Weihnachtsstreik bei Amazon: Streik am laufenden Band

Im Dauerkonflikt bei Amazon wird erneut die Arbeit niedergelegt. Seit Frühjahr 2014 kämpfen die modernen Weihnachtswichtel um eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel. Drei Beschäftigte erzählen von ihrem Alltag.

Puppen, Smartphones, Fußbälle, Kosmetika, Brettspiele, Romane oder Flachbildfernseher – die Gaben unter den Weihnachtsbäumen werden wieder vielfältig sein. Viele von ihnen liefert Amazon. Bei dem US-Versandhändler herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Rund 13 000 Saisonkräfte und mehr als 11 000 Versandmitarbeiter bietet das Unternehmen auf. Hektische Zeiten. Wenn nicht gerade gestreikt wird – wie aktuell an den Standorten Koblenz, Graben, Rheinberg, Werne und ab heute in Bad Hersfeld. Denn die modernen Weihnachtswichtel kämpfen seit dem Frühjahr 2013 um eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel. Kein anderer Tarifkonflikt ist älter. Das Ende? Nicht absehbar.

Drei Beschäftigte haben der FR erzählt, wie sie den Arbeitsalltag und den Tarifkonflikt erleben, und warum sie glauben, dass sie erfolgreicher sind, als man von außen bisweilen denkt. Denn das Management hat bisher cool reagiert. „Das Glatteis bereitet uns jedes Jahr weitaus mehr Kopfzerbrechen als die Verdi-Aktionen“, sagte Amazon-Manager Ralf Kleber im Herbst vor einem Jahr.

JUDITH MEIER*: Ich sehe es nicht so, dass die Streiks die nicht jucken. Es ist schon ein Thema.

CHRISTIAN KRÄHLING: Wenn 500, 600 Leute fehlen, haben sie natürlich Probleme da drin. Das versucht man durch interne Personalverschiebungen zu lösen. Hinzu kommt, dass Bestellungen zwischen den Versandzentren verschoben werden. Wann das nicht mehr funktionieren wird, kann man nicht genau sagen, aber ich habe den Eindruck, wir kommen dem Punkt näher. Denn je mehr drinnen fehlen, desto mehr Stress ist das für den Rest, der weiterarbeitet. Und der sagt sich irgendwann auch: Warum soll ich mir das weiter antun?

Ganz egal kann dem Management die Unruhe tatsächlich nicht sein. Die Beschäftigten haben jedenfalls einige Erfolge vorzuweisen, die von der Öffentlichkeit bisweilen übersehen werden.

CHRISTIAN KRÄHLING: Die haben ganz viele Programme gestartet. Da gab es plötzlich kostenlosen Kaffee. Seit wir streiken, sind die Löhne deutlich gestiegen. Es gibt Weihnachtsgeld, wo man vorher gesagt hat, das wäre bei Amazon nicht möglich, weil das US-Management das mit dem Weihnachtsgeld nicht verstehen würde. Und es hängt im Grunde an jeder Ecke ein Poster, auf dem steht, wie schön doch der Arbeitsplatz sei und was es für tolle Vergünstigungen gebe. Wir haben mittlerweile zwei Zeitungen, die Amazon herausgibt, wo ganz stark auf unsere Anliegen eingegangen wird.

JENS BRUMMA: Wir bekommen jetzt Plastikchips. Davon kann man irgendwelche lustigen Produkte kaufen. So Sonnenbrillen mit Amazon-Logo drauf, oder eine Power-Bank fürs Handy mit Amazon-Logo drauf.

CHRISTIAN KRÄHLING: In letzter Zeit haben wir den Eindruck, dass die Geschäftsführung aggressiver auf uns reagiert. Früher war man eher freundlich und hat uns mehr oder weniger ignoriert. Jetzt geht man forscher auf uns zu. Der Ton wurde bei den letzten Streiks schon etwas bestimmter, was man so gar nicht gewohnt ist. Bei Amazon wird – so nehme ich das wahr – ja mit einem gesprochen wie mit einem Kindergartenkind. Also: Bind Dir immer schön deine Schuh’ und halte dich am Handlauf fest, damit Du nicht hinfällst. Wir wollen ja, dass dir nichts passiert. Und: Guck doch, wie schön hier alles ist.

Der Umgangston, Krähling ist nicht der Einzige, der davon genervt ist. In einer von Verdi durchgeführten Wandzeitungsbefragung wurde neben hohem Arbeitsstress am häufigsten die als respektlos empfundene Behandlung durch Vorgesetzte beklagt.

Schier unendliche Auswahl: Der Versandhändler hat fast alles, was das Herz begehrt, im Angebot. Foto: rtr

JENS BRUMMA: Dass man gefühlt wie ein Kind behandelt wird, ist das, was mich persönlich am meisten nervt. Dass man einfach nicht als erwachsener Mensch respektiert wird. Man wird eher behandelt wie jemand, der noch nie gearbeitet und seinen ersten Arbeitskontakt überhaupt erst bei Amazon hat. Es ist unglaublich. Es geht mir auch gar nicht so sehr ums Geld. Das geht voll an mir vorbei. Es geht einfach nur um den Umgang.

