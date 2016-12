Monte dei Paschi: Der Staat muss ran

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi ist offenbar nur mit Steuergeld zu retten. Das geht nur, wenn EU-Regeln gebrochen werden. Doch was wäre die Alternative?

Italien wird voraussichtlich eine seiner großen Banken verstaatlichen – erstmals seit den dreißiger Jahren. Ohne Hilfe der Regierung steht Monte dei Paschi, ältestes Geldhaus der Welt und drittgrößte Bank Italiens, vor dem Aus. Der Fall bebildert das Problem der EU, über gemeinsame Regeln und ihre Befolgung eine stabile Wirtschaft zu dekretieren.

Italiens Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Seit zehn Jahren stagniert die Produktivität, die Industrieproduktion ist seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 um ein Viertel geschrumpft. 84 Prozent der Italiener werten ihre wirtschaftliche Lage als schlecht. Viele Haushalte und Firmen werden durch Kredite über Wasser gehalten. Doch mit dem Anhalten der Krise kommen immer mehr Schuldner mit der Kreditbedienung in Verzug. Italiens Banken schieben daher einen Berg von 360 Milliarden Euro an faulen Darlehen vor sich her.

Besonders betroffen ist Monte dei Paschi – hier liegt der Anteil der Problemkredite bei gut 40 Prozent. Auf Druck der Europäischen Zentralbank muss die Bank ihre faulen Kredite nun reduzieren. Sie müsste sie also verkaufen und würde dafür nur einen Bruchteil des Wertes erhalten, mit dem die Kredite in den Büchern stehen. Es drohen also milliardenschwere Buchverluste. Um diese Verluste auszugleichen, muss Monte dei Paschi ihr Kapital erhöhen – zum Beispiel über den Verkauf von Aktien. Fünf Milliarden Euro sollten diese Woche eingesammelt werden. Geklappt hat es nicht - das meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag unter Berufung auf die Bank. Anleger scheuen offenbar das Risiko, die Suche nach einem Großinvestor verlief erfolglos.

Gefährliche Kettenreaktion

Also muss der Staat ran. Denn Monte dei Paschi darf nicht untergehen, eine Kettenreaktion könnte andere Banken und Sparer in den Abgrund reißen. Doch die EU-Regeln setzen für staatliche Hilfen hohe Hürden. Laut diesen Regeln darf ein Staat zwar eine Bank retten – aber nur, wenn die Gläubiger im Gegenzug auf Forderungen verzichten, sprich: Verluste einfahren. Darüber soll gewährleistet werden, dass bei Bankenrettungen Steuerzahler geschont und Investoren zur Kasse gebeten werden.

Das Problem bei Monte dei Paschi und anderen italienischen Banken: Die Gläubiger sind zu einem großen Teil kleine Sparer, die ihr Geld vertrauensvoll der Bank geliehen haben. Von den 4,5 Milliarden Euro an so genannten Junior Bonds, die im Falle einer staatlichen Rettung wohl Verluste erlitten, gehören Papiere über zwei Milliarden Privatanlegern. Schmilzt ihr Erspartes dahin, erschüttert dies das ohnehin nicht ausgeprägte Vertrauen der Menschen in die Staatsinstitutionen. Und das in einer Zeit, in der Neuwahlen immer wahrscheinlicher und EU-kritische Parteien immer stärker werden.

Der hochverschuldete italienische Staat hat sich diese Woche die Aufnahme von 20 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden genehmigt, um mit diesem Geld Banken zu unterstützen und Sparern eventuelle Verluste zu ersetzen. Die EU-Kommission teilte lediglich mit, sie nehme dies „zur Kenntnis“. Am Ende werden beide Seiten einen Kompromiss finden, der die geltenden Regeln so weit biegt, dass ein Desaster vermieden werden kann. In Deutschland dürften dann Kritiker beklagen, dass die goldenen Regeln Europas abermals gebrochen werden. Und sie werden die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, was man angesichts gut gemeinter, aber dysfunktionaler Regeln denn sonst tun könnte.