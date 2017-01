Wiesbaden: Ein Besuch beim „Müllsheriff“

Peter Brech sucht in Wiesbaden nach illegal abgestelltem Sperrmüll und ermittelt die Verursacher. Er macht seinen Job gerne - auch wenn er dafür manchmal in brenzlige Situationen gerät.

Abschalten kann Peter Brech nur schlecht. Wenn der 58-Jährige durch Wiesbadens Straßen läuft, geht sein Blick von links nach rechts, dann wieder zurück: bloß keinen illegal abgestellten Sperrmüll übersehen. Seit zehn Jahren ist Brech für das Umweltamt im Einsatz, sorgt dafür, dass Wiesbadens Straßen sauber bleiben und Umweltsünder erwischt werden. Die einen nennen Brech „Müllsheriff“, für andere ist er Wiesbadens einziger „Sperrmülldetektiv“.

An diesem Morgen fährt der Mann aus Mainz-Kostheim in die Salzstraße in den Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Ein riesiger Berg aus kaputten Möbeln, Elektroschrott und Krimskrams wie Kassetten und Porzellanfiguren steht an einer Hausecke. Brech steigt aus seinem Auto, begutachtet den Berg und ruft bei den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) an, die für die Sperrmüllentsorgung zuständig sind. „Ist der Sperrmüll bei euch angemeldet“, fragt er. „Nein“, lautet die Antwort.

Sieben Fahrzeuge der Entsorgungsbetriebe sind pro Tag im Einsatz, um den Sperrmüll der Wiesbadener einzusammeln. Foto: Michael Schick

Brech seufzt und beginnt, den Müllberg zu durchsuchen – ohne Erfolg. Dokumente oder ähnliches, die auf den ehemaligen Besitzer schließen lassen, findet er nicht. „Schauen wir mal, was die Nachbarn wissen“, sagt der Sperrmülldetektiv, geht zur Eingangstür und stutzt. Die Briefkästen sind mit schwarzem Klebeband zugeklebt. Für den 58-Jährigen ist damit der Fall klar. „Dieser Komplex gehört einer Wohnungsbaugesellschaft, die vermutlich die Wohnungen sanieren will“, sagt er und deutet auf die vorhanglosen Fenster. „Hier wohnt niemand mehr.“ Jetzt müsse die Wohnungsbaugesellschaft für die Kosten der Müllbeseitigung – etwa 350 Euro, schätzt Brech – aufkommen. „Wäre der Sperrmüll angemeldet worden, hätte man nichts zahlen müssen.“

Nicht jeden Fall löst Brech, der ausgebildeter kommunaler Polizeibeamter ist, in dieser Geschwindigkeit. Oft benötigt er detektivisches Gespür, um Hinweise auf den Müllverursacher zu bekommen. Brech hat Zugriff auf das Register des Einwohnermeldeamts, arbeitet mit den Polizeibeamten vom K24 und dem städtischen Ordnungsamt zusammen. Und trotzdem ist Brech nicht immer erfolgreich.

Bei diesem Anblick muss Peter Brech anhalten. Foto: Michael Schick

2016 haben er und die Kollegen etwa 570 Meldungen über sogenannten wilden Sperrmüll erhalten, etwa 510 wurden bearbeitet. 50 Bußgeldverfahren seien eingeleitet, Bußgelder in Höhe von insgesamt mehr als 5000 Euro verhängt worden. Etwa fünf Prozent der Fälle werden aufgeklärt, sagt Brech und weist auf die schwierige Dektektivarbeit hin. „Einmal habe ich auf einem Areal einer ehemaligen Holzfabrik etwa 1500 Altreifen entdeckt. Da sind Sie machtlos, da gibt es keine Spuren, denen man nachgehen könnte.“

Ein anderes Mal hat der 58-Jährige Unmengen an Sperrmüll im Wald aufgefunden – mittendrin ein Dokument mit der Adresse einer Zahnärztin aus Mainz. Die habe zwar bestätigt, dass das ihr Sperrmüll sei. Doch habe sie diesen einem Umzugsunternehmen mitgegeben, das den Müll für sie legal entsorgen wollte. „Als wir den Spediteur zur Rede gestellt haben, erklärte der, er habe Hilfskräfte eingesetzt. Diese waren dann jedoch nicht mehr auffindbar.“

Um 6 Uhr morgens startet Brech, 80 bis 120 Kilometer legt er pro Tag in seinem Elektroauto zurück – immer auf der Suche nach illegal abgestelltem Sperrmüll. Dem 58-Jährigen ist anzumerken, dass er Spaß an seiner Arbeit hat, auch wenn er manchmal in brenzlige Situationen gerät. Vor einigen Jahren habe ihn ein Ladenbesitzer angegriffen, als er sich erkundigt habe, von wem der Müll vor seiner Tür stamme, erzählt Brech, der unverletzt blieb. Trotz solcher Zwischenfälle lasse er sich die gute Laune nicht vermiesen. „Ich will, dass Wiesbaden sauber ist“, sagt er und lässt seine Augen wieder über die Straßenränder streifen.

Akribisch durchsucht Brech solche Müllberge. Foto: Michael Schick

Besonders oft entdeckt der 58-Jährige illegal abgestellten Sperrmüll im Wiesbadener Westend, in den Stadtvierteln Dotzheim, Klarenthal und im Schelmengraben. Da kämen dann auch mal Hinweise von Nachbarn. „Die wollen sich aber oft offiziell nicht äußern, was problematisch ist.“ Schließlich müsse ein Bußgeldverfahren gerichtsfest sein. „Wir brauchen Zeugenaussagen.“

Seit Anfang des Jahres darf Brech auch dann Bußgelder verhängen, wenn der Sperrmüll zwar angemeldet, aber zu früh an die Straße gestellt worden ist. „Immer öfter entdecken wir Ansammlungen, die den ELW zwar gemeldet sind, jedoch erst in einigen Tagen abgeholt werden“, erklärt Andreas Hohmeister, ein Kollege aus der Arbeitsgruppe „Illegale Abfallablagerungen“ des Umweltamtes.

Je länger Sperrmüll an der Straße stehe, desto mehr würden die Leute verleitet, andere Sachen dazuzustellen oder die Haufen zu durchwühlen und mit den Dingen Unfug zu treiben – zum Beispiel sie mitzunehmen und an anderer Stelle abzustellen, wo sie dann von einem Sperrmülldetektiv wieder aufgespürt werden müssen.