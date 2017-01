Versicherungen: Behinderung gilt als Risiko

Von Theresa Dräbing

Behinderte Menschen werden in einigen Bereichen schlechter gestellt. Das gilt auch bei Versicherungen. Die FR erklärt, worauf es zu achten gilt.

In Deutschland darf niemand diskriminiert werden, nicht wegen des Geschlechts oder der Herkunft, und ebenso wenig wegen einer Behinderung. Trotzdem entsteht gerade aus diesem Prinzip die paradoxe Situation, dass behinderte Menschen in einigen Bereichen tendenziell schlechter gestellt sind als nicht-behinderte. So zum Beispiel, wenn sich behinderte Menschen versichern wollen – bei körperlichen Behinderungen ist eine Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherung nur schwer zu bekommen.

Ohne Prüfung gibt es die Möglichkeit, Verträge ohne Gesundheitsprüfung abzuschließen. Dabei handelt es sich zumeist um Rahmenverträge in größeren Unternehmen zur betrieblichen Altersvorsorge. Hier haben Versicherte auch mit hohem Risikofaktor die Möglichkeit, gleichwertige Verträge zu bekommen, wie Menschen ohne Behinderung.

„Ausdruck der Gleichbehandlung ist es gerade, dass im Versicherungswesen gleiche Risiken gleich und ungleiche Risiken ungleich behandelt werden“, erklärt Hasso Suliak, Sprecher des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), das Prinzip. Und Behinderte stellen für Versicherungen oftmals ein höheres Risiko dar, weil sie tendenziell häufiger Leistungen in Anspruch nehmen müssen, für teure Medikamente beispielsweise. „Ein Verzicht auf risikogerechte Tarife würde jedoch bedeuten, dass das durchschnittliche Prämienniveau insgesamt deutlich steigen würde“, so Suliak. Denn anders als bei der gesetzlichen Versicherung werden bei den Privaten alle Ausgaben auf die Beiträge der Mitglieder umgerechnet.

Drei Szenarien: Für Behinderte hat dieses Modell konkrete Folgen. „Sie werden in einzelnen Versicherungsbereichen entweder von vornherein abgelehnt, bestimmte Fälle werden aus dem Versicherungsschutz ausgeklammert oder Betroffene haben hohe Risikozuschläge zu zahlen“, sagt Sebastian Tenbergen, Jurist beim Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM). Solche Nachteile beziehen sich in erster Linie auf den Bereich der privaten Zusatzversorgungen. Denn bei der Grundversorgung kann jeder auf die gesetzlichen Kassen zurückgreifen. Komplizierter wird es bei Unfallversicherungen oder Versicherungen für eine Berufsunfähigkeit.

Eine Behinderung als solche sei bei Antragstellung kein Aspekt, nach dem entschieden werde, ob jemand versichert werde oder nicht. „Der Gesundheitszustand ist entscheidend, nicht die Behinderung“, macht Christian Arns, Sprecher des Debeka Krankenversicherungsvereins deutlich. So kann es für Menschen mit Behinderung leichter sein, eine Todesfallversicherung abzuschließen, weil beispielsweise bei Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, das Sterberisiko geringer ist als bei Menschen, die Extremsport betreiben, sagt Arns. Aber es wird eben schwieriger eine Versicherung gegen Berufsunfähigkeit zu bekommen, wenn die Voraussetzungen einen Beruf zu erlangen, von vornherein durch den Gesundheitszustand eingeschränkt sind.

Sich einstufen lassen: Peter Sammer ist unabhängiger Versicherungsberater und bezeichnet das Vorgehen der privaten Versicherer als „Rosinenpickerei“. Er rät unbedingt bei verschiedenen Versicherungen parallel Voranfragen zu stellen. Denn ist erst einmal in der Datenbank vermerkt, dass man in der Vergangenheit einmal abgelehnt wurde, bestehe kaum noch eine Chance, von einer Versicherung aufgenommen zu werden. Der erste Schritt bei Antragsstellung ist in der Regel eine sogenannte Gesundheitsprüfung. Mithilfe eines Fragebogens und seltener einer ärztlichen Untersuchung wird ermittelt, welche Vorerkrankungen bestehen. Diese lassen sich in Risikograde einteilen, nach denen der Versicherer entscheidet, ob und zu welchen Konditionen eine Versicherung angeboten wird. Sammer rät, Diagnosen in keinem Falle zu verschweigen, denn das falle unter „vorvertragliche Pflichtverletzung“ und der Versicherungswillige stehe im Zweifel hinterher ganz ohne Schutz da. Auch unwissentliche Falschangaben können auch noch im Nachhinein zum Versicherungsausschluss führen. „Und das kommt leider häufiger vor“, weiß Sammer aus seiner täglichen Arbeit.

Leistungsausschlüsse: Nimmt der Versicherer den Antrag an, können im Vertrag immer noch Teile vom Schutz ausgeschlossen werden. „Wer zum Beispiel eine Behinderung am Arm hat, kann zwar eine Unfallversicherung abschließen, Unfallfolgen für den Arm sind vom Versicherungsschutz aber ausgenommen“, sagt Sammer und empfiehlt unbedingt auf die Formulierungen im Vertrag zu achten und im Zweifel einen unabhängigen Versicherungsberater hinzuzuziehen. Wenn auch die Folgen einer Erkrankung nicht mitversichert sind, stehe der Versicherte in vielen Fällen ohne Schutz da, weil die Grenzen häufig nicht klar formuliert werden. Wenn zum Beispiel Erkrankungen der Wirbelsäule aus dem Versicherungsschutz ausgenommen sind, dann sind in dem Zusammenhang oftmals auch Folgeerkrankungen mitvermerkt. Das bedeutet in diesem Beispiel konkret, eine Querschnittslähmung wäre völlig ausgenommen vom Schutz.

Risikozuschläge: Ein dritter negativer Ausgang – neben Risikoausschlüssen und bereits im Vorfeld abgelehnten Anträgen – sind die Risikozuschläge. Und die sind immens: 30 Prozent zusätzlich zum eigentlichen Beitrag seien keine Seltenheit. Auch 50-prozentige Aufschläge kommen durchaus vor und in Einzelfällen 100-prozentige, sagt Arns von der Debeka. „In solchen Fällen müsse man aber schauen, inwieweit das für den Versicherten dann noch rentabel ist“, so Arns. Wie hoch die Zuschläge jeweils ausfallen, können die Versicherer nicht pauschal sagen. „Es wird immer der individuelle Einzelfall betrachtet“, sagt Suliak vom GDV. Die Höhe der Risikozuschläge richten sich neben den Vorerkrankungen auch nach anderen Faktoren, wie Alter und Versicherungslaufzeit.

Den Risikozuschlag beziehungsweise -ausschluss später wieder zu streichen sei schwierig, so Suliak. Dazu sind Versicherer nicht verpflichtet, eine Nachfrage kann allerdings lohnend sein. „Wenn der Versicherte über einen längeren Zeitraum von zwei bis drei Jahren nachweisen kann, dass die Erkrankung ausgeheilt ist, ist das tendenziell möglich“, sagt Arns. Es müsse allerdings attestiert sein, dass die ausgeheilte Erkrankung auch in der Zukunft folgenlos bleibe.