US-Ökonom Michael Hudson: „Die Wirtschaft wird kollabieren“

Interview-Auszug

Professor Hudson, weltweit ist das Wirtschaftswachstum gering. Wer ist verantwortlich für unsere stagnierende Ökonomie?

Keine Person, sondern ein Prozess. Und dieser Vorgang sieht so aus, dass es eine stetig wachsende Schuldenlast in den Ländern gibt. Sie ist mittlerweile so groß, dass es kaum noch die Möglichkeit gibt, die Schulden zurückzuzahlen. 2008 wurde der entscheidende Fehler gemacht. Die Regierung von Barack Obama entschied sich, die Banken zu retten. Es ging dabei nur darum, Banken und Anleihegläubigern Verluste zu ersparen – und nicht darum die Wirtschaft zu retten. Und das bedeutete, dass man keinen Schuldenschnitt macht, sondern die Schulden behält. Die Eigenheimbesitzer mussten ihre Hypothekenverbindlichkeiten allein stemmen. Das haben die Zentralbanken überall auf der Welt getan, sie retteten den Finanzsektor, die Schulden aber blieben. Sie sind unser heutiges großes Problem, durch sie wird die Deflation ausgelöst.