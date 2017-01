Veganer Supermarkt: Veganz hadert mit eigenem Erfolg

Von Jochen Knoblach

Der deutsche Vegan-Pionier Veganz schickt einige seiner Supermärkte in die Insolvenz. Dabei steht vegane Ernährung weiter hoch im Kurs.

„Yes, Ve gan!“ Mit diesem Slogan trat ein Enddreißiger namens Jan Bredack vor sechs Jahren an, um von Berlin-Friedrichshain aus die vegane Supermarktkette Veganz aufzubauen und mit ihr den Lebensmittelhandel zu revolutionieren. „Die Industrie verkauft uns täglich Scheiße und verdient Milliarden damit, weil wir in der Vergangenheit zu feige waren, etwas daran zu ändern“, lautete das Motiv des Firmengründers. Tatsächlich wurde in der Folge ein knappes Dutzend Filialen im In- und Ausland eröffnet. Für einige ist nun jedoch Schluss. In Frankfurt am Main und München haben die Läden bereits geschlossen, für vier weitere Veganz-Dependancen wurden Insolvenzverfahren eröffnet.

Ist das Berliner vegane Vorzeige-Unternehmen damit am Ende? „Bullshit“, sagt der heute 44-jährige Bredack. Von einer Veganz-Pleite könne keine Rede sein. Die vier Filialen in Leipzig, Hamburg, Essen und Wien würden derzeit weiterbetrieben und bestenfalls saniert. Klar sei aber auch: „Wo es nicht passt, schließen wir die Standorte.“

Tatsächlich lässt sich aus dem Umbau bei Veganz kaum ein Ende des boomenden Geschäfts mit veganer Ernährung ableiten. Die Zahl derer, die auf tierische Produkte verzichten, nimmt hierzulande weiterhin jährlich um etwa 15 Prozent zu. Derzeit wird die Anhängerschaft auf bundesweit knapp eine Million geschätzt. Zugleich wächst der entsprechende Lebensmittelmarkt ebenfalls im zweistelligen Bereich und hatte 2015 bereits an der 500-Millionen-Euro-Marke gekratzt.

Da inzwischen selbst Großunternehmen von Frosta bis Rügenwalder das Geschäft mit der fleischlosen Kost entdeckt haben, musste sich zwangsläufig auch Bredack neu orientieren. Der Veganz-Chef entwickelte eigene Produkte und definierte sein Unternehmen zunehmend als Großhändler für den Lebensmitteleinzelhandel, weshalb Yes-Vegan-Artikel heute in kaum einer Filiale der großen Ketten von Edeka über Kaufland bis Dm fehlen.

Bredack hat ganz entscheidend dazu beigetragen, vegane Produkte aus dunklen Ladennischen in die Premiumzonen hell erleuchteter Supermärkte zu befördern. Vegan ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Der vegane Bio-Supermarkt als Konkurrenz zu Biomärkten und Supermarktfilialen funktioniert nicht mehr“, sagt der Chef und Gründer. „Wir haben uns selbst das Wasser abgegraben.“

Trotzdem können sich die Geschäftszahlen sehen lassen. Immerhin konnte der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 auf knapp 50 Millionen Euro verdoppelt werden. Ob es bei diesem Tempo bleibt, lässt der Veganz-Chef dennoch offen. In jedem Fall aber werde das Unternehmen dieses Jahr erstmals mit Gewinn abschließen.

Dabei wird Jan Bredack fest mit der Heimatstadt Berlin rechnen können. Denn die Stadt gehört zu den Veggie-Hauptstädten der Welt. Es gibt hier inzwischen mehr als 150 Restaurants und Bistros, die Gerichte ohne Fleisch anbieten. Zudem holen die rein veganen Lokale schnell auf. Derzeit sind es etwa 60, in deren Küche keinerlei tierische Produkte verarbeitet werden. Die Stadt ist offen, jung und ständig in Bewegung. Wohl auch deshalb waren und sind die drei Berliner Veganz-Filialen in Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg seit dem ersten Tag profitabel.