Das Unternehmen betont, wie sehr man sich um die Mitarbeiter kümmere. In der Außendarstellung menschelt es stark. Und wie sieht es von innen aus?

JENS BRUMMA: Ich kenne grundsätzlich schon die Leute, die mit mir arbeiten. Ich kenne sie aber häufig nicht mit dem Namen, weil man den Kontakt gar nicht hat. Man sieht sich immer wieder und grüßt sich natürlich auch. Dadurch, dass wir uns nur mit Vornamen ansprechen, wenn überhaupt, entstehen absurde Situationen. Wenn jemand zum Beispiel etwas geklaut hat, kann man den nicht identifizieren. Viel geredet wird aber nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Packstationen nimmt, dann stehen die Leute da in einer Reihe, direkt nebeneinander. Die Leute, die sich dort unterhalten, die unterhalten sich meist mit dem Kopf nach vorne, mit dem Blick auf ihre Arbeit und schauen nur ganz selten mal kurz rüber. Denn an den Kopfenden der Reihen laufen die Vorgesetzten vorbei und gucken und gucken und gucken. Und die raunzen einen dann auch mal an: Arbeite mal! Ob man während des Redens arbeitet oder nicht, ist dabei egal. Es soll wohl grundsätzlich nicht geredet werden. Es ist schon vorgekommen, dass jemand Hilfe brauchte, zum Beispiel wie man etwas richtig einpackt, das ist manchmal nicht so einfach. Dann erklärt man ihm, dass zum Beispiel Festplatten nicht ohne Zusatzverpackung verschickt werden dürfen. Dann kommt jemand an und sagt: He! Nicht labern!

Im August besuchte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, Amazon. Er erklärte die Amazon-Beschäftigten zu Vorkämpfern der deutschen Arbeitnehmerbewegung. Denn der US-Versandhändler stehe symptomatisch für den Versuch vieler Unternehmen in Deutschland, sich aus der Sozialpartnerschaft zu verabschieden. Das Unternehmen wende Methoden an, mit denen „Beschäftigte zu Maschinen degradiert werden“. Der Krankenstand sei „riesig hoch“. Das Unternehmen macht dazu keine Angaben, weist aber daraufhin, dass man im Frühjahr 2016 das Gesundheitsjahr gestartet habe und insbesondere auf Prävention setze. Gewerkschafter beklagen dennoch, dass der Stress zu hoch sei.

JENS BRUMMA: Die Beschäftigten werden von Anfang an ermahnt, Qualität zu liefern. Denkt daran, immer wenn ihr etwas in die Hand nehmt, gehört das bereits dem Kunden, heißt es dann. Nichts was defekt ist, in Umlauf bringen. Wenn man dann bei der Arbeit ist, dann geht es plötzlich los: Zahlen machen, Zahlen machen, Zahlen machen. Dann fangen die ersten Saisonkräfte an, Fehler zu machen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie übernommen werden, wenn sie richtig schnell sind. Da spielt die Qualität aus meiner Sicht keine Rolle mehr.

An dem Arbeitskampf beteiligen sich aber bei weitem nicht alle Beschäftigten. Manche halten ihn für falsch, finden, dass es gar nicht so schlecht sei bei Amazon: In einer Werbekampagne des Versandriesen loben gut drei Dutzend Beschäftigte ihren Arbeitgeber in den höchsten Tönen zum Beispiel für Mitmenschlichkeit, Fairness und dafür, dass er ihnen eine Chance gegeben hat. Anderen Beschäftigten sind die Verdi-Aktionen schlicht egal.

Die Gewerkschaft Verdi versucht mit Streiks, den Tarifvertrag des Einzelhandels durchzusetzen. Foto: rtr

CHRISTIAN KRÄHLING: Wir registrieren, dass viele Leute sagen: Naja, woanders ist es ja noch schlechter. Wenn man sich hier in der Region umschaut, haben sie ja noch nicht einmal unrecht. Also ich selber kam ja aus der Leiharbeit und da herrschten Bedingungen, da würde man sagen: Wenn man das 19. Jahrhundert nochmal erleben will, muss man das mal versuchen. Da müsste man sich wehren. Aber das, was in den Medien so konsumiert wird, führt ja nicht dazu, dass die Leute sich mit ihren Problemen beschäftigen.

JENS BRUMMA: Es gibt Kollegen, die haben einen Partner, der besser verdient. Die verdienen im Prinzip nur das Urlaubsgeld dazu. Denen ist es wirklich egal, was da jetzt passiert. Die gehen an die Arbeit, schalten den Kopf aus, und fahren wieder nach Hause.

JUDITH MEIER: Es gibt ja auch Aussagen von Kollegen, die nicht an den Streiks beteiligt sind, die sagen: Wir unterstützen euch, indem wir langsamer arbeiten. Die haben Angst um ihre Arbeit.

Viele Menschen sind auf ihren Job bei Amazon angewiesen. Denn egal, wie gut oder schlecht die Arbeitsbedingungen sind, meist gibt es außer der Arbeitslosigkeit keine andere Option.

