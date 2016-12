Wein : Eine unendliche Geschichte

Die Schumanns aus dem Rheingau sind Weinbauern in der 25. Generation. Ihr Wein wurde auch schon im Weißen Haus in Washington verkostet.

Bitz“ und „Langenacker“ – zwei Traditionslagen im Rheingauer Weinort Hattenheim. Hier hatte Weinbauer Niclas Schumann seine Wingerte. Fast sechs Jahrhunderte ist das her. Das Haus, in dem er mit seiner Frau Catarina und den Kindern wohnte, stand mitten im Dorf, direkt am Kirchplatz. Und das Geschäft lief offenbar nicht schlecht. Eine Urkunde, anno 1438 ausgestellt, belegt: Für die Erträge der beiden Weinberge waren acht Gulden und elf Heller an Abgaben fällig. Damals gehörte die Region zu Kurmainz, einem von den Mainzer Kurfürsten und Erzbischöfen verwalteten Erzstift im Heiligen Römischen Reich. Eine ganze Reihe der Hattenheimer Familien lebte vom Weinbau. Darunter: die Schumanns.

Wie der Wein von Niclas Schumann geschmeckt hat, ist nicht überliefert. Es muss ein gutes, zumindest annehmbares Tröpfchen gewesen sein. Denn die Rheingauer Weinfamilie Schumann existiert auch heute noch, exakt 578 Jahre später. Mit den Brüdern David (37) und Philipp (36) ist bereits die 25. Generation in ununterbrochener Folge in dem Metier tätig. Der Sitz des Weinguts liegt zwar inzwischen im neun Kilometer westlicher gelegenen Geisenheim, im Nachbarort von Rüdesheim, doch die Schumanns berufen sich zu Recht auf die erstaunliche Tradition, die sie zu einer der ältesten Weinbaufamilien Deutschlands macht.

Inhaber Fred Schumann und seine Söhne David (l.) und Philipp haben sich dem Weinanbau verschrieben. Foto: Schumann-Nägler

Knapp 40 Hektar Wingerte bearbeiten das Unternehmen heute, das seit der Übernahme des elterlichen Weinguts der Ehefrau von Besitzer Nummer 22, Carl Adolf Schumann, anno 1913 den Namen „Schumann-Nägler“ führt. Darunter befinden sich auch wieder welche im Stammort Hattenheim. Schumann-Nägler erzeugt 90 Prozent Riesling, die Weinsorte, für die der Rheingau berühmt ist, dazu Grau-, Weiß- und Spätburgunder sowie Weißwein- und Rotwein-Cuvées.

„Wein ist bei uns eine Familienangelegenheit“, sagt Inhaber Fred Schumann (63). Er, der die Geschäfte von seinem Vater Karl im Jahr 1987 übernahm, hat nicht nur wieder Parzellen in den Hattenheimer Weingärten zugekauft, um mit der dortigen Top-Lage Wisselbrunnen an die alte Tradition anzuknüpfen. Er konnte die Verantwortung für den Betrieb auch, die direkte Linie fortsetzend, seinen beiden Söhnen übergeben. Seit 2003 kümmert sich David Schumann um die Wingerte sowie die Produktion der Weine, und sein jüngerer Bruder Philipp leitet Verkauf und Vertrieb. Vater Fred beteuert, er habe den beiden Söhnen freigestellt, einen anderen Beruf zu ergreifen. „Ich habe keinen Druck gemacht, im Betrieb zu bleiben“, sagt er. Doch es sei „wunderbar“, dass die beiden die Aufgaben im Familienunternehmen übernahmen.

Vier Generationen leben derzeit auf dem Weingut, das Weine mit Anspruch herstellt und einen Gutsausschank mit traditioneller Rheingau-Küche betreibt. Seniorchef Karl Schumann ist 94 Jahre alt, seine Urenkel sind zwei und sieben. Karl wohnt im ersten Stock, hilft manchmal noch beim Weinstock-Schneiden, trinkt täglich seinen Schoppen – und ist immer noch am Wohl und Wehe des Betriebs interessiert. Dass Sohn Fred und die Enkel 2013, im 575. Jubiläumsjahr des Weinguts, den Auftritt modernisiert haben, zum Beispiel mit komplett neu gestalteten Etiketten, findet er gut. „Ist mal was Neues – und nicht unflott.“ Es sei richtig für die „jungen Leute“, immer Veränderungen zu wagen, sagt der Senior, der seine Weinberge noch bis in die 1950er Jahre mit Pferden pflügte. Erst damals wurde im Weinbau die ersten Traktoren eingeführt.

