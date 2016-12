Feldhamster: Stammplatz auf der Roten Liste

Vor wenigen Jahrzehnten galten Feldhamster als Plage, inzwischen geht die Population der Nager dramatisch zurück. Forscher rätseln über die Ursachen.

Seit die Menschen in Europa sesshaft wurden und anfingen, Felder zu bestellen, begleitete sie ein etwa 30 Zentimeter langes Tierchen mit bräunlichem Fell und dunklen Knopfaugen: Der Feldhamster ist ein klassischer Kulturfolger, der sich gütlich tat an dem, was angebaut wurde – und daher auch als Plage galt, der die Ernte wegfraß. Jahrhunderte lang wurde der putzige Nager deshalb als „Schädling“ bekämpft. Mittlerweile jedoch ist er durch europäisches und nationales Recht streng geschützt, denn der Bestand ist extrem geschrumpft. Die deutsche Rote Liste stuft den Feldhamster als „vom Aussterben bedroht“ ein, 2016 erklärte ihn die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild zum „Tier des Jahres“. Doch warum sind die kleinen Kerlchen, die einst zu Millionen die Äcker bevölkerten, derart zurückgegangen? Wie viele Feldhamster heute in Deutschland leben, ist schwer zu schätzen, die pessimistischsten Angaben gehen von nur noch 10 000 Tieren aus. Es liegt nahe, in der modernen Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, Maschinen und dem Einsatz von Pestiziden die Ursachen zu suchen. Tatsächlich spielen diese „üblichen Verdächtigen“ eine wichtige Rolle. Und doch scheinen sie nicht die einzigen Gründe zu sein.

Streng zu schützende Art Lebensraum und Nahrung Die Nagetiere leben in Steppen und Agrarlandschaften, die ihnen Nahrung, Unterschlupf und Deckung bieten können. Sie ernähren sich hauptsächlich von Getreidekörnern, Klee, Wildkräutern, Möhren oder Kohlgemüse, fressen aber auch Insekten und manchmal sogar Feldmäuse. Feldhamster sind hauptsächlich bei Dämmerung und in der Nacht aktiv. Von Ende August bis Ende März halten sie Winterschlaf. Dafür sammeln sie im Sommer zwischen zwei und vier Kilogramm Vorräte. « zurück 1 | 3 weiter »

Wissenschaftler und Naturschützer vermuten, dass noch andere Faktoren zum massenhaften Sterben der Nagetiere beitragen, möglicherweise sogar noch in größerem Umfang als die Landwirtschaft, wie einige überzeugt sind. Solche Einflüsse könnten der Klimawandel und die Lichtverschmutzung sein, sagt die Neurobiologin Stefanie Monecke, die an der Universität Straßburg das Hamstersterben erforscht und dafür von der Deutschen Wildtier Stiftung ausgezeichnet wurde. Sie hat den Verdacht, dass beide Einflüsse die innere Uhr der Tiere durcheinander bringen und dadurch auch deren Fortpflanzung beeinträchtigen. Ihrer Ansicht nach bedroht nicht nur die steigende Sterbe-, sondern vor allem auch eine schwache Geburtenrate die Existenz der Feldhamster. So brächten Weibchen heute oft nur noch einmal, höchstens aber zweimal Junge zur Welt – statt wie früher mehrmals im Jahr. Auch die Wurfgröße habe abgenommen, erklärt Stefanie Monecke: Hätte ein Weibchen noch 1925 bis zu zehn Jungtiere geboren, so seien es heute meist nur drei. „Und davon schaffen es dann nur noch 20 Prozent bis ins nächste Jahr.“ Gehe man davon aus, dass die Hälfte des Nachwuchses Weibchen seien, so bleibe statistisch von einem Jahrgang nur „ein halbes Weibchen“ übrig. Das sei umso fataler, da die Lebenserwartung der Tiere von einst fünf bis zehn Jahren auf zwei Jahre zurückgegangen sei. „In der Natur sterben die meisten sogar schon als Jungtiere, bevor sie überwintert haben und geschlechtsreif sind.“

Einigkeit über die genauen Gründe für den drohenden Exitus der Art herrscht unter Experten allerdings nicht. „Das Massenaussterben bleibt letztlich ein Rätsel“, sagt Tobias Erik Reiners, Experte für Naturschutzgenetik beim Senckenberg Museum in Frankfurt und ehrenamtlich in der AG Feldhamsterschutz engagiert: „Unerklärlich ist mir auch, warum es so rapide geht. Jedes Jahr sterben alleine in Hessen ein bis zwei Vorkommen weg.“

