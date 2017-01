Analyse zu China : Manipulierte Wirtschaftsdaten

Von Finn Mayer-Kuckuk

Chinas offizielle Wachstumsdaten sind offensichtlich manipuliert. Das hat ein Gouverneur jetzt sogar zugegeben. Dennoch sagen die Zahlen viel über den Zustand der Wirtschaft aus.

Die chinesische Volkswirtschaft ist erneut stark gewachsen. Den offiziellen Daten zufolge hat sich das Bruttoinlandprodukt im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent erhöht, wie das Nationale Statistikamt in Peking am Freitag mitteilte. Den Erfolg verdankt die Regierung großangelegten Konjunkturprogrammen, die den Arbeitsmarkt stabil halten. Das Rezept kann noch eine Weile funktionieren: Für das laufende Jahr erwarten Ökonomen allenfalls einen mäßigen Rückgang. „Die Wachstumsrate wird nicht abstürzen, sondern nach und nach zurückgehen“, urteilt Nariman Behravesh von dem Forschungshaus IHS.

Irritationen löste derweil das Geständnis eines Provinzgouverneurs aus. Chen Qiufa bestätigte erstmals, was Ökonomen lange befürchtet hatten: Zumindest in der Vergangenheit hatte die Provinz Liaoning ihre Wirtschaftsdaten gefälscht, um erfolgreicher zu wirken. „Viele Städte und Gemeinden haben übertriebene Zahlen nach oben gemeldet“, sagte Chen vor dem Provinzparlament. Er bezog sich dabei auf die Jahr 2011 bis 2014. „Die falschen Daten haben sich addiert, so dass die Planer der Zentralregierung unterm Strich eine unrichtige Entscheidungsgrundlage hatten.“

Auch die aktuellen Daten wirken zu gut, um wahr zu sein. Der Zielkorridor liegt derzeit zwischen 6,5 und sieben Prozent. Im vergangenen Jahr lag das Wachstum nun wie festgenagelt bei 6,7 Prozent, mit einem kleinen Ausreißer gegen Jahresende – nach oben, versteht sich. Ein geschickt herbeigeführter Volltreffer? Oder einfach Zufall? „Die Daten sind auf vielen Ebenen manipuliert, um den Erwartungen zu entsprechen“, sagt Yuan Gangming von der Tsinghua-Universität. Er hat in seiner Forschung andere Anzeichen wie Frachtverkehr, konkrete Produktionszahlen großer Betriebe und Stromverbrauch mit der Wachstumsstatistik abgeglichen hat.

Dennoch sagen auch die offiziellen Konjunkturzahlen viel über den Zustand der chinesischen Wirtschaft aus. Sie mögen geschönt sein, aber sie liegen nicht fern jeder Realität. Überall im Land sind die Baustellen zu sehen, auf denen Arbeiter eifrig werkeln: am Neubau von Brücken, Wolkenkratzern, Tunneln und U-Bahnlinien.

Reformorientierte Wirtschaftswissenschaftler würden sich allerdings eher niedrigere Zuwachsraten wünschen. In China rauchen beispielsweise viel zu viele Hochöfen. Das Land kann zweimal mehr Stahl herstellen, als es braucht. Kein Wunder, dass Handelspartner wie die EU und die USA darüber klagen, dass die chinesischen Anbieter ihre Überproduktion zu Billigpreisen auf ihren Märkten abladen.

Der Wert von 6,7 Prozent markiert bereits den niedrigsten Stand seit 1990, als das Wachstum 3,8 Prozent betragen hat. Damals ging der Rückgang der Wirtschaftsaktivität allerdings mit Unruhen einher. Auch die politische Katastrophe der blutigen Niederschlagung von Demonstrationen fällt in diese Zeit. Die Regierung sieht sich daher unter Druck, das Wachstum hoch und den Arbeitsmarkt in Schwung zu halten.

Doch Chinas Wirtschaft ist heute ein Vielfaches größer als vor 26 Jahren. Geringe Wachstumsraten bringen einen deutlich höheren Zuwachs an Wohlstand als damals. Ökonomen erwarten daher, dass Li das Wachstum im Sinne einer solideren Wirtschaftsweise auch 2017 wieder zurückfährt.