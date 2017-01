Thomas Kuczynski: „Quasi auf Marx’ Schultern“

Wirtschaftshistoriker Thomas Kuczynski über 150 Jahre „Das Kapital“ und die Aussagekraft sozialistischer Wirtschafstheorien gestern, heute und morgen.

Das Jahr 2017 ist wieder reich an Jubiläen. Für Luthers 500. Geburtstag wird sogar ein einmaliger bundesweiter Feiertag eingerichtet. Weniger Aufmerksamkeit dürften zwei andere Jahrestage erhalten: Vor 150 Jahren erschien „Das Kapital“ von Karl Marx, die russische Revolution ist 100 Jahre her. Das Werk von Marx – dessen Geburtstag sich 2018 zum 200. Mal jährt – erfreut sich wieder größerer Aufmerksamkeit: Finanzkrise, Wirtschaftskrise, wachsende Ungleichheit verlangen Erklärungen, mit der sich die herrschende Wirtschaftswissenschaft schwer tut. Marx dagegen gilt als Krisenprophet par excellence. Nicht ganz zurecht, sagt Thomas Kuczynski. „Marx war weniger ein Künder des Untergangs, sondern ein Erklärer des Kapitalismus“, so der in der DDR sozialisierte Statistiker und Wirtschaftswissenschaftler.

Herr Kuczynski, Marx hat einmal geschrieben, er sei kein Marxist. Was ist mit Ihnen?

Ich auch nicht. Wer sich allein auf Marx bezieht, der kommt nicht weit. Ich würde allerdings sagen, mein Denken ist ein auf Marx basierendes. Ich stehe quasi auf seinen Schultern.

Wie ist die Aussicht von dort oben?

Es gibt ein wunderbares Buch „Auf den Schultern von Riesen“ von Robert K. Merton, in dem es um Erkenntnisfortschritt geht. Ob ein Zwerg weiter sieht als ein Riese, auf dessen Schultern er steht, ist ein uralter Streit. Ich würde sagen: Der Zwerg kann weiter sehen. Wenn er denn sieht, und nicht bloß glotzt.

Wann haben Sie „Das Kapital“ das erste Mal gelesen?

Gewiss in meinem ersten Studienjahr 1963.

Haben Sie den Text verstanden?

Teile davon. Bis heute entdecke ich allerdings immer neue Facetten des Buches, zum Beispiel zum Thema Ökologie, die ich vor 50 Jahren überlesen habe. In gewissem Sinne ist Marx unerschöpflich. Allerdings ist er nicht immer zuverlässig.

Seine Prognosen zum Untergang des Kapitalismus waren zum Beispiel nicht sehr treffend.

Freunde und Kritiker von Marx legen immer viel Gewicht auf seine Vorhersagen. Das halte ich für irreführend. Eine ausgearbeitete Krisentheorie hat Marx ja gar nicht vorgelegt. Die große Leistung seines unvollendeten Werks ist vor allem die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise.

150 Jahre nach Erscheinen des „Kapital“ ist der Kapitalismus noch immer da und recht lebendig. Finden Sie das bedauerlich?

Tatsachen müssen zur Kenntnis genommen werden, hier geht es ja nicht um irgendwelche Vorlieben.

Dachten Sie als junger Mann, dass es mit dem Kapitalismus bald zu Ende geht?

Da war ich immer skeptisch. Es gab zu viele Prognosen des großen Krachs. Man sollte mit Negativ-Prognosen immer vorsichtig sein. Die kapitalistische Produktionsweise hat eine unerhörte Elastizität, die von den Linken stets unterschätzt worden ist. Der Kapitalismus konnte Maßnahmen, die eigentlich gegen ihn gerichtet waren, bisher immer integrieren. Beispiel Arbeitszeitverkürzung, ohne die es niemals diese riesige Rationalisierungswelle gegeben hätte. Das Kapital hat den Acht-Stunden-Tag bekämpft, war dann aber in der Lage, ihn für sich zu nutzen.

