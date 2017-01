US-Wirtschaft: „Trump steht für Change“

Von Alexandra Regner

Protest in New York: Donald Trump betraut etliche Ex-Banker von Goldman Sachs mit Wirtschafts- und Finanzthemen. Foto: dpa

Donald Trump erbt eine US-Wirtschaftslage, die – zumindest auf den ersten Blick – weitaus besser aussieht als Anfang 2009. Setzt Trump sich also ins gemachte Nest?

Es ist vielleicht das größte Abschiedsgeschenk, heißt es oft, das Barack Obama seinem Nachfolger macht: Donald Trump erbt eine US-Wirtschaftslage, die – zumindest auf den ersten Blick – weitaus besser aussieht als Anfang 2009. Damals fand Obama bei seinem Amtsantritt eine Ökonomie vor, die sich im Strudel der Finanzkrise befand. Heute herrscht fast Vollbeschäftigung, der Immobilienmarkt hat sich erholt, die Börsen boomen und die Amerikaner werden immer reicher. Setzt Trump sich also ins gemachte Nest? Ist Amerika schon großartig – ohne sein Zutun? Profitiert er gar von einem Obama-Boom?

„Es erinnert so ein bisschen an die Agenda 2010 von Gerhard Schröder“, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege Privatkunden bei der Commerzbank, der Frankfurter Rundschau. Damals habe dessen Nachfolgerin, Angela Merkel, auch die Lorbeeren dafür eingeheimst. „Trump geht es ähnlich.“

Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank, widerspricht. „Mit 1,6 Prozent im vergangenen Jahr haben die USA das schwächste Wachstum seit 2011.“ Zudem handele es sich um ein gekauftes Wachstum über Kredite. Hinzu käme die Neuverschuldung der öffentlichen Hand von über 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Mit einem „Yes we did“ zog Obama indes vor gut einer Woche in Chicago eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Nur einen Steinwurf entfernt von dem Ort, wo er vor acht Jahren seinen Wahlsieg gefeiert hatte, zählte er bei seiner letzten Rede als US-Präsident auf, was seine Regierung alles erreicht habe: Als größte Triumphe nannte er unter anderem die Gesundheitsreform, die Überwindung der Rezession und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

„Jobs, jobs, jobs“ will auch Trump schaffen. Er werde „der beste Jobstifter sein, den Gott je erschaffen habe“, kündigte er bei seiner ersten Pressekonferenz als designierter Präsident an. Schon im Wahlkampf versprach er, in den nächsten zehn Jahren 25 Millionen neue Stellen zu schaffen.

Handel Der designierte US-Handelsminister Wilbur Ross sagt staatlichen Subventionen internationaler Geschäftspartner den Kampf an. Er sei keineswegs gegen, sondern ausdrücklich für internationalen Handel, heißt es im Text der Rede, die Ross am Mittwoch vor dem Senat in Washington halten wollte. Die Partner müssten sich dabei aber an die in den USA geltenden Regeln halten. Die deutsche Stahlbranche fürchtet eine mögliche Abschottung der USA. Das sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, am Mittwoch. Rund ein Viertel der deutschen Stahlexporte außerhalb der EU gingen in die USA. Dennoch erwartet der Verband 2017 einen Anstieg der Produktion. 2016 fiel sie um 1,4 Prozent auf 42,1 Millionen Tonnen. (rtr) « zurück 1 | 1 weiter »

Die scheidende Regierung verweist unterdessen auf ihre Erfolge an der Jobfront. „Seit 2010 haben die Vereinigten Staaten mehr Menschen zurück in die Beschäftigung gebracht als alle anderen G7-Staaten zusammen“, kommentierte Jason Furman, Chefökonom des Weißen Hauses, in einem Blog die letzten Arbeitslosenzahlen unter Obamas Ägide. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 4,7 Prozent. Damit herrscht fast Vollbeschäftigung in den USA. Als Obama ins Weiße Haus einzog, fiel die Arbeitslosenquote mit 7,6 Prozent noch deutlich höher aus. Auch die Reallöhne seien im laufenden Konjunkturzyklus schneller gestiegen als in jedem anderen seit Anfang der 1970er, schrieb Furman.

