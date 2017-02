Griechenland: Der Grexit steht wieder im Raum

Das Ergebnis der internationalen „Rettungspolitik“ für Griechenland ist eine Katastrophe – nun möchte man das Problem am liebsten loswerden. Die Option eines Euro-Austritts wird populärer.

Die griechische Tragödie geht in den nächsten Akt. Die Gläubiger des Landes haben sich auf weitere Sparmaßnahmen geeinigt, die Athen umsetzen muss, um neue Kredite zu erhalten. Die griechische Regierung protestiert, wird sich den Forderungen aber wohl beugen, abermals Ausgaben streichen und Steuern erhöhen. Doch die Wirtschaft des verarmten Landes erleidet dadurch einen weiteren Schlag. Und auf Seiten der Gläubiger wird deutlich, dass sie sich gerne das griechische Problem vom Halse schaffen wollen. Die Option eines Euro-Austritts wird populärer.

Seit sieben Jahren steht Griechenland nun unter der Finanzaufsicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der europäischen Institutionen. Mit hunderten von Milliarden wurde die Pleite des Landes verhindert. Das Ergebnis ist ein Desaster. Griechenlands Wirtschaftsleistung ist um ein Viertel niedriger als 2007, eine Million Arbeitsplätze sind verschwunden, fast 40 Prozent der griechischen Kinder sind laut der Statistikbehörde Eurostat von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, und die Schulden des Staates hält der IWF für nicht mehr tragbar.

Szene in Athen: Was hilft den Griechen noch? Beistand von oben? Foto: rtr

Die Beteiligten schieben sich seit Monaten gegenseitig die Schuld zu. Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sind klar die Griechen schuld, die sich notwendigen Reformen verweigern. Athen macht das drastische Sparprogramm verantwortlich, das die Wirtschaft des Landes stranguliert habe. Der IWF wiederum gibt beiden recht: Man hätte das Sparprogramm weicher gestalten und auf eine längere Periode strecken sollen, so der Fonds, zudem habe die EU einen nötigen Schuldenschnitt verhindert, und die Griechen blieben nötige Reformen schuldig.

Am dritten Kreditprogramm über 86 Milliarden Euro, das im Sommer 2015 vereinbart wurde und das bis 2018 laufen soll, hat sich der IWF nicht beteiligt. Die darin vereinbarten Sparmaßnahmen hält er für übertrieben und nicht umsetzbar. Nach Meinung des Fonds hätte Griechenland diese Forderungen nie akzeptieren dürfen.

Der IWF kritisiert vor allem die Forderung der EU nach einem Primärüberschuss – das ist der Haushaltsüberschuss vor Zinsen – in Höhe von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2018 und danach. Um diesen Wert zu erreichen, müsse Athen weitere Einsparungen vornehmen, die die Erholung der Wirtschaft unmöglich machten.



Die EU wiederum hielt lange an dem Überschussziel fest. Es sei erreichbar, der IWF unterschätze den Zustand der griechischen Wirtschaft. Insbesondere die deutsche und die niederländische Regierung wollen den Internationalen Währungsfonds unbedingt wieder an der Griechenland-Kreditierung beteiligen. Dafür setzt der Fonds allerdings Bedingungen: Griechenland brauche einen umfassenden Schuldenerlass, an dem sich der IWF allerdings nicht beteiligen werde. Das Überschussziel müsse von 3,5 auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt werden. Selbst um diesen niedrigeren Wert zu erreichen, müsse Athen zusätzlich sparen. So müssen laut IWF die Renten weiter gesenkt werden und die Steuerbasis verbreitert werden. „Griechenland muss einige ziemlich schwierige Entscheidungen treffen“, sagte IWF-Europa-Direktor Poul Thomsen.