Martin Görner von der Arbeitsgruppe Artenschutz in Thüringen geht davon aus, dass die Entwicklung bereits schleichend ab den 1950er Jahren eingesetzt hat. „Nur bemerkte das anfangs niemand, weil es noch so viele Feldhamster gab.“ Bedrohungen und Veränderungen in der Umwelt, die den Tieren zusetzten, gab es schon damals etliche: So wurden die Nager in den alten Bundesländern noch bis 1982 und in der DDR sogar noch bis 1989 bekämpft. Bis in die 1960er Jahre hinein jagten Fänger sie überdies wegen ihrer Felle, wie Görner erzählt. Bis zu 100 Hamster mussten ihr Leben für ein einziges Mantelfutter lassen.

Die Zeit ab den beginnenden 1970er Jahren waren dann geprägt von gravierenden Veränderungen in der Landwirtschaft: Die Betriebe konzentrierten sich auf nur wenige Kulturpflanzen, die umso großflächiger angebaut wurden. Moderne Maschinen ernteten die Felder fortan früh, schnell und rabiat ab; eine Entwicklung, unter der auch Agrarvögel wie Feldlerchen und Rebhühner leiden, wie Tobias Erik Reiners sagt. Wohn- und Gewerbegebiete dehnten sich auf vorher unbebaute Flächen aus, immer mehr Autobahnen entstanden und zerschnitten die Natur. Nach und nach blieben den Hamstern so noch Inseln als Lebensraum übrig, erklärt Martin Görner. Mit weitreichenden Folgen: Nicht alleine, dass beim Überqueren der Straßen Tausende Tiere den Tod fanden – weil zwischen den nun isolierten Populationen keine Verbindung mehr bestand, kam es zu keinem genetischen Austausch mehr und stattdessen häufiger zu Inzucht. Biologe Reiners ist überzeugt, dass diese genetische „Verarmung“ einen wichtigen Faktor beim „Aussterbeprozesses“ darstellt: „Der Verlust von Diversität ist immer schlecht. Das kennt man von vielen Arten.“ Einige Projekte – etwa am Heidelberger Zoo – setzen deshalb darauf, Tiere mit möglichst unterschiedlichem Erbgut zu paaren, den Genpool so aufzufrischen und den Nachwuchs dann auszuwildern.

Andere Schutzprogramme wiederum zielen eher auf den Lebensraum und wollen Bauern mit finanziellen Anreizen dazu bringen, einen Teil ihrer Flächen hamsterfreundlich zu gestalten. Das bedeutet unter anderem, wieder mehr Abwechslung und Struktur auf die Felder zu bringen, statt bevorzugt Mais und Raps anzubauen, sagt Reiners. Um dem Hamster Gutes zu tun, sollten verstärkt Pflanzen angebaut werden, die den Tieren Nahrung und Schutz gleichermaßen bieten, erläutert der Frankfurter Wissenschaftler, etwa Getreide oder Luzerne, eine etwas in Vergessenheit geratene Pflanze, die früher häufig als Viehfutter diente. Eine gute Möglichkeit der Hamsterhilfe stellten auch Ackerstreifen mit einer abweichenden Bepflanzung dar. Wichtig sei es zudem, die Felder nicht zu radikal abzuernten, sondern Stoppeln länger stehen zu lassen. So bleibe den Tiere mehr Zeit, um ihre Jungen großzuziehen und Futter zu hamstern. Und: Bewuchs gewährt Deckung.