„Die Berechnung der Arbeitslosenquote in den USA ist sehr kreativ“, sagt Folker Hellmeyer. „Wenn man die Berechnungsgrundlagen von vor 1990 anlegt, dann wären wir bei 22 Prozent. Ich kaufe eine Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent daher nicht ab.“ Seit 2008 sei hochwertige Beschäftigung verlorengegangen, stattdessen seien schlecht bezahlte Stellen im Dienstleistungssektor entstanden, fügt er hinzu. „Für die Wirtschaft ist aber die hinter der Beschäftigung stehende Lohnsumme entscheidend.“ Im Zuge der Finanzkrise gingen in den USA viele Jobs verloren. Viele Menschen haben seither nicht mehr den Weg zurück in die Beschäftigung gefunden.

Doch auch schon vor der Finanzkrise verschwanden Stellen: durch die Globalisierung und Automatisierung. Trumps Jobversprechen zog daher offenbar besonders bei vielen Wählern im Rostgürtel, wo nach dem Wegfall von Stellen im Bergbau und in der Schwerindustrie die Unzufriedenheit bereits seit Jahren zugenommen hat.

Die Reindustrialisierung ist laut Hellmeyer ein wichtiger Bestandteil des von Trump geplanten Strukturwandels. Sie sei jedoch zweischneidig, sagt Hellmeyer. Man dürfe die Karte spielen, sie aber nicht ausreizen, sonst drohten den USA Gegenmaßnahmen. Die Bereitschaft internationaler Unternehmen mitzuspielen, sei jedoch gegeben.

Und in der Tat funktionierten Trumps Drohungen über Twitter bislang beachtlich gut. In vorauseilendem Gehorsam haben Großunternehmen wie Ford, Hyundai und zuletzt auch Bayer bereits entsprechende Zusagen an Trump gemacht. So verzichtet Ford beispielsweise auf die Errichtung einer großen neuen Fertigungsanlage in Mexiko und will stattdessen Hunderte neue Arbeitsplätze in den USA schaffen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer winkt im Rahmen der geplanten Fusion mit dem US-Saatgutriesen Monsanto mit Milliardeninvestitionen und Tausenden neuen Jobs in den USA, um die dortigen Aufsichtsbehörden für den Zusammenschluss milde zu stimmen. „Die Effizienz der Twitter-Politik ist exzeptionell. Er stellt alles in Frage, was ‚Common Sense‘ war. Was er macht ist konsequent“, sagt Hellmeyer.

Die Industrieansiedlungspolitik werde sich allerdings nicht in dem Tempo fortsetzen. Auch bei den anderen beiden Säulen von Trumps Strukturwandel, den „Reaganomics“ und Infrastrukturprogrammen, sieht Hellmeyer Probleme. „Reaganomics light“, also Steuersenkungen, wird kommen, insbesondere bei der Infrastruktur gebe es aber viele Fragezeichen. Viele Republikaner sind gegen eine höhere Neuverschuldung, mit der die Investitionen in Infrastrukturprojekte finanziert werden sollen.

Wird Trump also einen Boom einläuten? Trumps Politik berge Risiken, doch Deregulierung, Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben würden das Vertrauen der Firmen ankurbeln, schrieb der US-Ökonom Kenneth Rogoff in einem Beitrag für den „Guardian“ nach der Präsidentschaftswahl. „Die Gefahr ist groß, dass Trump überschießt und zu viel des Guten will“, sagt Schickentanz. Dann könne die Wirtschaft heiß laufen. Hellmeyer rechnet zwar nicht damit. Aber: Was die Wirtschaft und die Börsen derzeit machten, sei das optimale Szenario zugunsten der USA zu unterstellen, sagt Hellmeyer. Das Risiko, dass dies nicht eintrete, liege bei 80 Prozent. Dennoch: „Die Verkrustung in den USA war extrem hoch. Trump steht für Change“, sagt Hellmeyer. Trumps Zustimmungsraten während der Übergangszeit in der Bevölkerung sind laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup historisch niedrig. Morgen tritt er an.