Während die EU – und vor allem Schäuble – einen Schuldenerlass ablehnen, wehrt sich Athen gegen die IWF-Forderungen. Schließlich seien die Renten seit 2010 bereits elf Mal gesenkt worden. Doch Einschnitte bei den Renten sind politisch gefährlich. Denn von ihnen leben nicht nur die Pensionäre, sondern auch ihre Kinder und Enkel. Schließlich beträgt die Arbeitslosenquote 23 Prozent und nur jeder zehnte Arbeitslose erhält staatliche Unterstützung, eine soziale Grundsicherung gibt es nicht. Daher ist die Rente die Haupteinnahmequelle von rund der Hälfte aller griechischen Haushalte.

Stimmen zur aktuellen Entwicklung Im Gezerre um Griechenlands Reformen wächst die Angst vor einer Zuspitzung der Schuldenkrise. Die EU-Kommission warnte am Wochenende vor Verzögerungen, die dem gesamten Euro-Raum schaden könnten. Zugleich signalisierte sie Zweifel daran, ob die von Deutschland vehement geforderte Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am Kreditprogramm für Griechenland weiterhin sinnvoll ist. „Es steht auf wackeligen Füßen in dem Sinne, dass wir nicht richtig sehen, wie der Internationale Währungsfonds dieses Problem bewerkstelligen könnte", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Interview dem „ Deutschlandfunk".

Abgelehnt wird auch die Forderung des IWF, die Schwelle zu senken, ab der eine Person Einkommenssteuer zahlen muss. Derzeit liegt sie bei rund 720 Euro im Monat. Eine Reduktion würde bedeuten, dass auch arme Griechen Steuern zahlen müssten.



Ende vergangener Woche einigten sich nun die EU-Institutionen und der IWF auf einen Forderungskatalog, den sie Athen vorlegen. Der Fonds lehnt einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent nicht länger rundheraus ab, akzeptiert ihn allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Die Europäer wiederum stimmen der Forderung des Fonds nach zusätzlichen Sparmaßnahmen Griechenlands zu. Die Rede ist von 1,8 Milliarden Euro bis 2018 und weiteren 1,8 Milliarden danach, sollte Griechenland seine Überschuss-Ziele verfehlen. Den Streitpunkt Schuldenschnitt lassen die Gläubiger vorerst aus.

Griechenlands Premier Alexis Tsipras wehrt sich zwar noch. „Wir werden nicht über Forderungen diskutieren, die nicht durch Logik und Daten unterlegt sind“, sagte er am Wochenende. Doch die Drohung mit dem Grexit steht im Raum. Ohne weitere Reformen könne Griechenland nicht in der Währungsunion bleiben, sagte Schäuble vergangene Woche. Laut Ted Malloch, voraussichtlich neuer EU-Botschafter der Vereinigten Staaten, wird das Land wohl die Euro-Zone verlassen müssen. „Die Sparprogramme waren ein totaler Fehlschlag“, sagte er der Zeitung „Kathimerini“.

Nun wird die Zeit knapp. Im Juli muss Griechenland privaten Gläubigern zwei Milliarden und der Euro-Zentralbank vier Milliarden Euro zurückzahlen. Dafür braucht es die zugesagten Kredite der EU. Deutschland und die Niederlande bestehen jedoch darauf, dass der IWF mit ins Boot kommt. Die wahrscheinlich letzte Chance für eine Einigung ist allerdings bereits das Treffen der Eurogruppe am 20. Februar. Danach beginnt eine Reihe von Wahlen in Europa. Bis dahin will man das Problem vom Tisch haben.



Doch so wie die Lage ist, wird es wohl auf dem Tisch bleiben, selbst bei einer Einigung. Denn angesichts der Sparprogramme ist nicht zu erkennen, wie die griechische Wirtschaft sich wieder erholen soll. Das Land werde daher 2018 nicht wie geplant in der Lage sein, sich an den Finanzmärkten zu akzeptablen Zinsen Geld zu leihen, sagte der Ökonom Zsolt Darvas der Finanzagentur „Bloomberg“. „Ein viertes Hilfsprogramm ist damit unausweichlich“, so Darvas, „es sei denn, die Euro-Partner erlassen Griechenland die Hälfte seiner Schulden – was politisch unrealistisch ist.“