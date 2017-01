Flughafen in Berlin : BER-Pannen werden teuer für Beteiligte

Von Markus Sievers

Es ist leicht, Witze auf Kosten des Berliner Pannen-Flughafens zu machen. Weniger lustig: Für Kleinunternehmer und Fluggesellschaften ist der Schaden enorm. Ein Kommentar.

Es ist leicht, über die Berliner und ihren Pannenflughafen zu spotten. Auch sechs oder sieben Jahre nach der geplanten Eröffnung bleibt es unfassbar, dass es im 21. Jahrhundert in Deutschland nicht möglich sein soll, den Bau eines Flughafens einigermaßen zuverlässig zu planen und zu kalkulieren.

Mit Häme ist es aber nicht getan, wenn man sich die Konsequenzen dieses Debakels anschaut. Nicht nur unzählige Kleinunternehmer, die am neuen Standort investiert haben, tragen die Kosten des politischen Versagens in Berlin und Brandenburg. Schwer geschädigt sind auch die Fluggesellschaften, die auf die Versprechen der Politik vertraut hatten.

Und nicht zuletzt bekommen die Bürger vor allem in der Hauptstadt die Folgen zu spüren. Schon jetzt haben sich die Kosten auf über sechs Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Die Extra-Milliarden tragen die Länder Berlin und Brandenburg und zu einem geringeren Anteil der Bund.

Dieses Desaster trifft aber nicht nur die Steuerzahler. Das öffentliche Geld ist verschwendet und fehlt an anderer Stelle, auch wenn die Kosten direkt und unmittelbar in den Landeshaushalten nicht auftauchen. Den Schaden haben alle, die in Neukölln, Wedding oder Marzahn auf handlungsfähige Sozial- und Jugendämter, auf leistungsfähige Schulen und Kindergärten angewiesen sind. All diese Menschen sind die Opfer einer beispiellosen Pannenserie. Das ist alles andere als witzig.