Weingutssitz der Familie in Hattenheim im 19. Jahrhundert. Foto: Schumann-Nägler

Etwas Neues wagte schon der heutige Inhaber Fred Schumann, als er in den 1970er und 1980er den Vertrieb der Weine umstellte. Auslöser war die erste Ölkrise, die unter anderem Sonntags-Fahrverbote brachte. „Ich dachte: Wenn es so weiter geht, können die Leute nicht mehr zu uns kommen, um den Wein zu kaufen“, erzählt er. Ergo: „Wir müssen den Wein zu den Leuten bringen.“ Ein großer Teil der Jahresproduktion von etwa 200 000 Flaschen wird seither bundesweit über den Wein-Fachhandel vertrieben. Immerhin 20 Prozent gehen aber auch in den Export, vor allem in die USA, nach Schweden, Finnland, Großbritannien und in die Slowakei. Schumann-Nägler war eines der ersten Unternehmen, das den US-Markt für den „German Riesling“ erschloss. Das New Yorker Luxushotel Waldorf Astoria schenkte den Wein aus Geisenheim aus. Sogar im Weißen Haus in Washington wurde er verkostet. Der frühere US-Präsident Ronald Reagan bekam ihn dort serviert.

Marketing- und Vertriebschef Philipp Schumann treibt die Globalisierung von Schumann-Nägler weiter voran. Er will die Familienmarke in den nächsten zehn Jahren „fest in den globalen Metropolen“ etablieren. Den US-Markt pflegt er besonders, aber auch Asien hat er im Blick. Vor allem vom China-Geschäft verspricht er sich viel. „Die wohlhabenden Chinesen kommen zunehmend auf den Geschmack“, sagt er. Er fährt regelmäßig zu Weinmessen nach Shanghai und Taiwan. Für die Pflege der Kontakte hat er im letzten Jahr eine eigene Vetriebsmitarbeiterin vor Ort eingestellt.

Eine Gemarkungsskizze ehemaliger Weinberge der Familie. Foto: Schumann-Nägler

Ein interessantes Gedankenexperiment: Wie stehen die Chancen, dass es das Familienunternehmen Schumann-Nägler noch existiert, wenn noch einmal soviel Zeit vergangen ist wie seit der Gründung vor fast sechs Jahrhunderten? In der dann 50. Generation – mit einem Schumann-Nägler Riesling trocken, Jahrgang 2594? Tröstliche Vorstellung angesichts der sich weltweit rasant verändernden Familien- und Arbeitsstrukturen und des Turbos beim technologischen Wandel. Den Schumanns, die jedem männlichen Nachkommen seit Jahrhunderten den Namen Karl – zumindest als Zweit- oder Drittnamen – geben, könnte man es zutrauen.

Immerhin sehen sie sich gewappnet, sogar mit dem in den Weinbergen längst spürbaren Klimawandel zurecht zu kommen. Fred Schumann hält die Aussagen von Klimaforschern für übertrieben, die Erwärmung mache im Rheingau bereits in wenigen Jahrzehnten einen Umstieg vom Riesling auf andere, stärker wärmeliebende Traubensorten nötig, wie Cabernet Sauvignon oder Merlot. „Wir können den Riesling noch lange halten“, sagt er. Die Weinbauern hätten da noch einiges in petto, erzählt er. Etwa, mehr Verschattung durch veränderte Ausrichtung der Rebstock-Reihen erzeugen, temperaturtolerantere Riesling-Klone pflanzen oder stärker säurehaltigen Rieslingtrauben aus höheren Lagen zugeben. Für sechs Jahrhunderte freilich will auch der jetzige Besitzer von Schumann-Nägler keine Garantie angeben. Eines sei aber so sicher wie das Amen in der Kirche, glaubt er: „Auch in 578 Jahren werden die Leute noch ihren Wein trinken wollen.“