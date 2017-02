Pharmakonzern: Mäßige Zahlen bei Sanofi

Der französische Pharmakonzern Sanofi vermeldet ein mäßiges Geschäftsjahr. Das könnte auch Konsequenzen für Jobs in Frankfurt haben.

Frankfurt –

Die Zahlen waren Olivier Brandicourt am Mittwoch für einmal nicht so wichtig. Mit Umsatz und Gewinn hätte er auch nicht glänzen können. Stattdessen versuchte der Chef des französischen Arzneimittelherstellers Sanofi, den Blick der Investoren auf die Fortschritte beim Umbau des Unternehmens zu richten. „2016 war ein arbeitsreiches Jahr“, erklärte Brandicourt, der den Pariser Konzern, der wichtige Standorte in Frankfurt und Berlin hat, seit bald zwei Jahren führt und davor Chef der Gesundheitssparte von Bayer war.

Sanofi hat sein Tiergesundheitsgeschäft an Boehringer Ingelheim abgegeben und zugleich dessen Geschäft mit freiverkäuflichen Arzneimitteln zur Selbstmedikation übernommen. Dadurch verbesserten beide Unternehmen ihre Marktposition. Außerdem betreibt der Konzern sein Impfgeschäft in Europa wieder in Eigenregie, ein Gemeinschaftsbetrieb mit dem Konkurrenten MSD wurde aufgelöst. Die Entwicklung und Markteinführung neuer Arzneien wurde vorangetrieben und Kosten wurden gesenkt. Diese Übergangsphase wird nach Brandicourts Worten noch eine Weile anhalten: „2017 und darüber hinaus werden wir Sanofi weiter vereinfachen und neu gestalten.“

Branche im Übernahmefieber

Das ist auch nötig. Der Umsatz ging im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,7 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro zurück, der Gewinn um 0,9 auf 7,3 Milliarden Euro. Insbesondere die Umsatzausfälle beim Kassenschlager Lantus muss das Unternehmen kompensieren. Das Diabetesmittel, das in Frankfurt für den Weltmarkt produziert wird, hat seinen Patentschutz verloren und dadurch Konkurrenz durch Kopien anderer Hersteller erhalten. Im vergangenen Jahr gingen die Einnahmen um zwölf Prozent auf 4,76 Milliarden Euro zurück. Dieser Ausfall soll mit dem neuen Diabetesmittel Toujeo aufgefangen werden. Das Medikament befindet sich derzeit in der weltweiten Markteinführung. Im abgelaufenen Jahr hat sich sein Umsatz bereits auf 630 Millionen Euro vervierfacht.

Konkurrenz Wettbewerber Auch Wettbewerber von Sanofi haben am Mittwoch Zahlen vorgelegt. Der US-Botoxhersteller Allergan machte bei einem Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar (13,7 Milliarden Euro) stolze 14,7 Milliarden US-Dollar Gewinn. Der Grund dafür liegt im Verkauf des Generikageschäfts an Teva. Glaxo Smith Kline steigerte dank des schwachen Pfunds den Umsatz um 17 Prozent auf 27,9 Milliarden Pfund (32,4 Milliarden Euro). Der Gewinn fiel von 8,4 auf 0,9 Milliarden Pfund. 2015 hatte der Verkauf des Krebsgeschäfts den Gewinn in die Höhe getrieben. (db)

Vom Erfolg von Toujeo hängen Arbeitsplätze in Deutschland ab. Sanofi hat nach eigenen Angaben für die Markteinführung rund 500 Mitarbeiter eingestellt, davon die Hälfte befristet. Zuletzt hatte die Chemiegewerkschaft IG BCE Signale erhalten, dass es mit der Verlängerung der Verträge nichts werden könnte. Das Unternehmen äußert sich dazu nur ausweichend. In Deutschland arbeiten nach Unternehmensangaben insgesamt 9200 Menschen für den Konzern, davon etwa 7300 in Frankfurt und 1100 in Berlin.

Keine Eile hat das Unternehmen beim Thema Übernahmen. Zuletzt hatten die Franzosen versucht, Europas größte Biotechfirma Actelion zu kaufen. Auch am US-Krebsspezialisten Medivation war man interessiert. Doch in beiden Fällen setzte sich die Konkurrenz durch. Manche Investoren sind deshalb ungeduldig. „Das Unternehmen braucht einen Wachstumstreiber und muss eine Übernahme machen. Es ist höchste Zeit“, sagte Fondsmanager Olivier David vom Investmenthaus Vega Investment Managers kürzlich. Während Anleger kritisieren, dass Sanofi vielversprechende neue Medikamente fehlen, glaubt Brandicourt, dass das Unternehmen auch ohne Zukäufe wachsen kann. Und es gibt auch Akteure am Finanzmarkt, die begrüßen, dass der Konzern nicht bereit ist, die astronomischen Preise, die derzeit für Übernahmen aufgerufen werden, zu bezahlen.

Die Beratungsfirma EY erwartet, dass sich die Pharmakonzerne auch in diesem Jahr wieder überbieten werden bei Zukäufen. 2016 haben sie dafür 200 Milliarden US-Dollar ausgegeben, diese Marke wird laut EY erneut erreicht werden. Der Grund ist, dass die Umsatzaussichten mager sind. Kostenträger wie die Krankenkassen drücken die Preise und Patente laufen aus. „Die Neuordnung der Pharma-Branche ist weiter in vollem Gang“, so EY-Experte Gerd Stürz. „Eine Möglichkeit, in einem nur leicht wachsenden Markt ambitionierte Wachstumsziele zu erreichen und neue Wirkstoffe ins Portfolio aufzunehmen, sind Zukäufe.“ Und da die Kassen der Konzerne gut gefüllt und Kredite billig sind, schießen die Preise in die Höhe. Sanofi spielt da nicht mit – vorerst.