene, die Autorinnen und Autoren der FR in Frankfurt und Berlin genauso wie unsere Korrespondenten in aller Welt formulieren. Mit ihrer Sachkenntnis - und der Haltung, die die Frankfurter Rundschau seit Jahrzehnten prägt. Nicht zuletzt zeigen wir Ihnen in Kopfbildern, wer Sie informiert - und stellen Ihnen unsere Redaktion auf speziellen Seiten vor.

Unsere (noch kleinformatige) Fotostrecke gibt Ihnen Einblicke in die neue FR auf PC und Smartphone - und wie sie entstanden ist. Und nun: viel vorFR.euDE!