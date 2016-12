Inselhändler Farhad Vladi: „Man kann keine Insel aus dem Katalog kaufen“

Auch Virgin-Chef Richard Branson besitzt ein eigenes Eiland in der Karibik.

Inselhändler Farhad Vladi spricht im Interview über das Glück, ein Eiland zu besitzen, das dafür nötige Kapital und die unterschiedlichen Ansprüche von Frauen und Männern. (FR+)

Insel sind Farhad Vladis Geschäft. Er verkauft große und kleine, billige und teure, mit Haus, Palmen und Strand oder ganz kahl.

Wie kommt man auf so eine Geschäftsidee? Ursprünglich wollte er sich nur selbst eine Insel kaufen, wie er im Interview verrät. Der Kauf scheiterte letztlich an Geldmangel, aber: „Damit hatte ich einen Einstieg in das Geschäft.“

Ein Geschäft, das er nun seit mehr als 40 Jahren betreibt. Im Interview erklärt er, wie sich der Mensch auf der Insel verändert, warum Frauen beim Kauf auf andere Aspekte achten als Männer und warum Inseln zunehmend auch vermietet statt verkauft werden.

Interview-Auszug Herr Vladi, seit 40 Jahren handeln Sie mit Inseln. Was antworten Sie, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden?

Ich bin Kunsthändler der Natur. Das ist zwar nicht ganz ernst gemeint, aber auch nicht ganz abseitig. Inseln sind tatsächlich Kunstwerke, jede sieht anders aus. Eigentumswohnungen sind vielfach identisch, Inseln unterscheiden sich nach Bodenbeschaffenheit, Vegetation, Klima. Eine hat eine Anhöhe, eine andere ein kleines Tal und die dritte einen Strand.