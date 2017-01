Wirtschaftstheorie: „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung“

Die Krise hat die herrschende ökonomische Lehre erschüttert. Doch neoliberale Wirtschaftsmodelle können der Realität nicht gerecht werden.

Scheinbar urplötzlich stürzte die Welt im Jahr 2007 in eine der größten Wirtschaftskrisen der Geschichte. Nur ganz wenige Ökonomen wie der US-Professor Nouriel Roubini hatten frühzeitig (schon 2004) vor der Gefahr eines Kollaps gewarnt. Roubini wurde dafür als „Dr. Doom“ („Dr. Untergang“) verspottet. Die anderen Kollegen seiner Zunft waren zwar blind für das Unheil, das sich zusammenbraute, dafür aber überzeugt von ihren Theorien. Der Nobelpreisträger Robert Lucas zum Beispiel verkündete 2003 selbstbewusst: „Das zentrale Problem, Depressionen zu verhindern, wurde gelöst (…) und zwar für viele Dekaden.“ Nun ja.

Die Krise hat die herrschende ökonomische Lehre erschüttert. Nicht überall gleich stark, und mancherorts nur vorübergehend. Hierzulande haben die Wirtschaftsweisen ihren Nimbus als unfehlbare Berater der Bundesregierung eingebüßt, gleichwohl würden viele Ökonomen gerne so weitermachen wie bisher. Denn ein Umdenken würde das Eingeständnis voraussetzen, dass man auf dem Holzweg war. Das fällt dem Menschen schwer.

Ulrike Herrmann, vielfache Buchautorin und Wirtschaftskorrespondentin der „Taz“, zeigt in ihrem Buch „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung“ die Fallen, in die sich die herrschende Lehre, die Neoklassik, begeben hat und erläutert, warum ihre Modelle der Realität nicht gerecht werden können. Warum die Ökonomen blind sind. Dabei wären, so die Autorin, die Theorien und Instrumente vorhanden, um den Kapitalismus zu verstehen – wenn die Ökonomie einige ihrer wichtigsten Denker wiederentdecken würde: Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes.

Ulrike Herrmann, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, Westend Verlag, 288 Seiten, 18,00 Euro. Foto: Westend Verlag

Sie eröffnet dem an wirtschaftspolitischen Einheitsbrei gewöhnten Publikum einen neuen ökonomischen Kosmos, der in scharfer Abgrenzung zu den bekannten Dogmen steht. Mit leichter Hand verwebt sie die Lebensgeschichte von Smith, Marx und Keynes unterhaltsam mit deren Theorien. Mit Verve arbeitet sie an der Rehabilitierung dieser drei Wirtschaftsdenker. So sei Smith keineswegs ein Propagandist des freien Marktes gewesen, sondern habe immer auch den sozialen Ausgleich gefordert. Er schrieb zum Beispiel: „Es ist nur billig, dass jene, die die gesamte Gesellschaft ernähren, bekleiden und mit Unterkünften versehen, einen derartigen Anteil an ihren eigenen Erzeugnissen ... erhalten, dass sie selbst auch leidlich gut ernährt, gekleidet und untergebracht sind.“ Und er kritisierte zu hohe Gewinne. Autorin Herrmann findet es deshalb bizarr, „dass heute viele Neoliberale glauben, Smith würde sich als idealer Kronzeuge eignen, um die schrankenlose Profitmaximierung zu verteidigen“.

Das Beispiel zeigt auch, wie die Klassiker von heutigen Ökonomen instrumentalisiert werden, um die herrschende Lehre zu verteidigen. Keynes ist es da ganz ähnlich ergangen. Man hat ihm als Krisenökonomen einen gewissen Platz in der Ökonomie-Geschichte zugebilligt, allerdings um den Preis, dass man seine Allgemeine Theorie erfolgreich ins Abseits drängte.

Dabei war Keynes nicht einmal der linke Ökonom, als der er heute verächtlich gemacht wird, sondern ein konservativer Angehöriger der britischen Elite, wichtiger Berater der Regierung und erfolgreicher Devisenspekulant, der den Kapitalismus und insbesondere die Bedeutung der Finanzmärkte verstanden hat wie kein anderer. Keynes war ein Neoklassiker, der sich im Laufe seines Lebens von der Theorie abgewendet hatte, weil er erkannte, dass sie die Realität nicht erklären kann. Mit ihm hätte es weder die völlig verfehlte Griechenland-Politik gegeben, noch die Fehlkonstruktion des Euro, der dazu führt, dass sich die Länder der Währungsunion gegenseitig in den Abgrund treiben.

Bei diesen Schlussfolgerungen aus den Lehren der alten Meister entfaltet das Buch seine größte Kraft. Sie hätten deshalb ruhig etwas üppiger ausfallen dürfen. Ansonsten gilt: Wer die Wirtschaft besser verstehen will, sollte Herrmann lesen.