Heute wächst die Produktivität in den entwickelten Volkswirtschaften kaum noch. Unter Ökonomen herrscht großes Rätselraten. Einige sehen die Wirtschaft in einer dauerhaften Stagnation. Die anderen sehen nur eine kurzfristige Schwäche, die bald vorüber geht. Wie hätte Marx sich positioniert?

Das weiß ich natürlich nicht. Ausgehend von Marx würde ich sagen: Die Finanzkrise von 2008 ist nicht überwunden, und schon gar nicht die Krise des Fordismus, die seit den frühen 70er Jahren anhält. Viele Krisenfolgen werden derzeit durch den gewachsenen Finanzsektor zugedeckt. Einen echten technologischen Fortschritt, der zu einem neuen, lang anhaltenden Wachstumsschub führen könnte, kann ich nicht entdecken.

Krise des Fordismus, können Sie das bitte erklären?

Das ist im Grunde die Krise des Fließbandsystems, das der US-Industrielle Henry Ford als einer der ersten in großem Maßstab angewendet hat. Fordismus bedeutete im Wesentlichen: Automatisierung, starke Steigerung der Produktivität einhergehend mit deutlichen Lohnsteigerungen, die wiederum den massenhaften Konsum neuer Produkte wie Kühlschränke, Autos und Fernsehern ermöglichten. Seit den frühen siebziger Jahren ist dieses System in der Krise, die immer wieder unterbrochen wird durch Zwischenhochs wie nach dem Untergang des Sozialismus oder während Spekulationsblasen. Lösen könnte diese Krise nur ein neuer Wachstumsschub, etwa durch eine neue Technologie. Doch die gibt es noch nicht. Wenn Wirtschaft und Politik den ökologischen Umbau dieser Welt als ein hochprofitables Geschäft begreifen würden, sähe das schon ganz anders aus. Aber soweit sind wir offenbar noch nicht.

Was ist mit der Computer- und Informationstechnologie? Smartphones, Internet, Google – das war noch vor kurzem undenkbar.

Technologisch mag das alles faszinierend und neu sein. Die ökonomischen Folgen jedoch sind begrenzt – wenn man mal von den hochspekulierten Börsenwerten von Twitter, Facebook und Co absieht. Tatsächlich wird das ökonomische Gewicht der Computerindustrie in den USA kleiner. Die Produktivität wächst kaum noch. Es findet kaum Realakkumulation statt. Und ohne Realakkumulation wachsen nur die Luftschlösser an den Börsen.

Hatten Sie nicht gesagt, man sollte vorsichtig sein mit negativen Prognosen?

Das soll keine Prognose sein. Vielleicht kommt der große Akkumulationsschub ja noch. Fakt ist aber doch: Eine tragende Rolle wie die Elektro-, Stahl- oder Chemieindustrie, die vor 100 Jahren einen neuen Schub auslösten, spielt die IT-Branche bisher nicht. Für unser tägliches Leben ist die Informationstechnologie unheimlich wichtig, aber nicht als Träger einer neuen Welle der Kapitalakkumulation. Der US-Ökonom Robert Solow sagte schon vor langem: Wir können Computer überall sehen, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken.

Die hohen Gewinne einiger IT-Unternehmen sagen das Gegenteil…

Es stimmt, Google und Facebook machen riesige Profite. Aber ihre Geschäftssphäre ist eine abgeleitete. Sie ist sozusagen sekundär. Wie entstehen diese Gewinne? Zum großen Teil über Werbung: Daimler schaltet eine Anzeige bei Google. Marxistisch gesagt wird hier kein Mehrwert produziert, sondern nur Mehrwert umverteilt – von Daimler zu Google. Dass er derzeit in derartig großem Maße umverteilt wird, hängt sicher damit zusammen, dass alle produktiven Firmen ein großes Interesse daran haben, ihre Produkte zu vermarkten. Und dafür zahlen sie Facebook und Google Unsummen.

