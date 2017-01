Klimawandel: „Verordnungen könnten über Nacht gekippt werden“

Interview-Auszug

Neuer US-Außenminister wird ausgerechnet Ex-Exxon-Chef Rex Tillerson, der gegen Obamas Energiewende gekämpft hat...

Tillerson erkennt immerhin an, dass es den Klimawandel gibt, und er hat den Paris-Vertrag unterstützt. Trotzdem wird er wohl das in seiner Macht Stehende tun, damit das bisherige Geschäftsmodell der Ölmultis erhalten bleibt. Tillerson ist bisher nicht als Unterstützer der erneuerbaren Energien aufgefallen, und Exxon ist das einzige der große Ölunternehmen, das keine Investitionen in Erneuerbare getätigt hat. Es setzt weiter voll auf Öl und Gas, was man zum Beispiel an der Zusammenarbeit mit russischen Partnern sieht, die in der Arktis mit Exxon-Technik nach Öl bohren.