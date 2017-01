Deutsche Bahn : Fernbusse machen Bahntickets bezahlbar

Dank der Konkurrenz durch Fernbusse gibt es für Bahn-Kunden so viele Sonderangebote wie noch nie. Besonders Frühbucher haben gute Chancen auf Schnäppchen.

Die Busbahnhöfe in vielen deutschen Metropolen platzen aus allen Nähten. Denn dort herrscht Hochbetrieb, seit Fernbus-Linien wie Flixbus oder Hellö zu äußerst attraktiven Preisen Fahrten innerhalb Deutschlands und auch in einige ausländische Städte anbieten. Die Deutsche Bahn bekommt das heftig zu spüren. Besonders auf den wichtigen Städteverbindungen wie zwischen Berlin, Hamburg, München, Köln, Leipzig und Frankfurt am Main hat die Bahn viele Kunden an die Fernbusse verloren.

Doch kampflos will Bahnchef Rüdiger Grube den Bussen das Feld nicht überlassen. Hatte er anfangs die (nun nicht mehr so neue) Konkurrenz noch belächelt, sieht sich Grube mittlerweile gezwungen, auf die Offensive der Fernbus-Anbieter zu reagieren: Noch nie hatte die Bahn so viele Sonderangebote wie derzeit im Programm.

Zum Normalpreis, der heute in der Bahn-Werbesprache Flexpreis heißt, ist die Bahn unwahrscheinlich teuer. Erst im Dezember hat sie die Preise wieder erhöht: Im Schnitt sind die Ticketpreise um 1,9 Prozent gestiegen – und das trotz beinahe Null-Inflation. So kostet eine Fahrkarte im ICE für die einfache Fahrt zum Normalpreis auf der Strecke Berlin - Frankfurt am Main (rund 600 Kilometer Entfernung) in der zweiten Klasse jetzt satte 126 Euro, in der ersten Klasse sogar 210 Euro. Das einfache Ticket Berlin - Hamburg (rund 300 Kilometer) kostet in der zweiten Klasse regulär 79 Euro (erste Klasse 132 Euro) und die nur knapp 180 Kilometer lange einfache Fahrt zwischen Köln und Frankfurt am Main kostet in der zweiten Klasse auch schon stolze 73 Euro und in der ersten Klasse sogar 122 Euro. Für eine Sitzplatzreservierung zahlen Reisende in der zweiten Klasse zusätzlich 4,50 Euro, in der ersten Klasse ist die Reservierung beim Ticketkauf kostenlos. Wer kurzfristig mit der Bahn verreisen will oder muss, dem bleibt meist nichts anderes übrig, als diese hohen Preise zu zahlen.

Etwas günstiger wird es mit der Bahncard. Die Anschaffung der Bahncard 25, die 25 Prozent Ermäßigung auf den normalen Ticketpreis gewährt, lohnt sich unter Umständen schon ab einer längeren Hin- und Rückfahrt. Sie kostet 62 Euro für Fahrten in der zweiten Klasse und gilt ein Jahr lang. Für Fahrten in der ersten Klasse kostet sie 125 Euro. Die Bahncard 50, die 50 Prozent Ermäßigung auf den Normalpreis gewährt, lohnt sich dagegen nur für Vielfahrer, denn sie kostet 255 Euro pro Jahr für die zweite Klasse und sogar 515 Euro für die erste Klasse. Noch bis Ende Januar bietet die Bahn Probebahncards 25 und 50 an, die drei Monate gültig und deutlich billiger in der Anschaffung sind. Aber Vorsicht: Wird die Probebahncard nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sie sich automatisch um ein ganzes Jahr.

Wer seine Bahnfahrt frühzeitig bucht, kann mit wesentlich günstigeren Ticketpreisen rechnen. Er muss sich dann aber auf einen bestimmten Zug festlegen und möglicherweise auch dazu bereit sein, zu wenig beliebten Uhrzeiten zu reisen. Günstigere Tickets gibt es manchmal schon für Züge, die am folgenden Tag fahren. Echte Schnäppchen müssen allerdings mindestens eine Woche im Voraus gebucht werden. Doch das kann sich lohnen: So gibt es zum Beispiel vereinzelt Tickets für die Strecken von Berlin nach Frankfurt am Main oder München für 24 Euro. Wer die Bahncard 25 vorlegt, zahlt für diese Sondertickets sogar nur 18 Euro. Die meisten Sondertickets auf diesen Strecken kosten allerdings etwas mehr: je nach Reisetag und Uhrzeit zwischen 29 und 80 Euro.

Kostenfreier Internetzugang

Wer mit dem Fernbus fährt, bleibt flexibler. Marktführer Flixbus, der über 90 Prozent aller Fahrten in Deutschland durchführt, bietet manchmal noch für den selben Tag Tickets für Langstrecken (zum Beispiel von Berlin nach München, Köln oder Frankfurt) für 20 bis 30 Euro an. Selten kostet eine Fahrt mehr als 60 Euro. Wer länger im Voraus bucht, bekommt in fast jedem Bus einen Platz für weniger als 30 Euro. Eine Reservierungsgebühr fällt generell nicht an: Es werden maximal so viele Fahrkarten verkauft, wie Sitzplätze im Bus vorhanden sind.

Kann eine bereits gebuchte Fahrt mit Flixbus doch nicht angetreten werden, kann diese bis kurz vor Fahrtantritt storniert werden. Der Kunde erhält dafür einen Gutschein über den vollen Fahrpreis, der ein Jahr lang für jede beliebige Buchung mit Flixbus gültig ist. Wer dagegen ein Bahnticket zum Sparpreis erworben hat, muss eine Stornogebühr von 19 Euro in Kauf nehmen. Je nach Fahrpreis bekommt er dann gar nichts mehr oder nur noch wenige Euro erstattet. Bahn-Fahrkarten, die zum Normalpreis gekauft wurden, können kostenlos storniert werden, allerdings nur bis einen Tag vor Fahrtantritt. Danach fallen ebenfalls 19 Euro Gebühren an. Das sogenannte Schöne-Wochenendticket oder die Länder-Tickets sind ganz vom Umtausch ausgeschlossen.

In den Fernbussen ist ein kostenfreier Zugang zum Internet (WLAN) schon seit Jahren selbstverständlich. Allerdings kommt es in den Bussen häufiger vor, dass die Internetverbindung nicht funktioniert. Bei der Bahn ist das WLAN seit Anfang des Jahres ebenfalls kostenfrei. Bis dahin galt dies nur in der ersten Klasse. Insgesamt funktioniert das WLAN in den Zügen etwas zuverlässiger als in den Bussen, gelegentlich fällt es aber auch in der Bahn aus.

Auf den meisten Strecken dauert die Fahrt mit dem Fernbus etwas länger als mit der Bahn. Besonders stark zum Tragen kommt dieser Unterschied dort, wo der ICE auf einer Schnellfahrstrecke fahren kann – wie etwa auf den Strecken Berlin - Frankfurt am Main, Berlin - Hamburg, Berlin - Hannover, Berlin - Leipzig, München - Nürnberg sowie München - Frankfurt am Main. Verspätungen kommen leider sowohl bei der Bahn als auch bei den Fernbussen relativ häufig vor.