JENS BRUMMA: Es fehlt die Alternative, ganz schlicht und einfach. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Da steckt auch irgendwo das Problem drin. Ich finde hier in der Gegend absolut keinen Job, gerade in meinem Bereich, ich war für Hifi-Elektronik zuständig gewesen. Wenn ich mich hier irgendwo bewerbe, kriege ich grundsätzlich Absagen. Das liegt hauptsächlich daran, dass nur noch 450-Euro-Leute eingestellt werden, davon dann lieber drei als einen fest. Und das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass Amazon den Märkten das Geschäft abgräbt. Amazon facht den Preiskrieg mit Euronics und den kleinen Läden an. Das tut mir in der Seele weh. Denn ich würde sehr, sehr gerne wieder in meinem gelernten Job arbeiten. Aber das ist mir nicht möglich. Und dann arbeite ich ausgerechnet noch bei dem, der es verhindert.

Von Jahr zu Jahr wird die Paketflut größer. Immer mehr Verbraucher bestellen bequem vom Sofa Waren per Mausklick im Internet. Nach Zahlen des Handelsverbandes Deutschland legt der elektronische Handel jedes Jahr zu. Von den 91 Milliarden Euro, die der gesamte Handel im November und Dezember 2016 wohl umsetzen wird, dürften demnach über zwölf Milliarden Euro in die Kassen der Online-Händler fließen. Tendenz weiter steigend. Damit aber verliert der Einzelhandelstarifvertrag immer stärker an Bedeutung, wenn es nicht gelingt, ihn auf den Onlinehandel zu übertragen. Amazon orientiert sich zum Beispiel am günstigeren Tarifvertrag für die Logistikbranche.

Schon gewusst? Amazon hat bundesweit neun Logistikstandorte. Dazu gehören Bad Hersfeld, Leipzig, Graben, Rheinberg, Werne, Koblenz, Pforzheim, Brieselang. Mit Dortmund, dem rheinland-pfälzischen Frankenthal und Winsen bei Hamburg sollen neue Zentren hinzukommen. Mit dem Standort Bad Hersfeld ist Amazon 1999 mit dem Versand von Büchern, CDs und Kleinelektronik in Deutschland gestartet. Seit 2007 gibt es dort zwei Versandzentren. Im neueren wird der Versand von Kleidung und Schuhen abgewickelt.Die Streikbewegung ging ebenfalls von Bad Hersfeld aus. Seit 2011 mobilisiert die Gewerkschaft Verdi dort Mitglieder. Im Jahr 2012 wurde eine Tarifkommission gebildet, 2014 ein 25-köpfiger Betriebsrat gewählt. Die Mitarbeiterzahlen von Amazon in Deutschland sind schwer zu erfassen, da sie jahreszeitlich stark schwanken. Das Unternehmen selbst weist mehr als 11 000 festangestellte Versandmitarbeiter in Deutschland aus.

JENS BRUMMA: Es heißt immer Logistik, Logistik, Logistik. Und dass wir bei Amazon ohnehin nur Päckchen packen. Das stimmt aus meiner Sicht nicht. Wir sind keine Päckchen-Schubser. Wir müssen Geschenke einpacken. Wir haben Qualitätsstandards. Wir müssen die Ware prüfen, bevor sie rausgeht. Dazu gibt es auch Schulungen. Vieles von dem, was ich im Einzelhandel gemacht habe, mache ich auch hier.

Die zermürbende Auseinandersetzung wird weitergehen. Es scheint bisweilen ein aussichtsloser Kampf zu sein. Doch die Beschäftigten beweisen erstaunliches Durchhaltevermögen, auch wenn es Zweifel gibt.

JUDITH MEIER: Es ist sehr, sehr schwierig, den Amis etwas zu verklickern. Wenn es nach dem deutschen Amazon-Management ginge, hätte ich die Hoffnung, dass wir schneller Erfolg hätten.

CHRISTIAN KRÄHLING: Ich bin da zuversichtlicher. Als wir angefangen haben, wusste hier kein Mensch, was eine Gewerkschaft ist. Der Betriebsrat hat zwar existiert, aber der wurde nicht groß wahrgenommen. Wir haben eine sehr positive Entwicklung seither. Es gibt Gewerkschaftsmitglieder im vierstelligen Bereich, wo sich sehr viele auch aktiv engagieren – auch über den langen Zeitraum. Von daher bin ich ganz zuversichtlich. Wir brauchen Ausdauer. Aber es ist klar, dass wenn man sich auf zehn Jahre Konflikt oder mehr einstellt, nicht die ganze Zeit streiken kann. Es zehrt natürlich schon an den Nerven, das ist anstrengend für alle Beteiligten. Aber bei einem Fußballspiel laufe ich ja auch nicht 90 Minuten Vollgas.

Was sagt Amazon zum Tarifstreit und den Schilderungen der Mitarbeiter? Auf rund 20 Fragen der Frankfurter Rundschau ist der Konzern nicht im Einzelnen eingegangen. Eine Sprecherin sendete aber Infomaterial und betonte, dass man sich um die Mitarbeiter kümmere und attraktive Arbeitskonditionen biete.

*Der Name der Mitarbeiterin wurde von der Redaktion geändert.