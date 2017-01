Handelsbeziehungen: So hängt die deutsche Wirtschaft an den USA

Welche Politik der neue US-Präsident Donald Trump konkret verfolgt, ist noch nicht klar. Wie sehr könnte sich ein Politikwechsel auf die deutsche Wirtschaft auswirken?

Noch ist nicht absehbar, welche Politik der neue US-Präsident Donald Trump konkret verfolgt. Aber in der deutschen Wirtschaft ist man beunruhigt. Denn eines ist klar: Sollte die Weltmacht Nummer eins und die Weltwirtschaftsmacht Nummer eins einen Politikwechsel vollziehen, wird das auch hierzulande zu spüren sein – in Euro und Cent. Wie wichtig sind die USA für die deutsche Wirtschaft?

Wirtschaftsleistung: Die USA sind mit einer Wirtschaftsleistung von rund 18 000 Milliarden Dollar die größte Ökonomie der Welt. Alle Staaten der EU gemeinsam kommen auf etwa 17 000 Milliarden, China auf rund 11 000. Allein die Ausgaben der privaten Haushalte in den USA summieren sich auf jährlich etwa 12 600 Milliarden Dollar. Das entspricht dem Vierfachen der deutschen Wirtschaftsleistung. Sollte im laufenden Jahr die Konjunktur in den USA anziehen, „profitieren davon auch die deutschen Exporteure“, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.

Exporte: Die USA sind seit zwei Jahren der wichtigste Auslandsmarkt für deutsche Produkte. 2015 kauften die US-Amerikaner für 114 Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen aus Deutschland. Der zweitgrößte Kunde, Frankreich, kam auf 103 Milliarden, Großbritannien auf knapp 90 Milliarden. In den ersten elf Monaten 2016 summierten sich die deutschen Lieferungen über den Atlantik auf 98 Milliarden Euro. Die US-Amerikaner wollen vor allem deutsche Autos: Zu den wichtigsten Exportgütern zählen Kraftwagen und Kraftwagenteile (34 Milliarden Euro), Maschinen (17,6 Milliarden) und pharmazeutische Erzeugnisse (13,4 Milliarden).

Importe: Bei den deutschen Einfuhren liegen die USA nur auf Platz vier der Lieferländer. Mit einem Volumen von 60 Milliarden Euro verkauften sie weniger nach Deutschland als China (92 Milliarden), die Niederlande (88 Milliarden) und Frankreich (67 Milliarden). Aus den Vereinigten Staaten bezieht Deutschland vor allem Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse. Für die USA ist Deutschland als Handelspartner deutlich weniger wichtig als umgekehrt: Während Amerika rund zehn Prozent aller deutschen Exporte aufnimmt, machen Lieferungen nach Deutschland nur vier Prozent der gesamten US-Ausfuhren aus.

Investitionen: Deutsche Unternehmen haben derzeit etwa 260 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investiert. Damit sind die USA das wichtigste Zielland für deutsche Firmen. Auf sie entfallen etwa 28 Prozent aller Direktinvestitionen im Ausland. Im Jahr 2014 gab es rund 4700 hiesige Unternehmen, die Töchter und Fabriken in den Vereinigten Staaten unterhielten. Die größten unter ihnen sind Daimler Group (46 Milliarden Dollar Einnahmen), Volkswagen Group of America (37 Milliarden), T-Mobile USA (32 Milliarden) und BMW (20 Milliarden). Laut US-Handelskammer generierten allein die Top 50 der deutschen Konzerne in den USA im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 400 Milliarden Dollar und beschäftigten 750 000 Personen. Das Geschäft deutscher Unternehmen in den USA ist damit deutlich umfangreicher als die Exporte von Deutschland in die USA.

US-Unternehmen in Deutschland: Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Geldgeber für Deutschland: Sie haben hierzulande rund 110 Milliarden direkt investiert. Viele US-amerikanische Großkonzerne unterhalten Produktionsanlagen oder Tochtergesellschaften in Deutschland. Der größte unter ihnen – gemessen am Umsatz – ist Ford. Laut der letzten Umfrage der US-Handelskammer (AmCham) vom Jahr 2015 beliefen sich die Verkäufe des Autobauers in Deutschland auf 17,5 Milliarden Euro. An zweiter Stelle stand Opel (13,5 Milliarden Euro) vor ExxonMobil (12,1 Milliarden) und Amazon (9,3 Milliarden). Insgesamt nahmen die Top 50 der US-Konzerne in Deutschland 170 Milliarden Euro ein. US-Firmen schaffen auch Jobs hierzulande. Größter Arbeitgeber ist laut US-Handelskammer McDonald’s Deutschland mit geschätzten 60 000 Stellen. Dahinter folgen die Leiharbeitsfirma Manpower (27 000), die Ford Werke GmbH (23 440), Adam Opel (18 200), United Parcel Service Deutschland (18 000) und die IBM Gruppe (16 500). Die 30 größten US-Arbeitgeber beschäftigten in Deutschland laut AmCham insgesamt 340 000 Menschen.