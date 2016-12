Klimapolitik: Nur noch schnell die Welt retten

Barack Obama will als Umwelt- und Klimaschutzpräsident in die Geschichtsbücher eingehen. Foto: REUTERS

Der scheidende US-Präsident Barack Obama will in letzter Minute die Weichen für mehr Klimaschutz stellen. Zwei Last-Minute-Entscheidungen kurz vor der Amtsübergabe an Donald Trump unterstreichen das.

Barack Obama will als Umwelt- und Klimaschutzpräsident in die Geschichtsbücher eingehen. Zwei Last-Minute-Entscheidungen kurz vor der Amtsübergabe an Donald Trump unterstreichen das. Die Aktion, mit der Obama in dieser Woche Erdöl- und Erdgasbohrungen in der Arktis verbot, hat viel Aufsehen erregt. Aber auch für den Kohlesektor versucht er, Weichen zu stellen. Er hat eine Verordnung erlassen, die die Bergbauunternehmen verpflichtet, Tagebaue nach Ende des Abbaus wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Gewässer und Trinkwasser-Vorkommen sollen so geschützt werden.

Obamas Coup muss vor dem Hintergrund des Niedergangs der Kohleindustrie gesehen werden. Die Branche hat weltweit Probleme, besonders gravierend ist die Lage jedoch in den USA. Mehrere große US-Kohleproduzenten sind bereits pleite gegangen, weil ihr Absatz einbrach.

Allein 2015 ging der Kohleverbrauch um 15 Prozent zurück. Fast die Hälfte der US-Kohlekraftwerke ist in den letzten Jahren abgeschaltet worden oder steht kurz davor.

Ursachen sind der Switch zum Fracking-Erdgas in der Verstromung, die wachsende Konkurrenz durch Wind- und Solarenergie, die verschärften Umweltvorgaben der Obama-Regierung und der juristische Kampf von Umweltverbänden gegen die Kraftwerke. Es wuchs die Sorge, dass die hohen Kosten für die Rekultivierung der Tagebaue beim Steuerzahler hängen bleiben.

Es wird erwartet, dass Trump die Obama-Verordnung möglichst schnell wieder kassieren wird. Der zukünftige Präsident hat schließlich angekündigt, die fossile Energieindustrie von Umweltauflagen zu befreien. Vor allem der Kohle will er einen neuen Aufschwung bescheren. Dass das funktionieren wird, halten viele Experten indes für unwahrscheinlich. Denn das ginge zum Beispiel nur, wenn Trump unter anderem das Fracking-Gas zurückdrängen würde – doch dessen Nutzung will er ja ebenfalls fördern.

Die Aussichten, wieder mehr Kohle zu fördern, um sie zu exportieren, sind ebenfalls schlecht. Denn weltweit läuft der Trend gegen den schmutzigen Energieträger.

So hat die Internationale Energieagentur (IEA) jetzt erneut ihre Vorhersage für den Kohleverbrauch nach unten korrigiert. Der Anteil der Kohle im globalen Strommix werde von 41 Prozent (2014) auf 36 Prozent (2021) fallen, heißt es im aktuellen IEA-Kohlemarktreport. Ursachen seien eine wachsende Energieeffizienz, das Wachstum der Öko-Energien und die geringere Nachfrage in China und den USA. Allerdings stehe der bisherige Rückgang im Verbrauch weiterhin nicht im Einklang mit dem Zwei-Grad-Limit der Erderwärmung. Um es einzuhalten, müsste der Kohleausstieg also noch schneller laufen.

Zentral für die künftige Entwicklung in dem Sektor sind China und Indien. In China, alleine für etwa die Hälfte der weltweiten Kohlenachfrage verantwortlich, scheint der Zenit überschritten. Der Kohleverbrauch ist seit 2013 um sechs Prozent zurückgegangen, zudem stoppte Peking in diesem Jahr Bau und Planung vieler Kraftwerke. In Indien wächst der Kohlesektor weiter stark, doch auch hier kappt die Regierung ihre Ausbaupläne. Zwar sollen bis 2022 noch Kraftwerke mit 50 000 Megawatt (MW) ans Netz gehen. Doch dann sollen bis 2027 keine neuen Meiler gebaut werden. Parallel sollen Wind- und Solaranlagen mit 100 000 MW entstehen.