Das ist umso wichtiger, da die Zahl der tierischen Beutefänger, die es auf die kleinen Nager abgesehen haben, gewachsen ist, wie Martin Görner sagt. So haben Füchse und Wildschweine deutlich zugenommen, beide zählen ebenso wie Greifvögel zu den natürlichen Feinden. Zu diesen Wildtieren gesellen sich aber auch noch Hunde und Hauskatzen, erklärt der Naturschützer und klagt: „Leider ist das ein Thema, über das nicht geredet werden darf.“

Allerdings hätten selbst jahrelang konsequent durchgehaltene Projekte zum Hamsterschutz die Abwärtsspirale nicht aufhalten können, räumt Görner ein – und auch in russischen Steppengebieten nehme der Bestand ab. In den Augen des Naturschützers ist das ein Beleg, dass die Fokussierung auf die Landwirtschaft „zu oberflächlich“ sei. Er hat als einen der entscheidenden Gründe für das Hamstersterben auch den Klimawandel im Verdacht: Zu milde Temperaturen in den kalten Monaten verhinderten, dass der Boden, wo die Tiere in unterirdischen Bauten ihren Winterschlaf verbringen, gefriere oder gefroren bleibe. „Ich habe in den vergangenen Jahren wiederholt Hamster gesehen, die völlig durchnässt auf den Feldern hockten.“ Die Folge: Die Tiere können an Unterkühlung eingehen, durch die Nässe fängt die im Sommer gesammelte Nahrung an zu faulen und wird ungenießbar. Insgesamt mache die Zunahme der Wetterextreme den Hamstern zu schaffen, sagt Tobias Erik Reiners: „Trockene Sommer zum Beispiel schaden der Landwirtschaft, und auch das wirkt sich negativ auf die Hamster aus. Es ist ein Teufelskreis.“

Mehr dazu

Stefanie Monecke hat bei der Suche nach den Ursachen vor allem die Chronobiologie der Nager im Blick – auf die wiederum die Lichtverschmutzung negativen Einfluss nehmen könnte. Wenn der Winterschlaf ansteht, steigt die Konzentration des Schlafhormons Melatonin, die Körpertemperatur sinkt von 37 auf bis zu 1,9 Grad, die innere Uhr der Hamster springt für sechs Monate auf Wintermodus um. Weil allerdings ihre Jahresuhr nicht im 365-Tage-Takt der Umwelt tickt, müssen die Tiere sie einmal im Jahr stellen“, erklärt die Forscherin. Das geschieht jeweils um die Sommersonnenwende herum, wenn es abends wieder früher dunkler wird, denn die Tiere orientieren sich bei diesem Vorgang an der Tageslichtlänge. Ist es nun aber auch in der Nacht taghell, wie in immer größeren Gebieten in Deutschland, so gerät die innere Uhr aus dem Takt, sagt Stefanie Monecke: „Die Hamster erkennen nicht mehr, wenn die Tage kürzer werden und erwischen deshalb nicht mehr den richtigen Zeitpunkt.“ Irritierend für die Tiere seien dabei vor allem die zunehmend verwendeten LED-Leuchten. Über die innere Jahresuhr, erläutert die Neurobiologin, steuert der Feldhamster indes nicht alleine den Winterschlaf, sondern auch seine Reproduktion – was aber nicht bei allen Tieren in gleicher Weise geschieht. Einige paaren sich früher im Jahr, andere später; ein Merkmal, das vererbt wird. Allerdings seien die frühen Typen mittlerweile so gut wie ausgerottet, sagt Stefanie Monecke, „vielleicht, weil vor allem die früh im Jahr aktiven Tiere von den Pelzjägern gefangen wurden“. Dieses Ungleichgewicht wirke sich nun negativ auf den gesamten Bestand aus, hätte doch der Nachwuchs dieser frühen Hamster die Chance, noch im Geburtsjahr geschlechtsreif zu werden und sich fortzupflanzen.

„Wir brauchen unbedingt weitere Forschung. Nur dann können wir gezielt eingreifen. Leider ist diese Möglichkeit noch nicht richtig in den Köpfen angekommen“, sagt Stefanie Monecke. Für die Experten schließen sich die verschiedenen Erklärungsversuche indes nicht aus, sondern fügen sich zu einem Gesamtbild. Tobias Erik Reiners sagt: „Der Feldhamster bekommt von vielen Stellen eins auf die Mütze. Sicher wissen wir noch nicht alles. Aber so lange können wir nicht warten und gar nichts unternehmen.“ Mit mehr Schutzflächen ließe sich zumindest an einer Stellschraube drehen. Und: „Das hilft auch anderen Tieren, die durch den Wandel in der Landwirtschaft bedroht sind.“ Martin Görner fürchtet gleichwohl, dass für den Feldhamster die Zeit davonläuft: „Ich habe Angst, dass wir zu spät kommen. Jedes Jahr, das vergeht, schadet dem Hamster.“