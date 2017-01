Winterkorn im Bundestag : Nichts gehört, nichts gesehen

Bei seiner Vernehmung im Bundestag bleibt der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn bei seiner Linie. Von Manipulationen will er bis zum Schluss nichts gewusst haben, Nachfragen lässt er unbeantwortet.

Wer hoch hinaus will, kann auch tief fallen. Man kann das an Martin Winterkorn beobachten, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG. Vor ein paar Jahren noch war er ein Mann der Superlative: Er galt als bestbezahlter Manager Europas und war drauf und dran, aus VW den größtem Autokonzern der Welt zu formen.

Seit September 2015 hat sich bekanntlich einiges geändert im Leben des schwäbischen Ingenieurs. Damals wurde bekannt, dass Volkswagen über Jahre hinweg mit einer Software systematisch die Abgaswerte von Dieselautos manipuliert hatte. Elf Millionen Fahrzeuge sind weltweit betroffen. Binnen Tagen verlor Winterkorn seinen Job. Seitdem ist er ein Gejagter: Die Justiz interessiert sich dafür, ob er all seinen Pflichten nachgekommen ist. Auch die Öffentlichkeit will wissen, was der 69-Jährige wusste und was nicht. VW selbst müsste ebenfalls ein Interesse an Aufklärung haben, denn schließlich verschlingt die Bewältigung des Skandals Milliarden.

Am Donnerstag hatte Winterkorn die Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu bringen: Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Abgasskandal hatte ihn als Zeugen geladen. Es ist kurz nach zehn Uhr am Morgen, als der kleine, stämmige Mann mit seinen Anwälten den Sitzungssaal nahe des Berliner Reichstagsgebäudes betritt. Geduldig lässt er das Blitzlichtgewitter der Fotografen über sich ergehen.

Zu Beginn der Sitzung verliest Winterkorn eine Stellungnahme. Er sei tief bestürzt über das, was bei VW geschehen ist. „Lückenlose Aufklärung war und ist jetzt das Gebot der Stunde.“ Er bitte die Kunden und die Öffentlichkeit in aller Form um Entschuldigung. Durch seinen Rücktritt als VW-Chef im September 2015 habe er die „politische Verantwortung“ übernommen. „Glauben Sie mir, dieser Schritt war der schwerste meines Lebens.“

Schnell wird jedoch klar: Winterkorn denkt gar nicht daran, im Ausschuss neue Informationen zu präsentieren. Er bleibt bei seiner Darstellung, wonach er selbst mit den Manipulationen nichts zu tun hatte und der Betrug das Werk einiger Ingenieure der unteren Hierarchieebenen gewesen sei. „Dass ein Einsatz verbotener Software ausgerechnet in unseren Motoren passiert, muss in Ihren Ohren wie Hohn klingen. Das geht mir genauso“, sagt er. Es sei nicht zu verstehen, dass er nicht frühzeitig über die Messprobleme aufgeklärt worden sei. „Natürlich frage ich mich, ob ich einzelne Signale überhört oder falsch gedeutet habe.“

Winterkorn beantwortet nicht alle Fragen der Abgeordneten. Das hat mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen ihn zu tun. Diese will wissen, ob Winterkorn die gesetzliche Pflicht erfüllt hat und die Kapitalmärkte über die Vorgänge informieren ließ, sobald er selbst davon Kenntnis hatte. Sollte das nicht der Fall gewesen sein, könnte er von Anlegern für den Wertverfall ihrer Aktien haftbar gemacht werden.

Untersuchungsausschuss mit Winterkorn-Aussagen unzufrieden

In der Befragung bleibt der einstige Manager bei seiner Linie: Er selbst sei erst im September 2015 über die Manipulationen bei Diesel-Pkw ins Bild gesetzt worden. Und zwar nachdem sich die US-Umweltbehörde EPA sicher war, dass VW eine Software verwendet, die erkennt, wann ein Auto zu Messzwecken auf dem Rollenprüfstand steht. Dann wird ein Abgasreinigungssystem zugeschaltet, das auf der Straße deaktiviert ist. Im Ergebnis liegt der Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide im realen Fahrbetrieb um ein Vielfaches über den Grenzwerten.

Winterkorn kann im Ausschuss nicht schlüssig erklären, warum auch ein Rückruf von 500 000 Fahrzeugen in den USA aufgrund überhöhter Abgaswerte im Frühjahr 2015 – und damit mehrere Monate vor Beginn des eigentlichen Skandals – keinerlei Aktivitäten des VW-Vorstands auslöste. Er behauptet sogar, dass er im September 2015 den Begriff „defeat device“ (Abschalteinrichtung) überhaupt zum ersten Mal gehört habe. Das ist eine bemerkenswerte Aussage für einen Ingenieur, der mehrere Jahre VW-Entwicklungschef war. Der Einbau von Abschalteinrichtungen ist in Europa seit 2007 verboten. Seit langem werfen Umweltschützer und Wissenschaftler der Autobranche vor, sich darüber hinwegzusetzen.

Nach gut zwei Stunden ist die Befragung zu Ende und die Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind auch nicht klüger als zuvor. Er halte Winterkorns Glaubwürdigkeit für erschüttert, sagt der Ausschuss-Vorsitzende Herbert Behrens (Linke): „Ich glaube, in weiten Teilen ist er hinter dem zurückgeblieben, was er wirklich weiß.“