Wetter: Stürmische Aussichten bei Wetterdiensten

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes sollen kostenfrei nutzbar sein. Das hat die Regierung beschlossen. Den privaten Wetterdienstleistern verhagelt das ihr Geschäft. Eine Analyse.

Alle reden vom Wetter, aber einige verdienen damit auch ihr Geld. Private Wetterdienste etwa, die Vorhersagen für Rundfunksender erstellen. Oder Betreiber von Smartphone-Apps, die den Nutzern Wetterdaten liefern und sich über eingeblendete Werbung refinanzieren.

Für die App-Betreiber allerdings könnte es in Zukunft schwieriger werden, mit ihren Dienstleistungen Geld zu verdienen. Und das hat mit dem staatlichen Deutschen Wetterdienst (DWD) zu tun, der seinen Sitz in Offenbach hat. Die Bundesregierung hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf gebilligt, der die Befugnisse der Behörde erweitern soll. Die privaten Anbieter befürchten, dass das zu ihren Lasten gehen wird.

Der DWD sammelt im großen Stil Wetterdaten und wertet diese aus. Er gibt die Informationen in der Regel aber nicht kostenfrei an die Allgemeinheit weiter, außer im Falle von Unwetterwarnungen. Wer vom DWD Daten haben will, aus denen hervorgeht, wann Schnee, Sonne oder Regen zu erwarten sind, muss bisher dafür bezahlen.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich genau das in Zukunft ändern. Neben allgemeinen Wetterdaten soll der DWD auch Informationen zu Klimaschutz und Umwelt den Verbrauchern gratis zur Verfügung stellen. Sie wolle den Wetterdienst so wie andere Bundesbehörden auch zu „Vorreitern bei der Bereitstellung offener Daten in Deutschland“ machen, heißt es von Seiten der Regierung. Den privaten Wetter-Dienstleistern wie wetter.de oder wetter.com gefällt das gar nicht. Sie haben bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, was es bedeutet, wenn sich plötzlich auch der steuerfinanzierte DWD im Markt breitmacht. Denn seit Juni 2015 bietet der Deutsche Wetterdienst eine eigene Wetter-App an, die überdies kosten- und werbefrei ist. Die privaten Wetterdienstleister kaufen ihrerseits Rohdaten beim DWD ein und arbeiten diese auf. Gegenüber den Verbrauchern stehen sie nun in Konkurrenz zur Offenbacher Behörde.

Mehrere Millionen User haben bereits die DWD-App „Warnwetter“ auf ihren Smartphones und Tablet-Computern installiert. Der Name suggeriert, dass es lediglich um Wetterwarnungen geht. Tatsächlich bietet die App auch detaillierte Wettervorhersagen jenseits von Sturm und Schnee.

Es ist umstritten, ob der Wetterdienst damit seine Befugnisse nach bisheriger Rechtslage überschreitet. Versuche der privaten Konkurrenz, den DWD juristisch zu stoppen, führten bislang aber nicht allzu weit. Die angestrebte Gesetzesnovelle würde alle rechtlichen Zweifel beseitigen – zulasten der privaten Anbieter. „Das bislang wettbewerbswidrige Tun des DWD soll nachträglich legalisiert werden“, beklagt der Verband Deutscher Wetterdienstleister, in dem die DWD-Konkurrenz organisiert ist.

Die Bundesregierung sieht das freilich ganz anders. Daten seien der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, meint der zuständige Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Er verweist darauf, dass die Daten ja nicht nur Privatverbrauchern kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen, sondern auch Unternehmen. „Startups und Entwickler können damit innovative Produkte entwickeln“, sagt Dobrindt. „Die Vernetzung der DWD-Daten mit anderen Anwendungen schafft eine digitale Wertschöpfung, die weit über das Thema Wettervorhersagen und Wetterwarnungen hinausreicht.“