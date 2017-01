Bundeshaushalt: Wirtschaft stark wie lange nicht mehr

Mehr privater Konsum und Investitionen stützten im vergangenen Jahr die Konjunktur. Wo kam das Wachstum noch her? Und wie geht es weiter? Ein Überblick.

Brexit, Börsencrash in China, US-Wahlen und andere Turbulenzen: Aber „die deutsche Wirtschaft bleibt eine Insel der Seligen“, bilanzierte Carsten Brzeski von der Bank ING-Diba. Eine Wirtschaftsleistung wie seit 2011 nicht mehr, Milliardenüberschuss im Staatshaushalt. „Die vielfach kritisierte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und die kontrovers diskutierte Zuwanderung erweisen sich als ökonomischer Segen.“

Wie stark war das Wirtschaftswachstum?

Laut Statistischem Bundesamt legte im vergangenen Jahr das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Abzug der Inflationsrate um 1,9 Prozent zu. In den vergangenen zehn Jahren ist das BIP im Durchschnitt um 1,4 Prozent pro Jahr gewachsen.

Wo kam das Wachstum her?

Stütze der deutschen Konjunktur ist schon seit einer Weile nicht mehr der Export. Stattdessen treibt die inländische Verwendung die Wachstumsrate in die Höhe, vor allem der Konsum. Privathaushalte gaben 2,0 Prozent mehr aus als im Vorjahr. Dahinter stehen Lohnsteigerungen, die geringe Inflationsrate und die sinkende Arbeitslosigkeit. Der Konsum des Staates legte sogar um 4,2 Prozent zu – die höheren Ausgaben für Geflüchtete trugen dazu bei. Aber auch die Investitionen verzeichneten 2016 ein Plus: Niedrige Zinsen führten zu einem Plus der Bauinvestitionen von 3,1 Prozent. Die Unternehmen investierten 1,7 Prozent mehr in Ausrüstungen und Maschinen.

Was ist mit dem Export?

Der Außenhandel drückte 2016 das Wachstum leicht. Zwar exportierten deutsche Firmen 2,5 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen – bei stagnierendem Welthandel. Gleichzeitig aber stieg der Import um 3,4 Prozent. Der für das Wachstum relevante Außenbeitrag bemisst sich nach Exporten minus Importen.

Wer produzierte die Wirtschaftsleistung?

Das Bruttoinlandsprodukt wurde 2016 von durchschnittlich 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit hiesigem Arbeitsort erbracht – der höchste Stand seit 1991. Es werde 429 000 Erwerbstätige mehr als 2015 gezählt. Gleichzeitig wurden die in Deutschland Arbeitenden produktiver: Das BIP pro Erwerbstätigenstunde legte um 1,2 Prozent zu, das heißt: pro Stunde und Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahr.

Wie entwickelten sich die Verdienste?

Die Arbeitnehmerentgelte legten 2016 um 3,6 Prozent zu und damit etwas weniger als im Vorjahr (3,7 Prozent). Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen wuchsen um 3,1 (Vorjahr: 4,2) Prozent. Insgesamt stieg das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte um 2,8 Prozent.

Mehr dazu

Wie viel Geld hat der Staat?

Mehr als zuvor gedacht. Ursprünglich war geplant worden, dass der Staat 2016 so viel ausgibt wie er einnimmt. Höhere Steuereinnahmen und geringere Zinskosten jedoch brachten nun einen Überschuss. Die staatlichen Haushalte – Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen – erzielten ein Plus von 19,2 Milliarden Euro. Damit legte der Staat den dritten Jahresüberschuss in Folge vor – erstmals seit 1961.

Wie geht es mit dem Wachstum weiter?

Die Konjunkturstützen bleiben laut Prognosen der meisten Ökonomen 2017 die gleichen wie 2016: der private und der staatliche Konsum. Auch die Investitionen der Unternehmen sollten zulegen. Insgesamt wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,4 bis 1,7 Prozent gerechnet, also nur etwas weniger als im vergangenen Jahr.