General Motors interessiert: Opel steht zum Verkauf

General Motors erwägt den Verkauf von Opel an den französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroën. Opel beschert GM anhaltende Verluste.

Der französische PSA-Konzern will den traditionsreichen Autobauer Opel übernehmen. „Wir bestätigen, dass wir gemeinsam mit General Motors verschiedene strategische Initiativen untersuchen, um Profitabilität und operative Effizienz zu steigern – einschließlich einer potenziellen Übernahme von Opel/Vauxhall“, so das französische Unternehmen, das Autos der Marken Peugeot und Citroën baut. Es könne aber keine Zusage gemacht werden, dass es zu einer Vereinbarung komme. Eine weitgehend gleichlautende Mitteilung wurde am Dienstagnachmittag von General Motors publik gemacht.

Nach Informationen aus Branchenkreisen sind die Verhandlungen weit fortgeschritten. Die Übernahme werde womöglich schon in den nächsten Tagen unter Dach und Fach gebracht. Damit würde eine Ära enden, die 1929 begann. Damals hatte General Motors den Autobauer aus Südhessen übernommen.

Die IG Metall und der Opel-Gesamtbetriebsrat reagierten in einer ersten Stellungnahme mit Empörung: Wenn tatsächlich Gespräche mit dem Ziel geführt würden, Opel/Vauxhall zu verkaufen, „wäre das eine beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte“. Aber die Arbeitnehmervertreter fügen auch hinzu, dass man aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit PSA eine Übernahme „vorbehaltlos prüfen“ werde.

Die beiden Unternehmen hatten schon 2012 eine enge Zusammenarbeit angestrebt, die einer Fusion nahe gekommen wäre. Die Pläne wurden in der Folge aber heftig zurückgestutzt. Übrig blieb eine Kooperation für drei Modelle, womit Opel die Angebotslücke bei Mini-Vans und Pseudo-Geländewagen (SUV) schließen will. Die ersten gemeinsam entwickelten Autos laufen derzeit von den Bändern.

Zahlen und Fakten Mit rund 35 600 Mitarbeitern in Europa, davon mehr als die Hälfte in Deutschland, hat Opel 2016 rund 1,16 Millionen Autos verkauft. Das Traditionsunternehmen wurde 1862 in Rüsselsheim bei Frankfurt gegründet und 1929 vom US-Konzern General Motors (GM) übernommen. Mit seiner Schwestermarke, der britischen Vauxhall, ist Opel im Wesentlichen auf den europäischen Markt beschränkt. 2016 betrug ihr Marktanteil an Personenwagen-Neuzulassungen in der EU 6,7 Prozent. Wichtige Opel-Werke stehen in Großbritannien, Spanien, Polen und Ungarn sowie an den deutschen Standorten Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern. (dpa)

Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer sagte, offensichtlich sehe das GM-Management kein Ende der fortwährenden Verluste von Opel. Das Unternehmen hat seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 keine Gewinne mehr gemacht. 2016 gab es einen Fehlbetrag aus dem eigentlichen Geschäft von 257 Millionen Dollar (241 Millionen Euro). Das war zwar erheblich weniger als die Miesen in Höhe von 813 Millionen Dollar, die im Vorjahr zusammen gekommen waren. Aber eigentlich hatte GM-Chefin Mary Barra Opel-Boss Karl-Thomas Neumann vorgegeben, 2016 die Gewinnschwelle zu erreichen.

Inzwischen wurde dieses Ziel auf das Jahr 2018 vertagt – wenn Opel dann noch eigenständig ist. Den Rüsselsheimern ist in den vergangenen zwei Jahren das einst einträgliche Russland-Geschäft weitgehend weggebrochen. Neumann machte indes den Brexit und die folgende Abwertung des britischen Pfundes als Hauptgrund für die Verluste des Vorjahres verantwortlich.

Fehler in Modellpolitik und Vertrieb

Der europäische Ableger von General Motors besteht aus dem deutschen Autobauer und seiner britischen Schwester Vauxhall. In beiden Ländern werden Pkw gebaut und verkauft. Dudenhöffer geht indes davon aus, dass die Währungsturbulenzen für sich keinen negativen Einfluss auf das Unternehmen hatten. Er sieht vielmehr Fehler in der Modellpolitik und im Vertrieb. Wie kein anderer Autobauer operieren die Rüsselsheimer mit sogenannten Eigenzulassungen, um Neuwagen – als „junge Gebrauchte“ getarnt – mit massiven Rabatten losschlagen zu können. Das lässt die Erträge massiv schrumpfen. „Opel braucht mehr Produktfokus und einen wertstabileren Vertrieb, um langfristig ein stabile Position im europäischen Automarkt zu erreichen“, schreibt Dudenhöffer in einer aktuellen Studie. Er macht darauf aufmerksam, dass es etwa dem Rivalen Ford gelungen ist, mit seiner europäischen Tochter im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar zu erzielen.

Analysten äußerten sich skeptisch über die Übernahmepläne. Auch PSA wurde in der Finanz- und Wirtschaftskrise arg gebeutelt. Das Unternehmen stand kurz vor der Pleite. Davon hat sich der französische Autobauer noch immer nicht ganz erholt. Bei PSA stehe offenbar der Gedanke im Vordergrund, durch schiere Größe effizienter werden zu können, sagte ein Experte. Stellenabbau in den hiesigen Opel-Werken könnte die Folge sein. Auch Dudenhöffer macht darauf aufmerksam, dass beide Unternehmen in Europa aktiv seien, und zwar mit einer vergleichbaren Modellpalette. „Da stellt sich die Frage, ob alle Standorte gehalten werden können“, fügt er hinzu.

Opel erlebte seine große Zeit in den 50er und 60er Jahren. Damals war die Marke mit dem Blitz-Logo auf Augenhöhe mit Volkswagen. Die Autos aus Rüsselsheim wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt. Seinerzeit war der hessische Autobauer sowohl bei den Kleinwagen mit dem Modell Kadett als auch in der Mittelklasse (Rekord und Kapitän) und in gehobenen Kategorien (Admiral) erfolgreich. In den Folgejahren verlor das Unternehmen aber zusehends an Boden. Nach der Insolvenz von GM wurde in den Jahren 2008 und 2009 lange über eine Ablösung vom Mutterkonzern verhandelt. Die Bundesregierung einigte sich mit dem österreichisch-kanadischen Zulieferer Magna auf ein Rettungskonzept. Doch nach dem Neustart von GM beschloss das Management in letzter Minute, die europäische Tochter doch zu behalten.