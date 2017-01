Fusion: Das Brillenimperium

Zwei der größten Player im internationalen Brillengeschäft vereinigen sich zu einem neuen Marktführer. Damit wird die Kultmarke Ray-Ban französisch.

Paris –

Die Branche spricht von einem „Big Bang“: Zwei der größten Nummern des internationalen Brillengeschäftes vereinigen sich zu einem neuen Marktführer. Die französische Essilor ist spezialisiert auf die Herstellung von Brillengläsern und hat das stufenlose Gleitsichtglas Varilux erfunden. Sie übernimmt die italienische Luxottica, die ihrerseits Gestelle für Armani, Prada, Ralph Lauren, Chanel und viele andere herstellt und in den letzten Jahren US-Marken wie Ray-Ban oder Oakley übernommen hat. Laut Mitteilung entsteht ein Konzern mit über 140 000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt und einem Umsatz von 15 Milliarden Euro, der Börsenwert wird mit 46 Milliarden Euro angegeben.

Der Deal ist so gewichtig, dass die Regierungen Frankreichs und Deutschland noch vor der offiziellen Ankündigung informiert wurden. Konkret bringt der Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio seine Anteile in Essilor ein. Als zukünftiger Hauptaktionär wird er noch 31 Prozent der Stimmrechte – knapp unter der Sperrminorität – halten. Für tausend Luxottica-Aktien gibt es 461 Essilor-Titel. Das Unternehmen wird am Essilor-Sitz in Paris-Charenton angesiedelt und an der Pariser Börse kotiert, wo es volumenmäßig die Nummer sieben wird.

Konzernchef wird Del Vecchio, er wird sekundiert vom bisherigen Essilor-Chef Hubert Sagnières, neuer Vizepräsident „mit gleichen Rechten“. Der 81-jährige Milliardär aus Venetien, der als frankophil gilt und heute die meiste Zeit in Beaulieu an der Côte d’Azur lebt, hatte ein erstes Fusionsgebot Essilors vor zwei Jahren noch abgelehnt, offenbar fand er aber seither keinen Nachfolger. Es wird gemunkelt, dass Sagnières in relativ kurzer Zeit die Leitung übernehmen solle.

Dass die Italiener nun einlenkten, dürfte auch mit dem finanziell besseren Tauschverhältnis zu tun haben: Essilor hatte 2016 Rückschläge in Nord- und Südamerika erlitten und einen Fünftel seines Börsenkurses eingebüßt. Angesichts des schnell wachsenden Brillenmarktes namentlich in Asien gilt die aktuelle Börsenschwäche der Franzosen aber als vorübergehend. Am Montag legten die Titel beider Unternehmen über zehn Prozent zu.

Die beiden Unternehmen kennen sich gut: Essilor ist der wichtigste Gläser-Lieferant für die Luxottica-Gestelle. Es werden Synergien von bis zu 600 Millionen Euro erwartet. Entlassungen sind nicht vorgesehen. Im Gegenteil, erklärte Del Vecchio: „Die Hochzeit zwischen zwei Schüsselunternehmen in ihren Branchen wird dem Markt, den Angestellten und insbesondere all unseren Kunden große Vorteile bringen.“

Warum „insbesondere“ den Kunden, muss sich erst noch weisen. Die Kartellbehörden in vielen Ländern werden genau hinschauen, ob keine Ausnützung einer marktbeherrschenden Stellung droht. Essilor deckt in Frankreich schon heute gut zwei Drittel des Brillenglasmarktes ab. In Deutschland, wo Essilor Werke in Braunschweig und Rathenow unterhält, hatte das Kartellamt 2010 gegen das Unternehmen und andere Brillenglashersteller wegen unerlaubter Absprachen Bußgelder verhängt. Luxottica wiederum wurde von US-Medien vorgehalten, gewissermaßen ein Monopol einzunehmen und so die Preise künstlich hoch zu halten. „Über 80 Prozent der größten Brillenmarken, darunter Ray-Ban, werden von Luxottica entwickelt und verkauft“, so das „Forbes“-Magazin.