Wiesbaden: Mann legt Feuer in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr im Einsatz (Symbolfoto) Foto: Andreas Arnold

Mit Deospray und Feuerzeug hat ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden gezündelt. Sechs Menschen müssen ins Krankenhaus. Der Sachschaden geht in den sechsstelligen Bereich.

Wiesbaden – Ein durch Brandstiftung verursachtes Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Westend hat am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter setzte gegen 21.50 Uhr mit einem Deospray und einem Feuerzeug eine Wohnung des Gebäudes an der Wellritzstraße in Flammen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann floh, wurde aber in der Nähe des Gebäudes von einer Streife gestoppt. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Ein Mann konnte sich unverletzt aus der Brandwohnung retten. Vier Bewohner des Hauses und drei Feuerwehrleute erlitten Rauchgasvergiftungen, wie es weiter hieß. Sechs von ihnen kamen deshalb ins Krankenhaus. Das Haus sei wegen des Rauchs und des Rußes derzeit nicht bewohnbar. Die im zweiten Obergeschoss gelegene Brandwohnung brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. (dpa/FR)