2017 jährt sich die russische Oktober-Revolution das 100. Mal. Die Sowjetunion gibt es schon lange nicht mehr. Die einzige Revolution, die anzustehen scheint, ist die digitale. Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ wird die „Vierte industrielle Revolution“ angekündigt. Zurecht?

Wir hatten drei industrielle Revolutionen im Kapitalismus: die Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft, die Massenfertigung durch Fließbänder und elektrische Energie und schließlich die Automatisierung der Produktion per Elektronik und IT. Es mag reizvoll sein, darüber nachzudenken, ob derzeit eine vierte industrielle Revolution ansteht. Ich habe meine Zweifel. Der Aufstieg der Auto-, Elektro- oder Chemieindustrie war mit einer unerhörten Kapitalakkumulation verbunden. Die IT-Branche ist schlicht zu klein.

Aber in Deutschland hofft man, dass die digitale Technik die Industrie immer vernetzter und effizienter macht. Die „Industrie 4.0“ soll ungeahnte Produktivitätssprünge erlauben.

Dass die Produktion effizienter wird, kann ich mir schon vorstellen. Man kann den Produktionsprozess immer weiter perfektionieren. Man kann auf den Mount Everest auch einen Fernsehturm bauen, dann ist er noch höher. Aber man hat keinen neuen Berg. Es fehlt schlicht ein neues Betätigungsfeld für das Kapital. Die viel zitierte „Industrie 4.0“ ist ein Programm der Bundesregierung, mit dem die Arbeit weiter flexibilisiert und an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden soll. Stichworte sind hier Home Office, Crowdwork, Erreichbarkeit rund um die Uhr und so weiter.

Politiker aller Parteien versprechen, das Wachstum zu fördern, den Aufschwung zu nähren oder herbeizuführen. Sind das leere Versprechen?

Die Politik kann nur die Bedingungen des Wachstums verändern – aber nicht selbst Wachstum herstellen. Ob es einen neuen Akkumulationsschub gibt, hängt nicht an den Steuersätzen oder der Höhe der Sozialausgaben, sondern am Regulator der Wirtschaft.

Was ist das?

Der Regulator ist vergleichbar mit dem vegetativen Nervensystem, das bestimmte Reaktionen des Menschen steuert. Wir müssen nicht darüber nachdenken, dass wir Atmen oder Verdauen müssen. Im Gegenteil: Wenn wir darüber nachdenken müssen, ist etwas nicht in Ordnung. Genauso ist es mit dem Regulator. Er steuert die innere Struktur der Wirtschaft.

Sie sagen, die Strukturen regieren, die Politik sei weitgehend machtlos. An den Börsen weltweit geht es jedoch kräftig bergauf – die Anleger hoffen auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump und sein Wirtschaftsprogramm.

Friedrich Engels hat einmal gesagt: Die Geschichte macht ihre großen Männer. Trump kommt in einer sehr instabilen Situation an die Macht. In solchen instabilen Situationen können die Entscheidungen einzelner Personen immense Bedeutung erlangen. Trump wird nicht das grundsätzliche Problem des amerikanischen Kapitalismus lösen. Aber er kann als Zünglein an der Waage die USA in eine bestimmte Richtung drücken. Wollen wir hoffen, dass es eine bessere ist.

Als einer der Gründe für die Instabilität der Situation – und des Erfolgs von Trump – gilt die wachsende Ungleichheit in den USA. Für Linke wie Sie muss es enttäuschend sein, dass die Menschen in einer Krise rechts wählen und nicht links.

Ein Wunder ist das nicht. Denn die Bedingungen, die für einen Linksschwenk günstig sind, sind genau die gleichen, die den Rechten nützen können. Ungleichheit mag Unzufriedenheit schüren. Letztlich aber kommt es darauf an, wie die Menschen sich ihre schlechte Lage erklären. Also ob sie zum Beispiel das Steuersystem für die Quelle ihrer Misere halten, das Wirtschaftssystem oder die Ausländer. In den USA haben die Arbeiter jetzt einen ihrer Kapitalisten gewählt. Nun gut, wir werden sehen, wie weit sie das bringt.

Interview: Stephan Kaufmann