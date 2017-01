Brexit: Frankfurt wartet auf Banker

Von Alexandra Regner

Die Banken in London planen die Zeit nach dem Brexit. Erste Pläne werden konkreter. Doch welche Geldhäuser kommen nun an den Main?

Jetzt gilt’s: In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie viele von Londons Banken Geschäftstätigkeiten von der britischen Hauptstadt in die Mainmetropole verlagern werden. Nachdem die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag einen „harten“ Brexit angekündigt hat, laufen die Vorbereitungen für einen Umzug heiß – und die Gerüchte kochen hoch.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat einen Medienbericht dementiert, wonach sie die Mitarbeiterzahl in London wohl halbieren und in Frankfurt eine Europa-Bank gründen wird. „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen und beobachten die Lage weiterhin“, hieß es dazu in London auf Nachfrage der Frankfurter Rundschau. Es gebe noch zahlreiche Unsicherheiten, was bei den Brexit-Verhandlungen in Bezug auf die operativen Rahmenbedingungen für Banken herauskommen werde. „Daher haben wir noch nicht entschieden, wie eine etwaige Reaktion unsererseits daraufhin ausfallen wird“, so Goldman Sachs.

Die Bank hat derzeit mehr als 6000 Mitarbeiter in London und rund 200 in Frankfurt. Dass die Zahl der Beschäftigten in London halbiert wird und somit 3 000 Stellen nach Frankfurt verlagert werden, ist aber unwahrscheinlich. Eher scheint es sich um eine Größenordnung von 1 000 Stellen zu handeln, wie aus Londoner Finanzkreisen zu erfahren war. Ihnen zufolge will die britische Bank Lloyds eine Tochter in Frankfurt gründen. Pläne in dieser Richtung seien aber nicht neu, sagte ein Insider der Frankfurter Rundschau. Sie gebe es bereits seit Monaten. Auslöser sei das „Brexit“-Referendum vor sieben Monaten gewesen, hieß es.

Wenn schon ein harter Brexit, dann aber wenigstens mit einer gewissen Schonfrist für die Geldhäuser, scheint die Devise zu sein. Die vom Brexit betroffenen Banken in London kämpften um eine Übergangsvereinbarung, hieß es. Eine Verlagerung von Tausenden Arbeitsplätzen auf einen Schlag wird es Kreisen zufolge wohl nicht geben. Vielmehr werde ein schrittweiser Prozess angestrebt.

Auch wurde betont, dass es nicht notwendigerweise um einen Umzug der Mitarbeiter, sondern um eine Verlagerung von Stellen gehe. Bankmitarbeiter in Frankfurt, die von den Stellenstreichungen bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und Co. betroffen sind, dürfen sich also berechtigte Hoffnungen auf einen neuen Job machen. Unterm Strich dürfte sich die Zahl der Mitarbeiter, die durch den Brexit-Exodus eine neue Stelle bekommen und wegen der Jobkürzungen hier ihren Arbeitsplatz verloren haben, mehr oder minder ausgleichen. Von diesem Szenario geht auch die Helaba aus. „Der Brexit-induzierte Arbeitsmarkteffekt wirkt der Konsolidierung in den hiesigen Bankentürmen entgegen“, sagt die Autorin der Finanzplatzstudie „Brexit – Let’s go Frankfurt“ Ulrike Bischoff. Beide Effekte dürften sich innerhalb des Prognosehorizontes mehr oder minder aufheben. Am deutschen Finanzzentrum sind demnach zum Jahresende 2018 gut 62 000 Bankbeschäftigte zu erwarten.

Für vom Brexit betroffene Banken, die schon eine Banklizenz in Europa haben, ist eine Verlagerung von Stellen aus London natürlich einfacher. Goldman Sachs gehört zu den Instituten, die in Deutschland bereits eine Banklizenz besitzen. Die Goldman Sachs AG wird in der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) als CRR-Kreditinstitut geführt, also als ein Unternehmen, das Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegennimmt und Kredite auf eigene Rechnung gewährt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im November von Plänen der Bank berichtet, die Goldman Sachs AG zu einer großen Europa-Tochter auszubauen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigt würde. Banken mit einer Bilanzsumme von unter 30 Milliarden Euro unterstehen indes der Bafin. Sie ist als nationaler Aufseher in Deutschland auch erster Ansprechpartner für eine neue Banklizenz. Denn jeder, der in Deutschland Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte betreiben will, benötigt dafür eine schriftliche Erlaubnis. Die Erlaubnis, Bankgeschäfte betreiben zu dürfen, erteilt dann die EZB in Abstimmung mit der Bafin.

Diese hat seit Dienstag auch eine Kontaktadresse für ausländische Finanzunternehmen eingerichtet, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit nach Deutschland verlagern möchten: access@bafin. de. Zur Zahl der Anfragen wollte die Aufsichtsbehörde keine Stellungnahme abgeben. Aus Kreisen war zu erfahren, dass es sich um eine Zahl unter 100 und über 50 handele.

Die EZB wiederum hat eine Task Force eingerichtet. Sie hätten bereits viele Anfragen von Banken, sagte EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger jüngst bei einer Konferenz in Frankfurt.

Frankfurt könnte also durchaus stark von der Brexit-induzierten Verlagerung von Stellen profitieren. Denn internationale Banken, die bisher mit einem „EU-Pass“ von London aus Geschäft in ganz Europa betrieben, müssen künftig andere Wege gehen. So hatten auch die Großbanken UBS und HSBC bereits signalisiert, dass sie jeweils 1000 Arbeitsplätze von London abziehen könnten. Wobei bei der HSBC bei der Wahl des Standortes wohl eher Paris das Rennen machen dürfte, wo die Bank bereits Aktivitäten hat. Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender „Bloomberg TV“ vor kurzem.

Dennoch spielt Frankfurt bei der Standortwahl ganz oben mit. Und es könnten noch weitere Stellen kommen. Denn auch der Chef der Londoner Börse LSE, Xavier Rolet, warnte bei einer Anhörung vor einem Ausschuss im House of Commons jüngst vor einem Massenexodus aus Großbritannien. Wenn die Abwicklung von in Euro ausgegebenen Finanzprodukten von dort aus nicht mehr möglich sei, drohten einige zehntausend Arbeitsplätze verloren zu gehen. Er bezog sich dabei auf eine Studie von der Unternehmensberatung EY, die die LSE in Auftrag gegeben hat. Darin wird von 83 000 bis 232 000 betroffenen Stellen ausgegangen, wie in britischen Medienberichten zu lesen war. Die LSE ist das größte Clearinghaus für Euro-Kontrakte. EU-Politiker haben bereits angemahnt, dass deren Abwicklung nach dem Brexit auf dem Kontinent stattfinden müsse. Na denn, Frankfurt sagt „Willkommen“.