Zoo Frankfurt: Kleine Bonobos sterben an Infekt

Von Patrick Jütte

Der Zoo verliert zwei Jungtiere - und auch das Zuchtmännchen Ludwig muss eingeschläfert werden. Die Serie von Primaten-Todesfällen geht weiter.

Innerhalb kurzer Zeit hat der Zoo den Verlust von drei seiner zuvor 18 Bonobo-Affen zu beklagen. Die beiden Jungtiere Wolo (1) und Tikala (3) erlagen den Folgen ihrer schweren Lungen- und Mandelentzündung. Am Montag musste zudem der gealterte Bonobo Ludwig (32) nach einem starken körperlichen Abbau eingeschläfert werden.

„Wir sind sehr betrübt über den Verlust der beiden Bonobo-Jungtiere“, sagt Zoodirektor Prof. Manfred Niekisch. „Unsere Tierärztinnen und unsere Tierpfleger haben den größtmöglichen Einsatz gezeigt, aber die Tiere nicht retten können.“

In den vergangenen Jahren verlor der Zoo im Menschenaffenhaus Borgori-Wald immer wieder Jungtiere, allerdings bei den Gorillas. Die Bonobos schienen stets kerngesund und unbeeinflusst von der Serie der Todesfälle. Der Zoo versucht, ihnen ein möglichst artgerechtes Lebensumfeld zu schaffen. Ursprünglich sind sie in den Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo zu Hause. Im Außengelände ist die typische feuchte Pflanzenlandschaft imitiert. Wegen der Kälte bleiben die Bonobos derzeit im Gehege, wo tropisches Klima herrscht.

„Der Innenraum ist natürlich nicht steril, wie beim Menschen können sich Keime ausbreiten“, sagt Niekisch. „Jungtiere haben noch kein ausgeprägtes Immunsystem und sind daher am anfällgisten für Infektionen.“

Bashira und ihr Junges Wolo im August 2016. Foto: Matthias Besant

Bei der kleinen Tikala schienen die Antibiotika zunächst gut anzuschlagen. Ihr Tod am Samstag kam daher unerwartet. Mutter Mixi trug das verstorbene Kind noch einige Zeit mit sich herum. „Das ermöglicht den Tieren, Abschied zu nehmen“, sagt Niekisch. Beim einjährigen Wolo wurde am Sonntag Alarm geschlagen. Um an ihn heranzukommen, musste seine Mutter Bashira per Pfeilschuss narkotisiert werden. „Dabei besteht die Gefahr, dass sie die Narkose nicht übersteht oder das Jungtier getroffen wird. Die Überdosis wäre in dem Fall tödlich“, erklärt der Direktor. Auch kann das Junge von der fallenden Mutter erdrückt werden oder das Narkosemittel über die Muttermilch aufnehmen.

Wegen dieser Gefahren wird meist versucht, dem Jungtier die Medikamente zu verabreichen, wenn die Mutter es gerade allein lässt oder indirekt über die Muttermilch, indem man das Futter der Mutter mit Antiobiotka anreichert. „Zur gezielten Behandlung bräuchte man erst einmal eine Diagnose. Leider zeigen die Jungtiere lange nicht, wie schlecht es ihnen geht“, sagt Niekisch. Auch Wolo starb, bevor die Tierärztin ihm helfen konnte. Immerhin eines der Jungtiere, die einjährige Visola, konnte vom Infekt erfolgreich kuriert werden.

Dagegen gab es für das 32-jährige Zuchtmännchen Ludwig keine Rettung. Der viertälteste Bonobo Deutschlands hatte in letzter Zeit bereits stark abgebaut. „Möglicherweise hatte Ludwig einen Schlaganfall. Einige Symptome weisen darauf hin“, sagt Direktor Niekisch.

Die Weibchen, die in der Bonobo-Gruppe die Dominanz innehaben, hatten seine Schwäche bemerkt. „Sie wollten ihn nicht mehr in der Gruppe haben und fügten ihm Verletzungen zu“, erzählt Niekisch. „Er wurde zu seinem Schutz allein gehalten.“

Als Ludwig am Montag einen kritischen Zustand erreichte, entschieden die Tierärzte ihn einzuschläfern. Die Obduktion ergab, dass der alte Bonobo an verstopften Arterien und einem Nierentumor gelitten hatte.

Der künftige Nachwuchs im Menschenaffenhaus ist nicht gefährdet – Bonobo Harry wartet bereits auf seine Chance.